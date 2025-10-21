España

La lluvia arrecia en Galicia y se extiende por el resto de España: estas serán las zonas más afectadas, según la Aemet

Los termómetros estarán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal, con máximas que rondarán los 34 grados en el sur del país a la espera de un “descenso térmico” que llegará el fin de semana

María Santos Viñas

Evolución meteorológica del tiempo para la semana del 20 al 26 de octubre. (Aemet)

España amanece pasada por agua y con temperaturas cálidas. Este martes, la Península continúa bajo la influencia de una circulación atlántica muy húmeda que dejará un predominio de cielos cubiertos en la mitad norte del país. Igual que en la anterior jornada, será un día muy lluvioso en Galicia, con chubascos tormentosos y acumulados de precipitación significativos, especialmente en las Rías Baixas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las precipitaciones, sin embargo, se extenderán también por las comunidades que baña el Cantábrico, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y el norte de Andalucía. Solo quedará al margen de las lluvias el Mediterráneo y soplará el viento con fuerza en el tercio norte. En lo que a los termómetros se refiere, las temperaturas subirán ligeramente, de manera que el mercurio rondará los 30 grados en el valle del Guadalquivir y en el área mediterránea.

Alerta naranja por mala mar

El miércoles, Galicia seguirá bajo las nubes y con la lluvia como protagonista. De cara a esta jornada, la Aemet ha activado el nivel de alerta amarillo -que implica “riesgo bajo”- y el naranja -que significa “riesgo importante”-, por fuertes rachas de viento, lluvias y mala mar en la región. También en Asturias y el norte de Castilla y León.

Mapa de alertas meteorológicas por
Mapa de alertas meteorológicas por lluvia, viento y mala mar para el miércoles, 22 de octubre de 2025. (Aemet)

También se mantendrán las precipitaciones en la mitad oeste, y en otras zonas del tercio norte y oeste peninsular. No obstante, también podrán alcanzar el centro y puntos de la Andalucía oriental, pero no llegarán al Mediterráneo ni a Baleares. Este día destaca por un notable aumento de las temperaturas, tanto nocturnas como diurnas. Según explica el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubéb del Campo, “no es descartable incluso que este día se produzcan noches tropicales -aquellas en las que las mínimas no bajan de 20 grados- a orillas del Mediterráneo”. Durante la tarde, las máximas pueden superar los 32 grados en ciudades del este y sur peninsular como Córdoba, Sevilla, Murcia, Valencia o Alicante.

El jueves y el viernes continúan las lluvias intensas en el noroeste, con especial incidencia en Galicia, y también se mantienen en las comunidades cantábricas y Castilla y León, sin descartar que puedan extenderse a zonas próximas. Las temperaturas seguirán siendo muy elevadas para la época, situándose entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en buena parte del país. En el sur, ciudades como Murcia, Sevilla, Córdoba o Granada pueden alcanzar o superar los 34 grados, mientras que en el litoral mediterráneo se mantendrán las noches tropicales.

Una mujer sujeta un paraguas
Una mujer sujeta un paraguas durante el paso de la borrasca ‘Aline’, a 19 de octubre de 2023, en Santiago de Compostela. (Álvaro Ballesteros / Europa Press)

Un fin de semana pasado por agua

Aunque existe cierta incertidumbre, del Campo apunta que “puede haber un descenso térmico de cara al próximo fin de semana, con lluvias además en zonas del tercio norte peninsular”, aunque advierte que este escenario debe confirmarse en los próximos días.

Temperaturas agradables y posibilidad de lluvias en Canarias

En cuanto a Canarias, el portavoz de la Aemet indica que los cielos permanecen nubosos y existe la posibilidad de lluvias débiles, sobre todo en el norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas se mantienen estables, con mínimas de 21 a 23 grados y máximas de 26 a 28 grados en las zonas costeras.

