La redención de Luna Ki en el Benidorm Fest: “Lo que pasó en 2022 fue muy doloroso, no me había imaginado volviendo aquí”

Luna Ki, en la presentación de artistas del Benidorm Fest 2026. (RTVE)

La primera edición del Benidorm Fest sufrió un auténtico ‘benidrama’ a solo tres días de celebrar su primera semifinal. Luna Ki, la artista que iba a abrir las actuaciones de aquella eliminatoria, se retiraba del certamen por no poder emplear moduladores de voz en su show. Cuatro años después, la cantante vuelve completamente transformada al concurso de RTVE, dispuesta a mostrar una nueva faceta artística en la que no necesita artificios y que, además, esta vez sí encaja con la normativa del formato.

“Volver al Benidorm Fest es un cierre de ciclo que creo que tenía que pasar”, expresa la joven a Infobae España tras anunciarse su nombre como participante de la quinta edición del festival. “Muchas veces, la vida nos sorprende tejiéndose de cierta manera. A veces, cosas que en el pasado no parecían tener sentido lo cobran en el presente, y más lo tendrán en un futuro”, reflexiona en esta conversación.

Con una identidad más depurada y una evidente evolución personal, Luna Ki asegura haber “aprendido muchísimo” de todo lo que le ha ocurrido en su carrera, que despegó en 2019 con el lanzamiento de Septiembre. Sobre su paso frustrado por el Benidorm Fest, confiesa: “Las cosas no fueron ni como RTVE quería, ni como yo quería, y fue muy doloroso. No me había imaginado volviendo aquí”.

Pese a que, hasta hace tan solo unos meses, Luna acusaba a RTVE de censurarla, ahora asegura que su relación con la cadena pública está en su mejor momento, además de mantener un vínculo personal con figuras que han formado parte del certamen, como María Eizaguirre o Eva Mora. Según relata, fue una llamada de César Vallejo, director del Benidorm Fest, lo que la ha animado a volver: “Sin buscarlo, ha llegado. Las oportunidades así, cuando llegan, hay que cogerlas”.

Luna Ki, en una fotografía de archivo. (José Ramón Guisado/Europa Press)

En cuanto a su conversación con Vallejo, revela que no hubo reproches ni condicionantes: “Sufrí con lo que pasó [en 2022], pero no por ello he puesto en duda las normas del festival. Si César y yo hemos tenido una conversación ha sido sobre el presente, el futuro, la confianza mutua y las ganas de colaborar en este caso”, asevera.

“Me sentía menos artista que los demás”

En esta sincera entrevista, Luna Ki deja claro que su dolorosa retirada en la primera edición fue la única salida viable ante la imposibilidad de emplear autotune en su actuación en directo: “Se me comunicó que no podía usar autotune a cinco días de la actuación. Si hubiese tenido un poco más de tiempo en su día para poder trabajar en el cambio, quizás me hubiese sentado en un piano porque ya sabía tocarlo, estaba en el conservatorio, y lo hubiese hecho de otra forma”, explica.

Sin embargo, recuerda que la canción con la que competía, Voy a morir, era un tema rock concebido para ser interpretado con autotune. “No hubiese molado cambiarlo porque no quedaba bien. Es como ponerle autotune a La donna è mobile, igual la cagas”, espeta.

A sus 26 años, la artista reconoce haber superado algunas inseguridades que la asaltaban cuando se presentó al concurso en 2022: “Me sentía superpequeña, sentía que era menos artista que los demás, que tenía que demostrar con capas de superficialidad, de eyeliner, de make-up, de tacones…“. Pero ahora, aunque mantiene su esencia, afirma llegar “mucho más tranquila” y segura de su propuesta. Y sentencia: “Vengo a ocupar mi lugar, que creo que siempre ha estado guardado aquí para mí”.

Sobre su propuesta, Luna Ki asegura que solo pretende mostrar su nueva faceta artística y no vuelve al Benidorm Fest para callar bocas. “Si hubiese querido únicamente demostrar cosas, lo hubiese podido hacer en su día”, asevera. Y, aunque sigue defendiendo el uso del autotune, adelanta que su canción es “increíble tal cual” y no necesita ese efecto. “Ya he aprendido que en este festival no quieren autotune”, bromea entre risas, dejando atrás el doloroso episodio del que ahora espera redimirse definitivamente gracias a esta nueva oportunidad.