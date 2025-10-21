España

La espectacular casa de Fernando Tejero en las afueras de Madrid: estética rústica, una gran librería y tonos oscuros

El actor tiene una casa en el municipio madrileño de San Lorenzo de El Escorial, donde disfruta de la tranquilidad alejado del bullicio de la capital

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Guardar
La casa de Fernando Tejero
La casa de Fernando Tejero en El Escorial, Madrid (INSTAGRAM).

En los últimos meses, Fernando Tejero se ha convertido en protagonista de numerosos titulares: su paso por MasterChef Celebrity, su sonada polémica con María Pombo y la ruptura de su amistad con Pablo Castellano lo situaron en el centro de la conversación mediática. Sin embargo, lejos del ruido, el actor ha decidido refugiarse en una vida más tranquila, rodeado de naturaleza, en el municipio madrileño de San Lorenzo de El Escorial, donde ha encontrado el equilibrio que buscaba.

A menos de una hora del centro de la capital, El Escorial se alza como uno de los enclaves más bellos y serenos de la Comunidad de Madrid. Con su imponente monasterio mandado construir por Felipe II, sus calles empedradas y su atmósfera serena, el lugar se ha convertido en el escenario perfecto para esta nueva etapa del actor. Tal y como ha mostrado en sus redes sociales, Tejero ha encontrado allí su refugio personal, un espacio donde reina la calma y el contacto con lo rural.

La casa de Fernando Tejero
La casa de Fernando Tejero en El Escorial, Madrid (INSTAGRAM).

Su vivienda combina a la perfección la estética moderna con la rusticidad de la piedra vista, uno de los elementos más característicos de su nuevo hogar. Los tonos oscuros dominan la decoración, aportando calidez e intimidad a cada estancia. En el salón, centro neurálgico de la casa, destaca una gran librería de obra pintada en color oscuro, presidida por una televisión y un cuadro en tonos rojizos. Sofás amplios, estanterías repletas de libros y piezas de arte cuidadosamente seleccionadas convierten el espacio en un refugio ideal para la lectura y la reflexión.

De la ciudad al campo: un cambio de ritmo

El contraste con su antigua vida en el corazón de Madrid no podría ser mayor. Durante años, Fernando Tejero residió en un amplio piso de más de 180 metros cuadrados en la zona de Palacio, a escasos metros de la Plaza Mayor. Aquel hogar, luminoso y lleno de detalles eclécticos, combinaba muebles de inspiración asiática con elementos modernos y clásicos. Tal y como informó Idealista, en 2019, el actor decidió ponerlo en venta por unos 800.000 euros, aunque, según él mismo confesó en una reciente entrevista en La Revuelta, el proceso no fue fácil.

La casa de Fernando Tejero
La casa de Fernando Tejero en El Escorial, Madrid (INSTAGRAM).

La vivienda, situada en una cuarta planta, contaba con dos habitaciones, tres baños y una terraza exterior con vistas privilegiadas. Su decoración, cargada de personalidad, reflejaba la pasión del intérprete por el arte y el diseño. Había incluso una estancia dedicada a la pintura y al ejercicio físico, prueba de que el actor siempre ha buscado espacios donde liberar su creatividad.

Y, aunque su carrera lo ha mantenido vinculado a Madrid, Fernando nunca ha olvidado sus orígenes. Nacido en Córdoba, en el histórico barrio de Ollerías, el actor guarda un cariño especial por su tierra natal, con sus calles cargadas de historia, sus tabernas tradicionales y su gastronomía andaluza. “Siempre llevo Córdoba en el corazón”, ha reconocido en más de una ocasión, y quizá por eso, su casa en El Escorial —rodeada de vegetación y calma— le recuerda en cierta forma a esa vida más pausada del sur.

La casa de Fernando Tejero
La casa de Fernando Tejero en El Escorial, Madrid (INSTAGRAM).

Temas Relacionados

Fernando TejeroCasas de FamososFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Valencia

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárate antes de salir: conoce

En España también hubo un robo como el del Louvre: el día que desaparecieron 18 piezas del Tesoro del Delfín del Museo del Prado y el ‘Sherlock Holmes’ español resolvió el caso

En 1961 se llevó a cabo también un intento de robo que fue frustrado por la mala suerte de su autor, que cayó por el tejado con un plano en el bolsillo

En España también hubo un

Desde el cajero hasta ‘Netflix’: qué cosas dependen de Amazon Web Services

Un fallo en los servidores ha evidenciado que millones de usuarios y empresas, sin ser plenamente conscientes, confían a diario en la infraestructura digital del gigante fundado por Jeff Bezos

Desde el cajero hasta ‘Netflix’:

El precio de la vivienda sube en siete años un 42% más que los salarios de los jóvenes

El sueldo medio bruto mensual de los trabajadores jóvenes, tanto del grupo de 16 a 24 años como del de 25 a 34 años, solo se incrementó un 25% entre 2015 y 2022

El precio de la vivienda

Trabajar de elfo en Laponia es más fácil de lo que pensabas: uno de los requisitos es creer en Santa Claus

Descubre una experiencia mágica en Rovaniemi, Finlandia. Entre renos y espíritu navideño, crea recuerdos inolvidables con un equipo comprometido

Trabajar de elfo en Laponia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Seguridad Social renueva los

La Seguridad Social renueva los reconocimientos médicos de sus empleados públicos con Quirón: revisión ginecológica por 130 euros

25 años de la primera exhumación científica de un represaliado de la dictadura franquista: así impulso un nieto la recuperación de su abuelo y que ha plasmado en y libro

Aldama afirma haber entregado 20.000 euros en efectivo a Ábalos y denuncia una red de comisiones millonarias y fondos ocultos: “Pedro Sánchez era consciente de todo porque quería enterarse de todo”

La Justicia da la razón a los vecinos y anula los planes de aparcamientos en los alrededores del Bernabéu

Un pintor de coches con depresión y que sufrió un infarto en 2023 no consigue la incapacidad permanente absoluta

ECONOMÍA

El precio de la vivienda

El precio de la vivienda sube en siete años un 42% más que los salarios de los jóvenes

En Madrid y Baleares ya no hay pisos en alquiler por debajo de 700 € al mes y en Extremadura el 56% no llega a ese precio

Loterías de Catalunya: resultados ganadores de la 6/49 este 20 del octubre

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre el convenio colectivo: “La mitad de tus derechos laborales están en ese papel”

Números ganadores del Super Once del 20 octubre

DEPORTES

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español