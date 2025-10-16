España

Raquel Mosquera rompe su silencio, la exmujer de Ábalos se planta y Sonia Monroy reaparece: estos son los invitados de ‘¡De Viernes!’

El programa de Telecinco ha anunciado a sus invitados para este viernes, 17 de octubre

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Sonia Monroy, Raquel Mosquera y
Sonia Monroy, Raquel Mosquera y Carolina Perles en '¡De Viernes!' (MEDIASET ESPAÑA).

Raquel Mosquera vuelve a acaparar la atención mediática en un momento especialmente delicado. Apenas una semana después de conocerse que su marido, Isi, permanece en prisión preventiva en Francia desde hace aproximadamente cuatro meses, la viuda de Pedro Carrasco se sentará este viernes en un plató para relatar cómo está afrontando esta crisis personal. La aparición tendrá lugar en ¡De Viernes!, donde Mosquera abordará su situación y los desafíos que atraviesa su negocio y su vida familiar.

El escándalo se ha sumado a otra preocupante noticia: según adelantó el programa Fiesta, la estilista podría encontrarse al borde de la ruina económica. Su peluquería a las afueras de Madrid acumularía pérdidas considerables y la deuda con distintos proveedores superaría los 500.000 euros. Todo apunta a que, a corto plazo, el establecimiento podría declararse en concurso de acreedores, aunque Raquel mantiene la calma y el compromiso con su marido, a quien habría visitado en prisión en dos ocasiones desde su traslado a Francia.

Raquel Mosquera e Isi, en
Raquel Mosquera e Isi, en una imagen de archivo

Isi se encuentra actualmente en la cárcel de Fresnes, a la espera de juicio. Según el periodista Kike Calleja, Mosquera desconocía los detalles de los hechos que llevaron a su detención. Él tan solo le había comentado que viajaría por motivos de negocios a las Antillas francesas, donde finalmente fue arrestado antes de ser trasladado a París. Ante la prensa, Raquel ha mostrado una actitud serena y despreocupada. Al ser preguntada por la situación de su esposo, Mosquera simplemente guiñó un ojo y sonrió, evitando dar más explicaciones. De manera similar, reaccionó con tranquilidad ante las preguntas sobre su presunta quiebra.

No obstante, días antes, la peluquera sí había querido dejar constancia de su postura a través de un comunicado en Instagram. En él advertía a quienes intentaran aprovecharse de la situación que se “atengan a las consecuencias” y aseguraba que contaba con el seguimiento constante de su abogado penalista. “En estos momentos prefiero guardar silencio y no hacer ningún tipo de comentario. Eso no quiere decir que no tenga a mi abogado penalista pendiente de todo. Cuando yo crea que es el momento de hablar y me sienta con ganas, lo haré”, escribía. Además, recalcaba que se mantiene fuerte por sus hijos, su familia y las personas que la rodean diariamente.

Raquel Mosquera e Isi en
Raquel Mosquera e Isi en la portada de la revista Diez Minutos

Una noche cargada de respuestas

El caso de Raquel Mosquera se suma a una semana cargada de titulares en el programa, en la que también se abordarán otras historias de gran repercusión, como la de Carolina Perles, exmujer del exministro José Luis Ábalos, que revelará episodios desconocidos de su matrimonio y ruptura, y la vuelta a televisión de Sonia Monroy, cuatro días después de la muerte de su hermana Mari Ángeles, para relatar los difíciles momentos vividos y su despedida.

En el plató de Telecinco, Mosquera ofrecerá una de sus primeras intervenciones públicas desde que se conoció la situación legal de su esposo. A lo largo de la entrevista, se espera que muestre serenidad y prudencia, limitándose a reiterar que informará cuando considere adecuado y destacando que mantiene un firme compromiso con sus hijos y su familia. Su aparición se produce en paralelo a la difusión de los problemas financieros de su negocio, un asunto que, según los colaboradores del programa, podría derivar en la declaración de concurso de acreedores.

