La doctora Ana Molina habla de los tres factores que más impactan en la belleza: “Una persona con una autoestima potente, arrasa”

La dermatóloga explica que la belleza no solo depende de los rasgos físicos, sino también de la seguridad y la actitud con la que una persona se muestra al mundo

Por Clara Barceló

La doctora Ana Molina (Captura de video)

La doctora Ana Molina, una de las dermatólogas más reconocidas en España y conocida por su divulgación sobre salud de la piel, tricología y estética, ha hablado en el pódcast de Álex Fidalgo sobre un tema que va mucho más allá de la cosmética o los tratamientos estéticos: la belleza y la autoestima. La doctora ha explicado cuáles son los tres factores principales que determinan la belleza de una persona, desmontando algunos de los mitos más conocidos sobre el aspecto físico.

Según explica Molina, la percepción de la belleza puede entenderse a través de lo que ella denomina como el “triángulo de la belleza”, una teoría que combina tres componentes muy importantes: la belleza matemática, los cánones culturales y la autoestima.

“Existen tres factores que impactan en la belleza. El primero es la belleza matemática, una belleza que es intercultural a nivel global”, apuntó la doctora durante la conversación con Alex Fidalgo.

Este tipo de belleza es la que se asocia a proporciones faciales perfectas, y por eso es reconocida en cualquier parte del mundo. “Es la que tienen personas como Angelina Jolie o Brad Pitt, que poseen unas proporciones tan equilibradas que su atractivo se percibe igual en China, en India o en Cuenca”, explicó la doctora con humor.

Sin embargo, para Molina, esta es solo una parte del conjunto, ya que los cánones de belleza cambian con las épocas y las modas. Lo que en un momento histórico se consideraba bello, en otro puede no serlo.

La autoestima, el factor más importante

La autoestima hace que los demás te vean mucho más guapo (Freepik)

Pero de los tres factores, hay uno que resalta con mucha diferencia. “Lo que más impacto genera en la belleza es la autoestima”, asegura la dermatóloga con convicción.

“¿No te ha pasado un montón de veces que entra el típico guaperas, que dices ‘es la perfección’, pero entra mirando al suelo, muy soso, y no te parece atractivo? En cambio entra alguien más normalito, con alguna imperfección, pero con autoestima y con gracia, y de repente te parece mucho más guapo es mucho más atractivo que otra cosa”, reflexionó Molina, sobre como influye la autoestima y la actitud en la belleza.

La clave, según la experta, está en cómo una persona se percibe a sí misma y en la energía que transmite a los demás. Esa confianza interior se proyecta hacia los demás, generando un atractivo que no depende de los rasgos físicos de belleza.

Fragmento de la entrevista con la doctora Ana Molina

La autoestima es la clave de nuestra belleza

Molina concluyó con una frase que resume toda su teoría: “Cuando una persona tiene una autoestima potente, arrasa”. Una afirmación que, según ella, se refleja tanto en la consulta dermatológica como en la vida cotidiana.

Más allá de los tratamientos o los cánones de belleza, la doctora reivindica la autoestima como una forma de cuidado personal. Las palabras de la doctora Ana Molina recuerdan que la verdadera belleza no se encuentra solo en los rasgos, sino en la actitud y en la confianza en uno mismo .

En un mundo cada vez más obsesionado con la perfección estética, su mensaje defiende algo más profundo: la belleza real empieza por quererse y creer en uno mismo.

