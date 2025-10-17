España

Una mujer se entera de la infidelidad de su esposo tras presentarse su amante en el funeral de su suegro: el marido termina condenado por bigamia

Shang, una mujer en China, descubrió a su esposo, Wang, en una relación extramatrimonial

Por Guillermo Urquiza

Un hombre es descubierto en
Un hombre es descubierto en una relación extramatrimonial por su mujer. EFE/ROMAN PILIPEY

Un funeral en la provincia china de Shandong se transformó en el detonante de un escándalo familiar que terminó en los tribunales. Shang, una mujer casada desde hacía 19 años, descubrió que su esposo, Wang, mantenía en secreto una relación paralela desde hacía 16 años. La revelación no surgió de una confesión ni de un hallazgo casual, sino durante el velorio de su suegro, en junio de 2022.

Ese día, mientras la familia y amigos despedían al fallecido, Shang observó entre los presentes a una mujer desconocida vestida de negro que se mantenía junto al ataúd. No era una invitada distante, sino alguien que ocupaba un lugar reservado a los parientes cercanos. Cuando Shang le preguntó quién era, la mujer respondió que era “nuera”.

La escena paralizó a Shang. La respuesta de la desconocida, identificada más tarde como Wen, no dejó dudas sobre su cercanía con la familia. Su llanto, su posición en la ceremonia y su manera de comportarse evidenciaban un vínculo íntimo. Al terminar el funeral, Shang confrontó a su esposo. Él respondió con evasivas. No dio explicaciones claras.

Funeral (Imagen ilustrativa Infobae, Freepik)
Funeral (Imagen ilustrativa Infobae, Freepik)

La tensión creció y Shang comenzó a investigar por su cuenta. Lo que descubrió fue una relación paralela iniciada en 2006. Según los documentos judiciales, Wang y Wen habían celebrado en 2018 una ceremonia tradicional de matrimonio. Aunque no tenía validez legal, porque Wang seguía casado con Shang, la pareja convivía como si estuviera casada. Compartían vivienda, rutina y se presentaban públicamente como marido y mujer.

Vidas paralelas

Durante todos esos años, Wang había mantenido dos vidas separadas, una con su esposa legal y otra con su pareja oculta. En agosto de 2023, un tribunal provincial condenó a Wang a un año de prisión por bigamia. La sentencia estableció que el acusado había infringido la ley al contraer matrimonio con Wen sin haber disuelto previamente su unión con Shang. “Las pruebas demostraron que existía una relación estable y pública con la segunda mujer”, señaló el fallo, según publicó el medio digital Libertatea.

El clip se viralizó en redes sociales (TikTok: @lamafiadetaller)

El tribunal consideró especialmente relevante la ceremonia de 2018, que evidenciaba la formalización simbólica de la segunda relación. Wen no fue condenada penalmente, pero su papel fue central en la causa. Su presencia en el funeral no solo fue el detonante del descubrimiento, sino también un factor que agravó el impacto público del caso. El episodio generó un intenso debate en redes sociales chinas. Muchos usuarios criticaron el comportamiento de Wang, calificándolo de “vergonzoso” y “cruel”. Otros se enfocaron en Wen, señalando que presentarse como nuera en un momento de luto fue un acto “provocador” y “desconsiderado”. “Imaginen el dolor de la esposa al ver eso. Es una humillación pública”, escribió un usuario. A lo que añdió otro: “si una relación paralela dura tanto, significa que hubo una mentira constante”.

La historia reabrió la discusión sobre las uniones tradicionales no registradas en China, que aunque no tienen validez legal, siguen realizándose en zonas rurales. Estos vínculos pueden generar conflictos familiares y judiciales como en este caso. Wang no dio declaraciones públicas tras la condena. Wen tampoco. Shang, en cambio, decidió mantener la custodia de su hijo y no otorgar el divorcio de inmediato, de acuerdo con la información de Libertatea. Personas cercanas señalaron que su prioridad es la estabilidad familiar. Lo que debía ser una ceremonia de despedida terminó como el inicio de un proceso judicial y un escándalo que sacudió a la opinión pública.

