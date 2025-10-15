Un estadounidense que vive en España hace un ranking de los uniformes del desfile por el Día de la Hispanidad: “Parecen sacados de una película de superhéroes”

Sophie Gray en su cuenta de Instagram (@sophiegrayinspain)

La Fiesta Nacional de España, también conocida como el Día de la Hispanidad, se celebra cada 12 de octubre para conmemorar el Descubrimiento de América y el inicio de los lazos entre Europa y el continente americano. Hoy, más allá de la connotación histórica, se ha convertido en un símbolo de diversidad y diálogo entre culturas que comparten una misma herencia lingüística y artística.

Cada año, el acto principal se vive en Madrid con un desfile militar presidido por el Rey Felipe VI, acompañado de la Familia real, el Presidente del Gobierno y otros altos representantes de todos los poderes del Estado y las autonomías. Cientos de miles de personas se reúnen para ver pasar a las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad, un espectáculo que llama la atención más allá de las fronteras nacionales.

Un ejemplo es el caso de Sophie Gray, creadora de contenido estadounidense viviendo en España (@sophiegrayinspain), que decidió ver el desfile por la televisión y compartir su reacción en Instagram: “Pasé el día de la Hispanidad viendo la tele para ver el desfile militar de Madrid. Tengo que deciros que he visto algunos de los uniformes más elaborados de toda mi vida" comentó sorprendida.

La joven explicó que su tío fue capitán de la Marina estadounidense, por lo que desde pequeña se ha sentido interesada por estas cuestiones. “Estados Unidos es un país joven, así que su uniforme no tiene tanta historia detrás. En cambio, los de España parecen sacados de una película de superhéroes“. La creadora decidió hacer un ranking de los uniformes que más le habían llamado la atención:

La Guardia Real

En el quinto puesto situó a La Guardia Real Española, una unidad que se remonta a la época de los Reyes Católicos y combina tradición con preparación militar. Está compuesta por personal del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire. La joven la comparó con “una banda escolar estadounidense”, aunque reconoció que “los detalles de los cascos son muy interesantes”. También destacó la habilidad de marchar tocando instrumentos a una “velocidad sobrehumana”.

Mando del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (paracaidistas)

En cuarto lugar colocó al Mando del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, que describió con humor como el “Minecraft militar”, por los picos y las hachas que llevan en la espalda. Esta unidad de paracaidistas, localizada en Zaragoza, forma parte del Ejército del Aire y del Espacio. Se caracteriza por su alta preparación en operaciones aeroterrestres y la peculiaridad del material con el que cuentan.

La Legión

El tercer lugar fue para La Legión, una de las unidades más reconocibles del Ejército de Tierra. “Vuelven los sombreros con y sin borla, las camisas abierta hasta el pecho... Y marchan a 170 pasos por minuto, con una cabra corriendo al lado como si fuese un Pokémon”, bromeó.

Compañía de Esquiadores-Escaladores del Regimiento Galicia 64

El segundo puesto se lo dio a La Compañía de Esquiadores-Escaladores del Regimiento Galicia 64, por su uniforme blanco de montaña: “Tipo X Games, para mí es increíble”. Esta unidad especializada en la vida, movimiento y combate en terrenos abruptos, representa la tradición de las tropas de montañas y antiguas compañías de esquiadores-escaladores.

Los Regulares de Ceuta y Melilla

Finalmente, su número 1 fue para Los Regulares de Ceuta y Melilla, cuyo uniforme con capa, fajín y capuz de colores vivos categorizó como “de otra liga”. “Nunca había visto en mi vida militares con capa, honestamente parecen los Avengers versión española" comentó entre risas.

Desde la perspectiva de una estadounidense con familia militar, la joven resumió su primera impresión con esta frase: “España, sus uniformes de gala son pura historia y espectáculo”. Por lo que, el desfile del 12 de octubre seguirá siendo un día de orgullo y emoción, incluso para aquellos que lo ven por primera vez.