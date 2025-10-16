España

Este es el ejercicio más efectivo para quemar grasa y ganar resistencia: trabaja todo el cuerpo, quema calorías y mejora la condición física

Es posiblemente el ejercicio más odiado en el gimnasio, pero los entrenadores no lo eligen para castigar, sino porque garantiza resultados óptimos

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Una persona realizando 'burpees'. (Freepik)
Una persona realizando 'burpees'. (Freepik)

En el mundo del fitness, pocos ejercicios generan tantas opiniones encontradas como los burpees. Para muchos, son una tortura; para los entrenadores, una joya del entrenamiento funcional. Y es que, a pesar de su mala fama, los burpees se han ganado un lugar privilegiado en las rutinas más exigentes gracias a su capacidad para trabajar todo el cuerpo, quemar calorías y mejorar la condición física de forma rápida y efectiva.

Los burpees son un ejercicio que combina movimientos de fuerza, resistencia y agilidad. Se realizan sin ningún tipo de equipamiento, lo que los convierte en una opción ideal para entrenar en casa, al aire libre o en cualquier lugar. Su estructura básica incluye una sentadilla, una extensión hacia una posición de plancha, una posible flexión de brazos y un salto vertical. Este encadenamiento activa casi todos los grupos musculares: piernas, glúteos, core, pecho, brazos y espalda. Lo mejor de todo es que no necesitas más que tu propio cuerpo y un poco de espacio para empezar.

Cuántas calorías se queman con los burpees

Dos personas realizando 'burpees'. (Freepik)
Dos personas realizando 'burpees'. (Freepik)

Uno de los grandes atractivos de los burpees es su impresionante gasto calórico. Según el American College of Sports Medicine, una persona de 70 kg puede llegar a quemar entre 120 y 140 calorías en solo 10 minutos de burpees. Esto los coloca al nivel de actividades de alta intensidad como correr a ritmo rápido o saltar la cuerda.

Además, gracias al llamado efecto EPOC (Exceso de Consumo de Oxígeno Post-ejercicio), tu cuerpo sigue quemando calorías incluso después de haber terminado la sesión. Esto significa que los beneficios del esfuerzo se extienden más allá del entrenamiento.

Beneficios más allá de lo físico

Los burpees no solo mejoran la fuerza y el sistema cardiovascular. También potencian la resistencia muscular, aumentan la agilidad, la coordinación y la capacidad pulmonar. Incluso pueden mejorar tu estado de ánimo gracias a la liberación de endorfinas, las llamadas “hormonas de la felicidad”.

Además, al tratarse de un ejercicio tan completo, pueden ser utilizados como parte central de una rutina HIIT (Entrenamiento Interválico de Alta Intensidad), ideal para quienes disponen de poco tiempo y quieren resultados visibles.

Cómo hacer bien los burpees

hombre entrenando, salto vertical, fuerza
hombre entrenando, salto vertical, fuerza explosiva, pierna, parque, fitness (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave para obtener todos los beneficios de los burpees y evitar lesiones está en la técnica. Estos son los pasos básicos:

  1. Empieza de pie, con los pies separados al ancho de los hombros.
  2. Baja en una sentadilla y apoya las manos en el suelo.
  3. Lanza los pies hacia atrás para quedar en posición de plancha.
  4. Haz una flexión de brazos (opcional, según tu nivel).
  5. Vuelve a llevar los pies hacia las manos.
  6. Salta verticalmente con los brazos extendidos.

Los expertos recomiendan comenzar con series cortas, de entre 5 y 8 repeticiones, e ir aumentando progresivamente a medida que se gana resistencia.

Variantes para todos los niveles

El burpee tiene muchas versiones, lo que lo convierte en un ejercicio adaptable. Desde el half burpee (sin salto ni flexión) para principiantes, hasta el burpee con salto de rodillas al pecho para atletas avanzados, pasando por opciones intermedias como el clásico burpee con flexión o incluso versiones con mancuernas o kettlebell para añadir resistencia.

Temas Relacionados

BurpeesEjercicioDeporteQuemar grasaPérdida de pesoEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada

Pilar Rubio y Sergio Ramos afrontan su amor a distancia: “Todo se puede llevar si hay respeto y comprensión”

Tras más de una década juntos y cuatro hijos en común, la presentadora y el futbolista viven su historia de amor entre Madrid y Monterrey

Pilar Rubio y Sergio Ramos

La estrategia de Meghan Markle en su última aparición para mejorar su imagen: maternidad, negocios y conciliación familiar

La duquesa de Sussex ha hablado sobre sus dos hijos en el foro Fortune’s Most Powerful Women Summit

La estrategia de Meghan Markle

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Este evento de exhibición sin precedentes tendrá lugar el próximo domingo 19 de octubre

Andorra Cycling Masters 2025: un

Un ingeniero explica por qué hay un pequeño agujero en las ventanas de los aviones

Miguel Pengel cuenta en TikTok curiosidades sobre mecánica

Un ingeniero explica por qué
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP cita a Sánchez

El PP cita a Sánchez el 30 de octubre para comparecer en la comisión del caso Koldo en el Senado: “Que de la cara y no repita el papel de Ábalos”

Koldo García sigue la estrategia de Ábalos y se acoge a su derecho a no declarar, mientras la Fiscalía no pide prisión preventiva

Un abogado explica las “trampas” más comunes de la Fiscalía en un juicio: “Casi nadie cuenta esto”

La Justicia confirma que una casa familiar donada a un hijo incapacitado le pertenece legítimamente y ordena el desalojo de sus dos hermanos

El submarino español ‘Isaac Peral’ se une a la misión de la OTAN para luchar contra el terrorismo en el Mediterráneo

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 16 octubre

La España que madruga también viene de fuera: uno de cada siete trabajadores afiliados a la Seguridad Social es extranjero

Santiago Niño Becerra, economista: “La vivienda orientada a la clase media dejará de subir. La capacidad de pago es el límite natural”

DEPORTES

Andorra Cycling Masters 2025: un

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española