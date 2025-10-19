España

Justicia para un hombre de 98 años tras ser víctima de abuso de poder por una concejala que le defraudó 56.000 euros: “Espero aguantar hasta que me lo devuelva”

La audiencia se extendió durante más de cuatro horas, para analizar todas las pruebas de la defensa

Justicia para Egidio, un hombre de 98 años tras ser víctima de abuso de poder por una concejala que le defraudó 56.000 euros (Pexels)

El tribunal judicial de Montauban (Francia) ha condenado a Danièle Amouroux, concejala de la ciudad, tras confirmar que se aprovechó de la confianza de Egidio para apropiarse de 56.154,38 euros. El fallo, dictado el pasado martes 14 de octubre de 2025 después de una audiencia que se extendió durante más de cuatro horas, ha sido recibido con alivio y satisfacción por parte de la víctima, que en pocos días llegará a los 98 años, y su familia.

El caso se selló cuando los magistrados concluyeron que Amouroux había abusado de su posición de tutora legal para transferir fondos desde las cuentas del anciano hacia su propio beneficio. De acuerdo con lo expresado por la presidenta del tribunal, Emmanuelle Yvert, en la audiencia, la mujer cobró 41 cheques en su favor entre 2018 y febrero de 2023. Lo peor de la situación es que “veintitrés de esos cheques están firmados por su propia mano”, expuso la magistrada durante la lectura de los hechos, según recoge Noticias Trabajo.

La acusada firmaba cheques a su nombre (Pexels)

“Lo único que le importa es su reputación”

Esta situación comenzó en noviembre de 2018, cuando la edil fue designada como tutora legal de la esposa de Egidio, encargándose de las gestiones administrativas del matrimonio. “Ella empezó dos meses antes de que muriera mi mujer”, relató Egidio, quien todavía muestra sorpresa ante la traición sufrida. Tras la muerte de la esposa, la representación legal de la concejala abarcó también los asuntos personales y patrimoniales de Egidio.

A lo largo del proceso, el malestar por la actitud de Amouroux se mantuvo presente en las declaraciones de Egidio y su nieto, Matthieu. “Ella fue fuerte, empezó antes de que muriera mi mujer, y luego me quitó dinero a mí”, explicó Egidio, quien no ocultó la dureza de atravesar este proceso judicial. Su nieto, refrendando la sentencia, expresó: “Es positivo que haya un periodo de suspensión probatoria, pero su ausencia demuestra el abuso hasta el final. Lo único que le importa es su reputación. Pero ya es tarde: la justicia ha hablado”.

Durante los años en los que gestionó los bienes de la familia, Amouroux firmó dos reconocimientos de deuda, por 10.000 y 6.000 euros respectivamente, comprometiéndose a devolver el dinero recibido de Egidio. Según la abogada de la víctima, Élodie Cipière, la devolución solo alcanzó los 2.000 euros, “dos semanas antes del juicio”. Cipière, recordaba así en su alegato que “mi cliente construyó sus ahorros trabajando toda su vida. Jamás pensó que servirían para enriquecer a otra persona”, en palabras recogidas por Noticias Trabajo.

El negocio (y el riesgo) de las remesas desde España: sostienen a miles de familias en América Latina, pero también alimentan fraudes.

El anciano, quien compareció en la sala, ataviado con una chaqueta gris y un bastón según la información de La Dépêche, se ha enfrentado a una audiencia larga y difícil. “Estoy satisfecho porque la condenaron. Ahora solo espero llegar al final del reembolso”, manifestaba el hombre ante la prensa con una sonrisa. De esta manera, la sentencia del tribunal de Montauban declara a Danièle Amouroux culpable de abuso de debilidad y estafa por la cantidad total de 56.154,38 euros, que según ha reiterado él mismo a la salida del juzgado junto a su abogada y su nieto: “Ahora, lo importante es que cumpla con la devolución del dinero”, decía bajo la noche caída sobre la ciudad, marcó el fin de una larga batalla judicial para Egidio y su familia.

