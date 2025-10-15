España

Cómo hacer un mantenimiento adecuado para tu coche, según un mecánico: “No vale con cambiar el aceite y los filtros”

Existen diversos factores que hay que revisar de forma periódica

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
Una persona vierte aceite de
Una persona vierte aceite de motor a su coche. (Canva)

La creencia de que el mantenimiento de un coche se limita al cambio de aceite y filtros sigue presente entre muchos conductores en España, pero esta visión resulta insuficiente según expertos del sector. Existen otros factores que pueden ser determinantes en el estado de un vehículo.

Morad, mecánico con años de experiencia, conocido en TikTok como @premiumbymorad, explica desde su taller los pasos esenciales para asegurar el buen estado del vehículo a largo plazo. El propio profesional admite que existe la idea generalizada de que bastan el aceite y los filtros. “Ojalá fuera así, hay que mirar muchas, muchas cosas”, asegura.

9 de cada 10 españoles que tienen intención de comprar coche optará por un eléctrico.

Una revisión de un coche completa

La complejidad de los coches modernos exige una atención mucho más específica. Siguiendo la explicación de Morad, ningún filtro sirve para cualquier coche. “Empezamos por filtro de aire y no cualquier coche lleva cualquier filtro de aire, porque los coches potentes tienen filtros muy especiales”, detalla.

El profesional repasa una lista de componentes imprescindibles en un mantenimiento a conciencia. Los filtros de aire, aceite, combustible o del habitáculo. Este último, recomienda, conviene que sea de carbono, ya que previene la entrada de contaminación en la cabina y mejora la calidad del aire interior.

Además, revisar el desgaste de ruedas, el estado de frenos, las pastillas y los discos, así como los líquidos de refrigerante y de freno, figura entre las rutinas obligatorias descritas por Morad. El mecánico subraya que “hay que controlar todo, todo, todo. Se quiere que tu coche dura mucho”.

La revisión de la válvula PCV, encargada de controlar las presiones de aceite en el motor y evitar fugas, suele pasarse por alto, pero adquiere una relevancia notable para la durabilidad del motor. En palabras del propio especialista, es ”más importante, aunque nadie lo mire, la PCV”, porque controla las presiones de aceite en el motor.

Las ventas de coches en España crecen un 5,3% en enero.

Consecuencias de la falta de mantenimiento

Ignorar las tareas de mantenimiento planteadas no solo compromete la fiabilidad del vehículo, también puede derivar en incidencias mecánicas graves. Las averías relacionadas con la falta de supervisión periódica suelen manifestarse de manera inesperada y frecuentemente representan un coste considerable para los propietarios. La falta de revisión de los filtros de aire y combustible, por ejemplo, puede derivar en la entrada de suciedad al motor, lo que reduce su eficiencia.

El líquido de frenos y el refrigerante son otros puntos críticos. Una supervisión inadecuada de estos líquidos puede afectar negativamente la capacidad de frenada y provocar sobrecalentamientos, lo que aumenta el riesgo de fallos en circulación. Morad advierte que los frenos, las pastillas y los discos constituyen un sistema clave para la seguridad, y descuidarlos incrementa la probabilidad de sufrir accidentes.

Una revisión inadecuada de la válvula PCV favorece la aparición de fugas de aceite, lo que afecta el rendimiento y acorta la vida útil del motor. Los costes de reparar los daños provocados por esta negligencia suelen superar con creces lo invertido en un mantenimiento regular y preventivo, según coinciden diversos expertos del sector, y explica Morad en este vídeo.

Temas Relacionados

CochesMotorMotor EspañaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sebastián de la Rosa, médico experto en longevidad: “Los bajos niveles de vitamina B12 aumentan nuestro riesgo de demencia a largo plazo”

El déficit de este nutriente esencial puede puede provocar lentitud mental y problemas de memoria

Sebastián de la Rosa, médico

Francisco Rius, inspector jefe de la policía: “Se puede detener a un miembro del Gobierno en España”

Diputados, senadores, ministros, secretarios de Estado y presidentes de comunidades autónomas disponen de mecanismos procesales distintos al que pueda tener un ciudadano común

Francisco Rius, inspector jefe de

Montse Díaz, neuropsicóloga, sobre llegar tarde a recoger a tus hijos al colegio: “La sucesión de estos episodios puede crear baja autoestima”

La experta explica cómo manejar los retrasos al recoger a los niños para evitar consecuencias emocionales a largo plazo

Montse Díaz, neuropsicóloga, sobre llegar

Sebastián Ramírez, abogado: “Llegar tarde casi 200 veces no es motivo de despido”

El letrado explica que la falta de reacción de la empresa ante la impuntualidad reiterada protege al trabajador, ya que la ley exige que haya advertencias y sanciones previas

Sebastián Ramírez, abogado: “Llegar tarde

‘Supervivientes All Stars’: una polémica salvación, un cambio inesperado y el ‘complot’ contra un concursante

El ‘reality’ de supervivencia de Telecinco ha vivido una gala repleta de emoción y tensión y ha traído al presente el ‘romance’ que vivieron Gloria Camila e Iván González

‘Supervivientes All Stars’: una polémica
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francisco Rius, inspector jefe de

Francisco Rius, inspector jefe de la policía: “Se puede detener a un miembro del Gobierno en España”

La Justicia frena el intento de una empresa asociada a Caixabank de llevar a cabo un desahucio por precario tras una ejecución hipotecaria

Ábalos podría tener un abogado de oficio, pero sus ingresos le impiden acceder a la justicia gratuita: su maniobra para aplazar la citación en el Supremo se vuelve en su contra

‘Secuestrar’ el agua y pozos ilegales: la última batalla política en la urbanización más grande de Madrid que va camino de los tribunales

La Justicia niega la custodia compartida a un padre por las continuas denuncias y disputas con su expareja: “La comunicación entre ambos es prácticamente inexistente”

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Llegar tarde

Sebastián Ramírez, abogado: “Llegar tarde casi 200 veces no es motivo de despido”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 15 de octubre

La decisión de los ‘fondos buitre’ de vender 25.000 pisos puede abaratar la vivienda: “Pero no debemos esperar milagros”

Un español que vive en Suiza explica cuáles serán los empleos más solicitadas del país en 2026: “Hay cinco sectores en los que va a haber mucha demanda”

DEPORTES

España arrasa a Bulgaria con

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos