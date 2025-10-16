España

La historia de la banca de España se cuenta a través de BBVA y Sabadell: global frente a local

El fracaso de la OPA evidencia las diferentes estrategias de ambos bancos tras más de 160 años de historia

La historia de BBVA y Sabadell resume la transformación de la banca española. (Imagen Composición Infobae)

Más de 160 años de fusiones, adquisiciones y rivalidades han marcado la evolución de la banca española. Entre los protagonistas, emergen con claridad BBVA y Sabadell, que recogen un legado de más de 120 entidades, con perfiles y estrategias diferentes, moldeando el sistema financiero nacional.

El trayecto desde la fundación del Banco Bilbao en 1857 y el nacimiento de Banco Sabadell en 1881 hasta la actualidad resulta inseparable de la historia económica y social de España.

BBVA nació como Banco Bilbao, pionero en operaciones de emisión y descuento. A lo largo de su historia, se fusionó con actores históricos como Banco Vizcaya y Argentaria (1988), absorbiendo más de 70 entidades locales y regionales hasta la creación de BBVA en 1999.

Es más, la entidad vasca se lanzó al mercado internacional incluyendo sedes en México, Latinoamérica, Estados Unidos y Asia, consolidando su perfil de multinacional con cerca de 1.920 oficinas en España, según datos del Banco de España.

Por su parte, Banco Sabadell surgió como un proyecto local vinculado a la industria textil catalana y se consolidó como una banca de proximidad. Entre 1996 y 2015, la entidad adquirió NatWest España, Banco Herrero, la CAM y Catalunya Banc, ampliando su volumen y reforzando su presencia en núcleos de población media y municipios pequeños.

Su red, de aproximadamente 1.200 sucursales, sigue siendo fundamental para el acceso a servicios financieros en regiones donde la competencia es menor.

Dos modelos: proximidad frente a internacionalización

La trayectoria de BBVA se ha definido por la expansión internacional y la digitalización, siendo pionero en el sector, lo que le confiere un perfil de banco global, reforzando su liderazgo internacional con operaciones en América y Asia.

En contraste, Sabadell ha basado su crecimiento en el arraigo territorial, con expansión cautelosa en el extranjero, como su incursión en Estados Unidos o Inglaterra. Así, priorizaba territorios de la costa mediterránea, próximos a su lugar de origen.

La supervivencia de BBVA y Sabadell tras más de un siglo y medio de cambios deja ver el peso del legado histórico. La identidad de cada banco sigue marcando la percepción de sus clientes y analistas: BBVA, como multinacional digital; y Sabadell, como banco cercano y territorial.

BBVA ha lanzado una opa hostil sobre Sabadell con contraprestación en acciones

La OPA fallida

La reciente OPA de BBVA sobre Sabadell ha fracasado, ya que no ha alcanzado ni el 26% del capital. Pero más allá de la dimensión financiera, este resultado demuestra que la identidad y el arraigo local siguen siendo relevantes en la banca española.

Mientras BBVA concentra su red en grandes ciudades y mercados internacionales, Sabadell mantiene oficinas estratégicas en ciudades medianas y pueblos, reforzando su vínculo con PYMES, autónomos y clientes mayores.

Ahora, tras la retirada de la oferta, BBVA retoma su plan de retribución al accionista, con previsión de subidas de valor de sus acciones entre un 5% y un 10%, según los analistas. Para Sabadell, en cambio, las acciones podrían ver disminuido su valor en el mismo porcentaje, debido a la prima implícita.

No obstante, el banco catalán refuerza su posición como referente de banca de proximidad tras la victoria, recordando que la historia financiera española, la tradición, la territorialidad y la identidad corporativa tienen peso.

