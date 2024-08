El lado más personal de Raquel Mosquera: de sus fracasos amorosos a su gran éxito como empresaria de belleza

Raquel Mosquera en 2018 (Europa Press)

Raquel Mosquera acapara todos los titulares como la “novia del año”, tras protagonizar el último número de la revista Diez Minutos. Su boda sorpresa con su pareja Isi ha sorprendido a todos; y es que, después de una década juntos y con un hijo en común, la pareja decidió sellar su amor en una íntima y romántica ceremonia el pasado 27 de julio.

El empresario nigeriano, llegó a la vida de la exmujer de Pedro Carrasco en 2014, y ambos hicieron pública su relación en el plató de Sábado Deluxe. Un año después nació su hijo Romeo, el segundo para Raquel, quien ya era madre de una hija de una relación anterior. Tras un tiempo alejados de los medios, decidieron celebrar su gran día en la Parroquia de San Miguel Arcángel de Las Rozas, en Madrid.

Portada de Diez Minutos el miércoles 31 de julio (DIEZMINUTOS.COM)

Para Raquel, esta ha sido su segunda boda por la Iglesia, aunque la tercera en total. En 1996 contrajo matrimonio en Huelva con el boxeador Pedro Carrasco, exmarido de Rocío Jurado y padre de Rocío Carrasco, con quien estuvo hasta su fallecimiento en 2001. Cuatro años después, se casó por lo civil con Tony Anikpe, con quien tuvo a su primera hija, Raquel. Sin embargo, se divorció en 2007 tras descubrir que él había formado una nueva familia en Nigeria.

“Cada persona es responsable de sus actos. Siempre digo que tenemos una hija preciosa, y eso es lo más importante para mí. Solo quiero ver a mi hija feliz y que cuando su padre venga a verla, nos vea bien”, declaró en su momento al presentador Jaime Cantizano al anunciar su separación.

En 2014, Isi entró en su vida, y a pesar de las críticas y obstáculos, han mantenido su relación firme. La crítica más dura llegó de parte de Anikpe, quien en el programa Sálvame expresó su descontento: “Me sienta muy mal, no sé de dónde salió para estar con Raquel. Yo soy nigeriano y conozco nuestra cultura, y te aseguro que ese chico no es para Raquel, porque ella tiene buen corazón. En mi país, las cosas se hacen de otra manera”.

Pedro Carrasco y Raquel Mosquera (Gianni Ferrari/Getty Images)

¿Cómo es actualmente la vida de Raquel Mosquera?

La empresaria saltó a la fama por su apasionado romance con Pedro Carrasco, campeón mundial de peso ligero. Contra todas las críticas y prejuicios, ambos defendieron su amor en varias ocasiones y pasaron por el altar en 1996. Tras la muerte del padre de Rocío Carrasco, la peluquera se convirtió en socialité y siempre defendió que su matrimonio con el deportista “fue una de las mejores etapas de su vida”.

Desde entonces, ha mantenido un buen contacto con la familia Jurado; quienes, a pesar del divorcio del boxeador con la cantante, nunca perdieron el cariño con Carrasco. Sin embargo, con su única hija la relación no ha sido igual, ya que tras muchas acusaciones por ambas partes, perdieron el contacto.

Hace solo unos meses, Chayo Mohedano iba a visitar a “su tía” a su salón de belleza. “Estaba buscando una tienda de disfraces cerca de Brunete, donde vivo, y la vida me llevó a reencontrarme con una persona que hace tiempo que no veía pero que tengo un cariño tan especial...”, indicó la hija de Rosa Benito.

La cantante publicó un video en TikTok donde se podía ver a ambas haciendo un divertido baile. Juntas y muy felices, aparecían abrazándose y besándose: “Estoy con mi Chayo, a la que quiero mucho desde hace muchos añitos... ya nos iba cantando en el coche al tito Pedro y a mí”, confesó Mosquera.

Los negocios de Raquel Mosquera

Además de su vida personal, Raquel Mosquera ha sabido consolidar su éxito profesional. Su negocio de belleza en el Burgo Centro en Las Rozas, uno de los centros comerciales más prestigiosos del norte de Madrid, ha evolucionado de una simple peluquería a un salón de belleza integral. Este cambio le ha permitido ofrecer actualmente a sus clientes un amplio rango de servicios, desde tratamientos capilares hasta asesoramientos de imagen, maquillaje y ropa.

Además, Mosquera ha aprovechado las oportunidades que brindan las redes sociales para promocionar su negocio. No es raro encontrar en su perfil de Instagram, el cual cuenta con más de 250 mil seguidores, vídeos y publicaciones donde ella misma presenta los diferentes servicios que ofrece, siempre con un toque personal y cercano.

Pero, sus logros no se limitan solo a su éxito como empresaria. Su participación en realities como Supervivientes 2023 ha demostrado sigue siendo una de las colaboradoras indispensables de la televisión española. A pesar de no permanecer durante mucho tiempo en Honduras, consiguió protagonizar grandes momentos para la audiencia y el resto de sus compañeros. De esta manera, aunque la peluquera no ha tenido una vida fácil, ha sabido salir adelante, reinventarse y transformarse en una exitosa empresaria.