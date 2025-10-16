Aarón Sánchez, adiestrador canino: “Estos son los errores más comunes con cachorros que muchas familias cometen sin darse cuenta”

Un cachorro de Samoyedo. (Pexels)

El adiestramiento canino constituye un compromiso fundamental con la educación de los perros en casa. Esto define, en gran medida, los modos de comportamiento futuro y de sociabilidad de los animales. Por eso, desde pequeños, hay que enseñarles y marcar unos límites. De lo contrario, pueden adquirir comportamientos más rebeldes que dificultan el día a día con ellos.

El amor y los cuidados deben ir en consonancia con una educación pertinente que les permita equilibrarse dentro del hogar. Sin embargo, tal vez por desconocimiento, o inexperiencia, muchas personas cometen errores a la hora de enseñar a sus perros. Esto fomenta actitudes que, en ocasiones, pueden ser problemáticas en el futuro.

En consecuencia, para evitar estas dinámicas, el adiestrador Aarón Sánchez ha comunicado por TikTok (@tailymood_adiestramiento) algunos errores comunes que las familias cometen a la hora de adiestrar a sus perros. Con el objetivo de que menos personas caigan en estos errores, desmitifica costumbres arraigadas en el imaginario social, proponiendo al mismo tiempo soluciones efectivas.

Mitos y recomendaciones

En primer lugar, pensar que hay que corregir a un cachorro cuando se porta mal y premiarle cuando se porta bien es una idea bastante extendida, pero no del todo cierta. La educación de un perro no se basa únicamente en un sistema de premios y castigos. Un cachorro no entiende el bien y el mal como lo haría una persona; lo que aprende es qué comportamientos tienen consecuencias agradables o desagradables para él. Además, su capacidad de atención es limitada, por lo que la paciencia y la repetición son fundamentales.

En segundo lugar, pensar que no puedes soltar a tu cachorro en el parque hasta que no sepa su nombre es otro error común. Muchos tutores esperan semanas o incluso meses para permitirles jugar en libertad, pero la socialización temprana es clave para su desarrollo. No es estrictamente necesario que el cachorro conozca su nombre a la perfección para explorar un entorno seguro. De hecho, es en estos paseos controlados donde empezará a asociar su nombre con algo positivo: atención, juego y llamadas amables. Lo importante es crear un ambiente seguro y controlado. “Hay que aprender a moverse en el parque”, declara el experto.

Grupo de perros jugando y socializando en el parque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, creer que los mordiscos de un cachorro de tres o cuatro meses se traducen en agresividad es un malentendido que puede generar preocupación innecesaria. En esta etapa, los cachorros están descubriendo el mundo a través de la boca. Morder es una forma natural de jugar. Lo que sí debemos hacer es enseñarles de forma adecuada qué pueden morder y qué no, sin gritos ni castigos, sino marcando límites claros y ofreciendo alternativas como mordedores.

En definitiva, educar a un cachorro va mucho más allá de imponer reglas estrictas. Se trata de acompañarlo de forma consciente en su proceso de aprendizaje y ayudarlo a entender cómo desenvolverse en su entorno. Esto implica generar un vínculo sólido, en donde se sienta comprendido y pueda confiar en la persona que lo guía. Acompañar este proceso con respeto y comprensión no solo facilita el aprendizaje, sino que construye una base emocional sólida que se reflejará en su comportamiento en la etapa adulta.