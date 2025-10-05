España

El trabajador de una gasolinera de Sabadell se equivoca con los surtidores de diésel y gasolina: “Al salir, vi que la moto empezaba a fallar”

Después de que varias personas sufrieran fallos mecánicos en sus vehículos nada más salir del establecimiento, la compañía garantizó que “se haría cargo de todos los gastos”

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

Guardar
Un coche repostando gasolina (Freepik)
Un coche repostando gasolina (Freepik)

Muchos conductores que repostaron en una estación de Repsol notaron las primeras señales de que algo no iba bien. Durante esta semana, quienes pararon en la carretera de Prats de Lluçanès, en Sabadell, fueron los perjudicados de un fallo humano en el proceso de rellenado de los tanques. Y es que, los surtidores de gasolina dispensaban diésel, y a la inversa, los de diésel, gasolina. Según varios testigos recogidos por Diari de Sabadell, esta confusión derivó en múltiples averías y reclamaciones en cadena a lo largo de la jornada del martes.

Varias personas han sufrido fallos mecánicos en sus vehículos nada más salir del establecimiento. Uno de los afectados fue Sergio, quien descubrió de inmediato la seriedad de la situación. “Al salir de la gasolinera, vi que la moto empezaba a fallar. La vacié para ver si era un problema de combustible y me di cuenta de que había llenado diésel, pero mi moto necesita gasolina. Algo no me cuadró”, relata.

“Cuando quise volver hasta casa, el coche ya no arrancaba”

El alcance del error se hizo más evidente a medida que los clientes intentaban regresar a sus hogares sin éxito. Santi, otro usuario perjudicado, explicó al medio citado cómo detectó la anomalía: “Fui hasta Can Llong a casa de un amigo, pero cuando quise volver hasta casa el coche ya no arrancaba. Llamé al mecánico y no le cuadraba que fuera un problema de batería porque todo estaba bien. Después de unas cuantas revisiones, saqué un poco de combustible y vio que había gasolina en el depósito y necesito diésel”.

Fue el propio mecánico quien, al comprobar el ticket de pago que indicaba la adquisición de gasóleo, vinculó el fallo con un posible trasvase de combustibles en la gasolinera. Al acudir de nuevo al establecimiento, Santi encontró a “cuatro o cinco personas reclamando” que estaban en la misma situación: habían repostado el carburante equivocado, desencadenando un problema mecánico inmediato en sus vehículos.

El logo del grupo energético
El logo del grupo energético español Repsol en una gasolinera en Arinaga, en la isla de Gran Canaria, España. 26 de octubre de 2022. REUTERS/Borja Suárez

El incidente afectó tanto a usuarios de motocicletas como de turismos, obligando a la intervención de talleres y grúas en múltiples casos. Para algunos, como Santi, el error tuvo consecuencias logísticas adicionales, como la imposibilidad de realizar desplazamientos previstos de larga distancia, como un viaje hasta Galicia.

Una vez constatada la magnitud de la equivocación, los clientes perjudicados acudieron a la estación para abrir expedientes y reclamar el abono de los gastos derivados. Tal como señalaron los entrevistados de Sabadell, su exigencia va más allá del simple reembolso del importe erróneamente repostado: “Aparte de los 50 euros de combustible, nos tendrían que pagar todos los importes de lo que nos gastaremos en los mecánicos”, reclaman.

“Hemos abierto una investigación para esclarecer qué ha pasado”

Repsol, por su parte, se hizo cargo de la situación. La empresa confirmó que “hemos abierto una investigación para esclarecer qué ha pasado, pero podemos asegurar que ha sido un error humano y puntual”. Portavoces de la compañía, según recoge Diari de Sabadell, insistieron en sus disculpas a los afectados y garantizaron que “la empresa se hará cargo de todos los gastos”. El procedimiento recomendado consiste en que los implicados acudan a la propia gasolinera, donde se les abrirá un expediente para realizar un seguimiento individualizado de cada caso.

9 de cada 10 españoles que tienen intención de comprar coche optará por un eléctrico.

De inmediato, la compañía retiró del servicio los surtidores afectados, cubriéndolos con fundas rojas que advertían su inoperatividad, lo que impidió nuevas equivocaciones mientras se desarrollaban los trabajos para restablecer el correcto suministro. A lo largo de dos a tres días, la estación permaneció parcialmente clausurada hasta que las labores técnicas permitieron la reanudación de la normalidad este viernes por la mañana. Además, la propia empresa ha reconocido que es “un hecho nada común”.

Temas Relacionados

GasolinaCochesMotorMotor EspañaCarreterasMecánicosEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna

Sarah Bechstein, doctora: “En invierno, ducharse cada dos días es suficiente”

Hay factores muchos más importantes que la hora y la temperatura que son imprescindibles para tu higiene

Sarah Bechstein, doctora: “En invierno,

Compra tres boletos de Rasca y gana y cuando se da cuenta de que ha ganado 500.000 euros se desmaya en el local: “No lo hemos vuelto a ver”

Decir que fue una sorpresa inesperada sería quedarse corto

Compra tres boletos de Rasca

Irene Rosales reaparece en ‘Bailando con las estrellas’ tras su ruptura con Kiko Rivera: “Tengo 34 años y esta soy yo”

La exmujer del DJ ha reaparecido en televisión tras uno de los veranos más duros de su vida acompañada de Anabel Pantoja

Irene Rosales reaparece en ‘Bailando

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 5 octubre

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Bomberos, drones y voluntarios para

Bomberos, drones y voluntarios para encontrar a un joven de 22 años con espectro autista desaparecido en la sierra de Guadarrama, Madrid

Estas son las opciones de Pedro Sánchez para echar a Israel de Eurovisión: una votación en manos de países como Turquía, Marruecos o Líbano

CGT gana el pulso a CCOO y UGT al conseguir que se aplique el convenio del ayuntamiento de Coín a las trabajadoras de servicio de atención domiciliaria

Albares anuncia que 21 de los 49 activistas españoles de la Global Sumud Flotilla retenidos en Israel regresarán este domingo a España “si nada se tuerce”

Fallece el expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años tras una larga enfermedad

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 5 octubre

Las ‘máquinas expendedoras inversas’ para campus universitarios con las que Coca-Cola experimenta ya en Escocia: “Pronto serán parte de la vida cotidiana”

Moda, lujo y restauración: cómo gastan su dinero los turistas chinos que pasan sus vacaciones en España

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Iker Bravo, el jugador que

Iker Bravo, el jugador que dio la victoria a España en el partido ante Brasil durante el Mundial sub-20: pasó del FC Barcelona al Real Madrid y ahora triunfa en Italia

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”