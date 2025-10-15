Esta es la razón por la que la gasolina cambia de precio según la gasolinera: “El combustible es de la misma calidad”

Un coche recibe carburante, en una gasolinera (Eduardo Parra - Europa Press)

Los vehículos a motor necesitan combustible para poder generar la energía necesaria que les permita circular por las carreteras de forma correcta. En los últimos años, este bien en España ha sufrido un alza en los precios, por lo que ya es habitual que los conductores intenten encontrar combustible más económico en las gasolineras más baratas.

En España se cuenta con un combustible de una calidad fiable, que cumple con los requisitos necesarios para su comercialización por todo el territorio nacional. Más allá de esto, existen varios tipos de combustible que están a disposición de los consumidores.

Las más conocidas son la Gasolina y el Diésel, también llamado Gasoil, pero más allá de estas, existen variedades que son denominadas como premium y Low cost. El primero se refiere a un combustible más caro, mientras que el Low cost tiene un precio más barato.

Cuál es la diferencia

Desde el perfil de TikTok (@quecochemecompro), en uno de sus vídeos aseguran que: “El combustible es de la misma calidad”. Esto se refiere a que las grandes petroleras se abastecen de este material, que viene de las mismas refinerías, para venderlo.

La gran diferencia que afecta a los precios está en que las gasolineras más conocidas, como pueden ser Repsol o Cepsa, añaden aditivos al carburante. Las más caras, como suelen ser estos casos, llevan integrados paquetes de aditivos que aportan la capacidad detergente y antiherrumbe, lo que hace que se reduzcan los depósitos internos y se cree una protección frente a la corrosión de los inyectores y otros componentes del motor.

Este tipo de carburantes también suele frenar el envejecimiento del motor y neutralizar la aceleración de su oxidación, algo que el producto de las gasolineras más baratas no suele hacer. No obstante, algunas firmas low cost también añaden aditivos.

Otro aspecto a tener en cuenta para las variaciones de precio en las gasolineras, son los servicios que ofrece cada firma. En los nombres más conocidos como Cepsa o Repsol, además del repostaje, también cuentan con tiendas, servicio de lavado, inflado de ruedas o venta de butano. Todos estos componentes conllevan un mantenimiento que también tiene unos costes, como el de personal, lo que resulta en parte, en un precio algo más elevado de los carburantes en estos establecimientos.

Posibles peligros del Low Cost

A simple vista, resulta evidente que no debería haber problemas al repostar en las gasolineras más baratas, pues es el mismo combustible pero sin aditivos que refuerzan sus propiedades para conservar elementos del vehículo. Sin embargo, en el largo plazo puede llevar a la acumulación de depósitos en el motor y una combustión menos eficiente debido en parte a la falta de esos aditivos.

El elemento crucial reside en el mantenimiento de las gasolineras, algo en lo que los especialistas en el sector coinciden. Esto es necesario para garantizar que los vehículos obtengan un combustible de calidad.

El problema es que si la gasolinera tiene depósitos antiguos o las tuberías están en mal estado o no tiene los filtros necesarios, el combustible que llegue al motor del vehículo puede estar en mal estado, posiblemente contaminado con residuos, y causar problemas.

Ha habido casos de gasolineras que entregan combustible contaminado con agua debido a filtraciones o mezclado con partículas de óxido o metal, lo que constituye un problema muy grave que podría tener consecuencias devastadoras para el motor del vehículo.

En definitiva, sin importar si la gasolinera tiene unos precios altos o bajos, siempre es recomendable asegurarse de que esté limpia y su combustible en buen estado.