Una psicóloga explica el significado del “amigo flotante”: “¿Alguna vez te has sentido parte de un grupo y a la vez fuera de él?”

En los espacios sociales, la integración no siempre garantiza pertenencia. Aun estando rodeados de una multitud de personas, es común para muchos sentirse solos, fuera del grupo e incapaz de formar conexiones profundas. La psicóloga Silvia Severino analiza en TikTok la figura del amigo flotante, un perfil que si bien muestra facilidad para interactuar en grupos, suele experimentar una desconexión interna.

El término amigo flotante no es una categoría psicológica establecida como tal en la academia, sino un término surgido en redes sociales. De hecho, fue primeramente registrado como “flotador social” por el popular Urban Dictionary en el año 2020. Pese a ello, algunos profesionales lo aplican en su práctica, como es el caso de Severino, al ser un concepto que ayuda a explicar una realidad presente en círculos de amigos con la que algunos pacientes pueden sentirse identificados. “¿Alguna vez te has sentido parte de un grupo y a la vez fuera de él? La psicología lo llama amigo flotante”, plantea la psicóloga en su vídeo.

Según explica Severino, “el amigo flotante es aquella persona que encaja en todos los grupos, pero no pertenece a ninguno”. Esta persona suele mostrarse como una figura que “siempre está ahí, sonríe, encaja, escucha”, dice la psicóloga, aunque muchas veces percibe que “nadie lo ve realmente”. La experiencia se hace evidente cuando, según Severino, se comparte una historia en un grupo y no hay respuesta, o cuando alguien participa en la conversación, pero las bromas internas excluyen. “Se nota cuando dices qué ha pasado, porque nadie contesta la historia. Donde ríes en conversaciones porque no entienden las bromas internas. Cuando estás en todos los grupos de chat, pero ninguno realmente es el tuyo”, dice la especialista.

Esa exclusión sutil genera una percepción de distancia frente al resto, una especie de barrera invisible. “Aunque parezca que te llevas bien con todos, hay una sensación constante de estar a medio paso detrás de los demás, como si siempre estuvieras intentando alcanzar algo que se va", explica Severino. El amigo flotante experimenta así un tipo de soledad social, vinculado menos a la ausencia de contacto y más al modo de participar sin lograr identificación plena o reciprocidad emocional. Esta incómoda paradoja recalca que la presencia no siempre se traduce en pertenencia.

No se trata, puntualiza Silvia Severino, de una carencia de cualidades personales ni de afecto por parte del entorno. Más bien, remite a “una forma distinta” de entramar relaciones. Esta distinción resulta relevante para quienes buscan comprender su posición social si experimentan esa insatisfacción, pese a la cantidad de interacciones cotidianas.

Un puente que une a todos

No todo es negativo en la figura del amigo flotante. Según explica Severino, esta posición facilita la conexión entre distintos integrantes, funcionado a menudo como un “puente” entre personas o subgrupos. Sin embargo, la misma cualidad que permite esa función también margina: “Eres quien une a todos, pero rara vez alguien se detiene a unirte a ti”. “Eso no significa que seas menos querido, significa que tu forma de conectar es distinta”, puntualiza la psicóloga.