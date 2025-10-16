España

El Ministerio de Consumo sanciona a siete empresas por anunciar falsas rebajas de precios durante el Black Friday

La cartera de Pablo Bustinduy monitoreó cientos de productos con la herramienta ‘Price reduction tool’, desarrollada por la Comisión Europea y que permite detectar en tiempo real este tipo de prácticas engañosas

Enzo Iriarte

Por Enzo Iriarte

Guardar
Un cartel anuncia los descuentos
Un cartel anuncia los descuentos del Black Friday en un comercio (Jesús Hellín / EuropaPress)

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se ha pronunciado a favor del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en las sanciones impuestas a siete empresas por anunciar bajadas de precios de manera engañosa durante las rebajas del Black Friday, celebradas todos los años a finales de noviembre.

Según ha informado la cartera dirigida por Pablo Bustinduy, el TSJM se ha pronunciado ante los recursos presentados por una de las siete empresas sancionada por llevar a cabo esta práctica ilegal. En concreto, la compañía solicitó medidas cautelares para no tener que hacer frente a la sanción mientras se resuelve su recurso, pero el Tribunal desestimó esta petición en dos autos y, a parte de prohibirle que siga llevando a cabo estas prácticas engañosas, la obligó a depositar un aval de 110.000 euros por la multa económica.

“De esta manera, y como ya ocurriera con la retirada de anuncios ilegales en Airbnb, la justicia vuelve a respaldar las actuaciones del Ministerio que dirige Pablo Bustinduy en materia de protección a los consumidores ante prácticas abusivas”, señalan desde la Administración. En concreto, las falsas rebajas consistieron en que las empresas sancionadas subieron los precios de varios productos semanas antes de que comenzara el Black Friday para luego poder bajarlos, alcanzando el precio original, y ofertarlos como si tuviesen un descuento que era inexistente.

Black Friday 2024 llega con "menor intención de compra" y con alerta de sufrir estafas online.

Qué dice la Ley de Ordenación del Comercio Minorista

Desde Consumo advierten de que este tipo de prácticas suponen un incumplimiento del artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que estipula que, a la hora de mostrar el descuento de un producto, se debe indicar -en las prendas normalmente en la etiqueta- como precio de referencia el menor de ese producto durante los 30 días anteriores al descuento. Así, tres de la siete empresas sancionadas admitieron haber realizado estas prácticas engañosas, mientras que las cuatro restantes presentaron recursos. “Las cuatro empresas restantes no han admitido la culpa, lo que ha supuesto que sus sanciones sean más elevadas”, señaló el Ministerio.

Las sanciones que impuso el Ministerio de Consumo, que en su conjunto se acercaron a los 350.000 euros, corresponden a falsas rebajas llevadas a cabo en el año 2023 por empresas que comercializan de forma online sus productos y que pueden adquirirse en tiendas y en grandes superficies también de manera física, como electrodomésticos, electrónica, deportes o cosmética.

Para detectar estos fraudes, la Dirección General de Consumo monitoreó cientos de productos durante la temporada de Black Friday de 2023, con la herramienta Price reduction tool, desarrollada por la Comisión Europea y que permite detectar en tiempo real este tipo de prácticas engañosas. Por ejemplo, los investigadores denunciaron que, entre el 18 y el 19 de noviembre, se ofertaban unas zapatillas deportivas por 29,99 euros pero, posteriormente, el 20 de noviembre, el precio de estas zapatillas subió hasta alcanzar los 48,95 euros. Una vez llegado el 24 de noviembre, con el Black Friday iniciado, se volvió a bajar su precio hasta los 29,99 euros, simulando un descuento inexistente.

Temas Relacionados

DescuentosRebajas EspañaBlack FridayTribunal de JusticiaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El BBVA fracasa en su opa al Sabadell, no obtiene ni el 26% del capital y abandona

Se adelanta a la CNMV que iba a dar mañana viernes el resultado de la operación

El BBVA fracasa en su

Tras la pista de Contender, el tiburón blanco más grande del Atlántico: mide 4,3 metros y pesa 745 kilogramos

El ejemplar ha recorrido más de 5.000 kilómetros desde Florida hasta el golfo de San Lorenzo

Tras la pista de Contender,

Un jurado popular declara culpable a la expareja de Teresa Rodríguez por su apuñalamiento mortal en Bruselas

La Fiscalía solicita la cadena perpetua contra el acusado y mañana viernes será el jurado el que determinará la condena

Un jurado popular declara culpable

Santoral: cuál es el santo del 17 de octubre

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral: cuál es el santo

Blanca Cuesta, esposa de Borja Thyssen, sufre un duro varapalo: muere su hermano Rafael a los 56 años

La familia de la nuera de Tita Cervera ha optado por vivir el duelo en la más estricta intimidad tras varios meses acompañando a Rafael en su lucha contra una larga enfermedad

Blanca Cuesta, esposa de Borja
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Familiares de las víctimas de

Familiares de las víctimas de la DANA rechazan la presencia de Carlos Mazón en el funeral de Estado que se celebrará el 29 de octubre

Ábalos denuncia pintadas con insultos como “putero” o “corrupto” en su domicilio de Valencia: “Hoy soy yo, mañana serás tú”

La Fiscalía recurre la prórroga de la investigación a Begoña Gómez al considerar que el juez incurrió en un error técnico

El suicidio de una niña de 14 años en Sevilla inicia una investigación al colegio por no activar los protocolos de acoso

Así es el nuevo vehículo de exploración del Ejército de Tierra: Defensa invertirá más de 260 millones de euros

ECONOMÍA

Los albañiles aumentan en España

Los albañiles aumentan en España y cada vez son más mayores, más de la mitad supera los 45 años

Patatas, huevos y naranjas: los alimentos básicos que más han aumentado su precio en los supermercados españoles

Los analistas vaticinan que el desenlace de la ‘lucha’ entre BBVA y Sabadell se va a saldar con “una segunda opa”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 16 octubre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

MotoGP sanciona a Bezzecchi por

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder