Este es el dinero que ha ganado Marc Márquez en su carrera: la cifra exacta detrás de nueve títulos mundiales

Marc Márquez celebrando la victoria

Marc Márquez sigue desarrollando su época dorada. Este fin de semana se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP, con bastante ventaja del segundo puesto que ocupa su hermano Álex. Ganar este mundial le convierte de forma directa en el piloto con más títulos en la categoría reina. El esfuerzo, las horas de entrenamiento y las competiciones agotadoras han tenido su fruto y le han llevado a ganar el torneo más importante del mundo del motociclismo.

No solo tendrá un trofeo más en su vitrina. Al gran premio hay que sumarle la recompensa económica y su sueldo habitual, el más grande de toda la parilla. Marc Márquez no solo es uno de los pilotos más exitosos de la historia del motociclismo, también es uno de los que más dinero ha ganado dentro y fuera de los circuitos. Su trayectoria, repleta de títulos y momentos memorables, también se refleja en cifras millonarias, tanto por sus contratos deportivos como por sus acuerdos publicitarios. Con su última victoria este fin de semana, Márquez vuelve a engrosar una fortuna que ha ido construyendo curva tras curva desde que debutó en MotoGP.

Antes del gran premio

Desde su llegada al Mundial en 2008 y su ascenso meteórico a MotoGP en 2013, Márquez ha acumulado no solo nueve títulos mundiales, sino también una cifra estimada de más de 100 millones de euros en ingresos totales a lo largo de su carrera. Esta suma proviene de una combinación de fuentes: salarios anuales, primas por victorias, bonificaciones por títulos, acuerdos de patrocinio, derechos de imagen y colaboraciones con marcas.

Durante sus años en Honda, se estima que llegó a cobrar un sueldo de 18 millones de euros por curso, durante cinco temporadas. Esto lo convirtió directamente en el piloto mejor pagado. Con su fichaje por Ducati para la temporada 2025, su salario base ronda los 12 a 14 millones de euros, pero los incentivos por rendimiento pueden disparar esa cifra aún más. Solo en la presente temporada, Márquez ha ganado ya más de 600.000 euros en bonificaciones por victorias y podios, sin contar los ingresos por patrocinadores como Red Bull, Estrella Galicia o Allianz. Por lo que estimar un precio justo es bastante complejo.

Marc Márquez ficha por el equipo oficial de Ducati hasta 2026.

La victoria del fin de semana

La reciente victoria de Marc Márquez este fin de semana no solo le devuelve protagonismo deportivo, sino que también le suma una importante recompensa económica. Según las cifras habituales que maneja Ducati, el piloto de Cervera habría ingresado alrededor de 150.000 euros por ganar la carrera principal del domingo, más otros 40.000 euros por su posible victoria en la carrera sprint, si también se impuso en esa. La decisión de dejar atrás a Honda y apostar por Ducati le supuso una bajada en los ingresos pero una apuesta clara para la victoria.

Marc Márquez celebrando su victoria tras ganar el mundial de MotoGP

El título de MotoGP conlleva un montante económico de 1,5 millones de euros. A este botín se le debe sumar el dinero ganado por ganar la carrera (además del bonus) y la Sprint Race. Esto significa que Marc suma a sus ingresos 4,5 millones de euros únicamente por la clasificación y el bonus de su equipo. Aunque las cifras hayan bajado, Marc sigue siendo el mejor pagado del paddock, empatado con Fabio Quartararo (Yamaha). A sus 32 años Marc Márquez no solo sigue sumando trofeos: su cuenta bancaria también va camino de hacer historia.