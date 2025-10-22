España

Alerta roja en Cantabria y País Vasco por la borrasca Benjamín: la Aemet espera un “importante temporal marítimo” con fuertes rachas de viento

El organismo ha activado el aviso de cara el jueves en las áreas de costa del litoral cántabro, Bizkaia litoral y Gipuzkoa litoral

María Santos Viñas

Mapa de alertas meteorológicas para
Mapa de alertas meteorológicas para el jueves, 23 de octubre de 2025. (Aemet)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este miércoles de cara el jueves el nivel rojo de aviso, que implica “riesgo extremo” y “peligro extraordinario” en las áreas de costa del litoral cántabro, Bizkaia litoral y Gipuzkoa litoral por la borrasca Benjamín. La previsión marca un fuerte temporal, que ya se está dejado notar en el tercio norte del país. “Se espera mar combinada del noroeste con olas de siete a ocho metros” y “viento del Oeste o Noroeste de fuerza ocho, localmente fuerza nueve en mar adentro”, alerta el organismo.

Este tipo de fenómenos solo adquieren un nombre cuando se espera que provoquen un fuerte impacto en la superficie. En este caso, la borrasca Benjamín, que ha sido bautizada por los meteorólogos de Météo-France, traerá a España “rachas de viento muy fuertes en amplias zonas de la Península" y un “importante temporal marítimo en el norte, con olas que podrían superar los 7 metros”.

Avisos activos de la Aemet

Este miércoles, la Aemet ya ha activado los avisos de nivel naranja -que suponen “riesgo importante”- y amarillo -que implican “riesgo bajo”- en las comunidades que baña el Cantábrico y en Castilla y León, donde se esperan fuertes rachas de viento y lluvias. No obstante, el impacto será mayor el jueves, cuando medio mapa se teñirá de amarillo, mientras que la costa cantábrica el nivel de alerta, según la actual disposición de la Aemet, será naranja y rojo ante la previsión de fuertes rachas de viento y mala mar.

Durante la próxima jornada, un frente frío asociado a la borrasca recorrerá la península de oeste a este, dejando precipitaciones en el norte y centro del país. De nuevo, las lluvias más intensas se esperan en el sur de Galicia y en el Pirineo occidental, aunque tras el paso del frente las precipitaciones irán remitiendo y no llegarán al Mediterráneo. El viento será el principal protagonista de la jornada, con rachas muy fuertes en el norte, centro, este peninsular y en Baleares, donde podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora. Ante este escenario, Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, pide especial precaución “con ramas u objetos en alto que puedan desprenderse o caer”. Añade que “es recomendable no acercarse” a las zonas litorales, ya que el temporal marítimo dejará en el Cantábrico olas de siete metros de forma generalizada. En algunos puntos, especialmente en Cantabria y el País Vasco, podrán superar los ocho metros.

El descenso térmico será notable el jueves en la mitad norte, lo que permitirá la aparición de algunos copos de nieve en el Pirineo a partir de los 1.400 metros de altitud. En cambio, en el sur las temperaturas subirán. Mientras que en Murcia se prevé que los termómetros ronden los 34 grados, en ciudades del norte como Burgos, Lugo o León apenas se alcanzarán los 15 grados.

Evolución meteorológica del tiempo para la semana del 20 al 26 de octubre. (Aemet)

El tiempo se mantendrá inestable hasta el fin de semana

Para el viernes, la situación meteorológica seguirá marcada por el paso de frentes asociados a borrascas atlánticas. Aunque existe cierta incertidumbre sobre la distribución de las precipitaciones, del Campo indica que las lluvias podrían concentrarse en el extremo norte y el centro peninsular, mientras que el Mediterráneo permanecerá al margen. Los vientos perderán intensidad respecto a la jornada anterior y las temperaturas experimentarán un ascenso en casi todo el país. De nuevo, se alcanzarán los 30 grados en el tercio sur, especialmente en ciudades como Huelva, Córdoba, Sevilla o Granada. En Málaga, el mercurio podrá rozar los 34 grados.

Durante el fin de semana, la llegada de nuevos frentes atlánticos y la formación de una borrasca en el Mediterráneo mantendrán un tiempo inestable y lluvias que bañarán casi toda España. El sábado, las precipitaciones afectarán principalmente al norte y centro peninsular, especialmente en zonas de montaña. No obstaste, el domingo, se desplazarán al Cantábrico, pero también a áreas del sur, este peninsular y Baleares.

