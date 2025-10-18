Una niña, hija de una agente de policía, salva la vida de su hermano gracias a la maniobra de Heimlich

Una niña de diez años salva la vida de su hermano, que se estaba atragantando, al realizarle la maniobra de Heimlich. (Lavon Police Department/Facebook)

En el condado de Collin (Texas, Estados Unidos), una niña de diez años le ha salvado la vida a su hermano gracias a la maniobra de Heimlich, una técnica de primeros auxilios que consiste en compresiones abdominales. En el vídeo, publicado por el Departamento de Policía de Lavon a través de la red social de Facebook, se observa cómo el menor de siete años comienza a atragantarse con un caramelo.

Leah y Logan, hijos de una administradora de programas especiales del Departamento de Policía de Lavon, se encontraban saltando en una cama elástica situada en su jardín cuando el niño, tras dar un bote de espaldas, pierde la respiración y se lleva las manos al cuello.

Manteniendo la calma, su hermana, que se encontraba con él en ese momento, le da un par de golpes en la espalda y, al comprobar que no consigue librarse del caramelo, le realiza la maniobra de Heimlich. Una vez consigue que Logan lo expulse, va a buscar a su madre.

La actuación de la menor de 10 años

El momento fue registrado por un teléfono que los niños estaban utilizando para grabar un vídeo y posteriormente publicado por los agentes de seguridad de Lavon, que alabaron la rápida actuación de la menor: “Esta fue una emergencia real de vida o muerte y Leah demostró que la edad no es una barrera cuando se trata de ser un héroe”, escribió el Departamento de Policía en la publicación. “¡Gran trabajo, Leah! Tu valentía, cabeza nivelada y entrenamiento marcaron la diferencia. Eres una inspiración para todos nosotros“.

Una mujer atragantada por un alimento (AdobeStock)

Según explicaron, la niña de diez años conocía cómo actuar en este momento de peligro gracias a las habilidades que su madre le había enseñado. Entre ellas se encontraban los empujes abdominales, que fueron las que consiguieron salvar a su hermano.

El Departamento de Policía de Lavon, además, recuerda a “todos los padres, cuidadores y miembros de la comunidad” la importancia de enseñar a los niños “RCP y técnicas de rescate de asfixia”: “Nunca sabes cuándo esos pocos minutos podrían significar todo”.

Cómo realizar la maniobra de Heimlich

La maniobra de Heimlich, también conocida como compresiones abdominales, es una técnica de primeros auxilios que se utiliza para liberar las vías respiratorias cuando una persona se atraganta con un objeto y no puede respirar, toser ni hablar. Se trata de un procedimiento sencillo que puede salvar vidas si se aplica correctamente y de manera inmediata.

Antes de realizar la maniobra, es importante comprobar si la persona realmente necesita ayuda. Si puede hablar o toser, debe intentarse que expulse el objeto por sí misma. Si no puede hacerlo y muestra signos de asfixia, se debe actuar de inmediato.

Maniobra de Heimlich. (Adobe Stock)

El primer paso consiste en colocarse detrás de la persona y rodearle la cintura con ambos brazos. Después, se debe cerrar una mano formando un puño y colocarla justo por encima del ombligo y por debajo del esternón. Con la otra mano, se sujeta el puño y se realizan compresiones rápidas y firmes hacia adentro y hacia arriba, como si se intentara levantar ligeramente a la persona.

Estas presiones generan una corriente de aire desde los pulmones que puede expulsar el objeto que obstruye la tráquea. Si el objeto no sale tras varios intentos, deben alternarse las compresiones con hasta cinco golpes secos entre los omóplatos, utilizando la base de la mano.