España

Este es el dinero que ha ganado Marc Márquez en su carrera: la cifra exacta detrás de nueve títulos mundiales

¿Cuánto le ha pagado Ducati al piloto por la primera victoria con ellos?

Por Antonio Duro

Guardar
Marc Márquez celebrando la victoria
Marc Márquez celebrando la victoria

Marc Márquez sigue desarrollando su época dorada. Este fin de semana se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP, con bastante ventaja del segundo puesto que ocupa su hermano Álex. Ganar este mundial le convierte de forma directa en el piloto con más títulos en la categoría reina. El esfuerzo, las horas de entrenamiento y las competiciones agotadoras han tenido su fruto y le han llevado a ganar el torneo más importante del mundo del motociclismo.

No solo tendrá un trofeo más en su vitrina. Al gran premio hay que sumarle la recompensa económica y su sueldo habitual, el más grande de toda la parilla. Marc Márquez no solo es uno de los pilotos más exitosos de la historia del motociclismo, también es uno de los que más dinero ha ganado dentro y fuera de los circuitos. Su trayectoria, repleta de títulos y momentos memorables, también se refleja en cifras millonarias, tanto por sus contratos deportivos como por sus acuerdos publicitarios. Con su última victoria este fin de semana, Márquez vuelve a engrosar una fortuna que ha ido construyendo curva tras curva desde que debutó en MotoGP.

Antes del gran premio

Desde su llegada al Mundial en 2008 y su ascenso meteórico a MotoGP en 2013, Márquez ha acumulado no solo nueve títulos mundiales, sino también una cifra estimada de más de 100 millones de euros en ingresos totales a lo largo de su carrera. Esta suma proviene de una combinación de fuentes: salarios anuales, primas por victorias, bonificaciones por títulos, acuerdos de patrocinio, derechos de imagen y colaboraciones con marcas.

Durante sus años en Honda, se estima que llegó a cobrar un sueldo de 18 millones de euros por curso, durante cinco temporadas. Esto lo convirtió directamente en el piloto mejor pagado. Con su fichaje por Ducati para la temporada 2025, su salario base ronda los 12 a 14 millones de euros, pero los incentivos por rendimiento pueden disparar esa cifra aún más. Solo en la presente temporada, Márquez ha ganado ya más de 600.000 euros en bonificaciones por victorias y podios, sin contar los ingresos por patrocinadores como Red Bull, Estrella Galicia o Allianz. Por lo que estimar un precio justo es bastante complejo.

Marc Márquez ficha por el equipo oficial de Ducati hasta 2026.

La victoria del fin de semana

La reciente victoria de Marc Márquez este fin de semana no solo le devuelve protagonismo deportivo, sino que también le suma una importante recompensa económica. Según las cifras habituales que maneja Ducati, el piloto de Cervera habría ingresado alrededor de 150.000 euros por ganar la carrera principal del domingo, más otros 40.000 euros por su posible victoria en la carrera sprint, si también se impuso en esa. La decisión de dejar atrás a Honda y apostar por Ducati le supuso una bajada en los ingresos pero una apuesta clara para la victoria.

Marc Márquez celebrando su victoria
Marc Márquez celebrando su victoria tras ganar el mundial de MotoGP

El título de MotoGP conlleva un montante económico de 1,5 millones de euros. A este botín se le debe sumar el dinero ganado por ganar la carrera (además del bonus) y la Sprint Race. Esto significa que Marc suma a sus ingresos 4,5 millones de euros únicamente por la clasificación y el bonus de su equipo. Aunque las cifras hayan bajado, Marc sigue siendo el mejor pagado del paddock, empatado con Fabio Quartararo (Yamaha). A sus 32 años Marc Márquez no solo sigue sumando trofeos: su cuenta bancaria también va camino de hacer historia.

Temas Relacionados

Marc MárquezAlex MárquezRécords deportivosDineroEurosCuentas Bancarias EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo

El truco para que las tostadas queden más crujientes con solo un ingrediente

Así es como puedes mejorar el sabor y la textura del pan

El truco para que las

Un chico de 24 años es detenido por escalar la torre más alta de Europa sin protección alguna

El francés Titouan Leduc alcanzó 230 de los 310 metros de la Varso Tower antes de ser arrestado tras un amplio despliegue policial y de bomberos

Un chico de 24 años

El duro enfrentamiento de Anabel Pantoja y la expulsión de Pepe Navarro: así ha sido la tercera gala de ‘Bailando con las estrellas’

El programa despidió al mítico presentador y volvió a poner a dos de sus concursantes en la palestra de la próxima gala

El duro enfrentamiento de Anabel

La apnea del sueño también afecta a los niños: causas, síntomas y riesgos

Se calcula que más de dos millones de personas padecen este trastorno del sueño en España

La apnea del sueño también
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tras la muerte de su

Tras la muerte de su madre, una mujer desahucia a su hermano como sucesora procesal de la herencia en medio de una batalla judicial por la legítima

La gestión de los incendios en Galicia no pasa factura al PP en la comunidad: un sondeo le mantiene con mayoría absoluta

La Justicia obliga a Cannor, adjudicataria de obras públicas en Cantabria, a abonar 43.800 euros por impago en la construcción de un parque infantil

El aeropuerto de Fuerteventura desvía tres vuelos por la presencia de drones en su espacio aéreo

Condenan al bufete Martínez-Echevarría a pagar 1,3 millones a Albert Rivera por incumplimiento de contrato y daño moral: recurrirá la sentencia

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 28 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

DEPORTES

Pablo Batalla, autor de ‘La

Pablo Batalla, autor de ‘La bandera en la cumbre’: “El alpinismo siempre se ha utilizado como una herramienta política”

El Atlético resurge en el derbi y golea al Real Madrid para poner fin a la racha ganadora de Xabi Alonso

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: Griezmann pone la guinda a la goleada rojiblanca

Mundial de ciclismo en ruta 2025: favoritos, horario y cómo puedo verlo en televisión

Hamilton se salta las pruebas de Ferrari por quedarse con su perro en coma: “Se le paró el corazón”