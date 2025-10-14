España

Se acabó el refill gratis de refrescos en Reino Unido: así es su polémica medida contra la obesidad

Desde el pasado miércoles, 1 de octubre, las promociones de descuento o multipacks de productos con alto contenido en azúcar, sal o grasa han quedado prohibidas en Inglaterra, afectando tanto a supermercados como a cadenas de restaurantes o comercios online

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
Se acabó el refill gratis
Se acabó el refill gratis de refrescos en Reino Unido: así es su polémica medida contra la obesidad (Pexels)

Desde el 1 de octubre, las promociones de descuento o multipacks en productos con alto contenido en azúcar, sal o grasa han quedado proscritas por normativa en Inglaterra. Esta medida afectará tanto a supermercados como a restaurantes y comercios en línea. Estas limitaciones forman parte de una batería de nuevas medidas impulsadas por el Gobierno británico para reducir las cifras de obesidad en la población, especialmente entre menores.

Una medida pensada para combatir la obesidad

Según información de la BBC, un portavoz del Departamento de Salud y Asistencia Social subrayó el objetivo principal: “Las restricciones son un paso crucial para dar a los niños un comienzo de vida sano y feliz. La obesidad priva a los niños de las mejores oportunidades, los expone a problemas de salud durante toda su vida y le cuesta miles de millones al NHS”. Además de vetar las promociones de precio ventajoso, la norma prohíbe recargas gratuitas de ciertos refrescos azucarados en restaurantes y cafeterías.

El Ejecutivo ha desarrollado un sistema de clasificación para precisar qué alimentos y bebidas caen bajo la etiqueta de insalubres. Entre las bebidas incluidas figuran los refrescos tradicionales, como limonada y cola con azúcar. En la lista de alimentos aparecen desde patatas fritas, caramelos, chocolates y helados, hasta bollería, tartas, algunos tipos de varitas de pescado y pizzas.

El camino hacia la aprobación de estas restricciones no ha sido directo. El debate llevaba años en agenda, postergado debido a la crisis del coste de la vida. En los próximos meses, la estrategia se intensificará con nuevas prohibiciones: a partir de enero, no se podrán promocionar este tipo de productos en línea y no podrá emitirse publicidad en televisión hasta las 21.00 de cada día.

La obesidad severa es una enfermedad crónica, compleja y con una alta prevalencia, que se asocia frecuentemente con otras enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes o enfermedades cardiovasculares.

El presidente de la Asociación de Directores de Salud Pública, Greg Fell, ha celebrado la aplicación de la norma, matizando que no representa “una solución milagrosa”. Fell sostuvo que “las promociones de compra múltiple no ahorran dinero a la gente; al contrario, les animan a gastar más. Están diseñadas para fomentar compras impulsivas y normalizar el hecho de comprar más y con mayor frecuencia”. Su esperanza es ver a los minoristas enfocándose en “promover productos saludables para que las opciones más sanas sean más fáciles y accesibles”.

Fell también llamó la atención sobre un fenómeno social que acompaña la obesidad: quienes viven en zonas con menos recursos tienen casi el doble de riesgo de padecerla. Además, reclamó “endurecer las restricciones sobre el patrocinio de eventos deportivos y de ocio, así como una mayor inversión social para promover desplazamientos activos y mejorar la calidad de la comida en las escuelas”.

Un estudio elaborado por la Universidad de Leeds aportó datos sobre el impacto de estas restricciones. Tras la entrada en vigor de la prohibición para ubicar productos insalubres en lugares destacados del establecimiento, las ventas de estos productos pasaron de 20 a 19 de cada 100 unidades vendidas, una reducción que representa dos millones menos de productos cada día. El equipo investigador puntualizó que las ventas ya se encontraban a la baja antes de la medida y la inflación pudo influir.

Durante el proceso, la industria ha expresado rechazo ante el Gobierno por la entrada en vigor de estas reglas. Algunas cadenas, como Sainsbury’s y Tesco, ya se habían adelantado al implementar límites en sus tiendas. Desde el Consorcio Británico de Minoristas, Andrea Martinez-Inchausti señaló que la mayoría de los miembros ya se ajustaba a la normativa: “Para ellos no supondrá un gran cambio. Los minoristas de alimentos están ayudando a sus clientes a elegir opciones más saludables mediante un mejor etiquetado de calorías, la reformulación de productos y el control de las porciones”.

Los cambios no se aplicarán exclusivamente en Inglaterra. Gales y Escocia planean imponer restricciones similares en 2025, siguiendo el ejemplo británico anunciado en 2021 por el entonces primer ministro Boris Johnson, que incluyó la prohibición de anuncios de alimentos ricos en azúcar, sal y grasa en televisión antes de las 21:00. El Gobierno optó por retrasar la entrada en vigor de la medida para dar tiempo de adaptación a la industria alimentaria y de bebidas, esgrimiendo el contexto de crisis económica.

Temas Relacionados

Bebidas AzucaradasGaseosasObesidadObesidad InfantilOfertasRestriccionesEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Todo sobre Luis Enríquez Nistal, el prometido de Susanna Griso: empresario, padre de dos hijos y viejo amigo de la presentadora

La historia sentimental de la pareja se ha forjado lejos de los focos, marcada por la confianza y la naturalidad

Todo sobre Luis Enríquez Nistal,

El Gobierno enfada a ATA y al PP con el anuncio del aumento progresivo de las cotizaciones de los autónomos: acusaciones de “sablazo” y de “llevarse por delante a la clase media”

Desde el Ministerio plantean un aumento progresivo de las cuotas desde 2026, con subidas más altas para quienes declaran mayores ingresos, y que oscilarán entre los 217 y los 796 euros

El Gobierno enfada a ATA

Los depósitos con una rentabilidad del 4% ‘resucitan’, pero hay que leer la letra pequeña

Los analistas advierten sobre los ‘superdepósitos’ a un mes: aunque su interés es alto, el banco puede exigir contratar productos con altas comisiones como fondos de inversión

Los depósitos con una rentabilidad

El CIS de Tezanos sube en un año un 10% el dinero que recibe la empresa que recluta a ciudadanos para las encuestas, aunque estos seguirán cobrando 40 euros

El Centro de Investigaciones Sociológicas ha contratado a una empresa para que le reclute los participantes de 62 grupos de discusión. Aunque ofrecía más dinero, la oferta ha sido la misma que en 2024. Los encuestados percibirán esa cantidad o el equivalente en cheques regalo

El CIS de Tezanos sube

“No serviría de nada”: por qué una reforma constitucional del derecho al aborto está condenada al fracaso

Al no plantearse como derecho fundamental, la medida quedaría en un gesto simbólico, sin aportar garantías adicionales al aborto

“No serviría de nada”: por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El CIS de Tezanos sube

El CIS de Tezanos sube en un año un 10% el dinero que recibe la empresa que recluta a ciudadanos para las encuestas, aunque estos seguirán cobrando 40 euros

El Gobierno de Ayuso despide a 15 de los 20 inspectores que combaten la ocupación ilegal en el parque de vivienda público

La justicia gallega colapsa: los juicios por despido se señalan para 2028 y las causas civiles se acumulan sin fecha de resolución

Una sociedad creada en Bogotá por tres estudios de arquitectura españoles acaba en una batalla judicial en Madrid por un impago de 50.397 euros

Una enfermera que informaba sobre la cancelación de citas médicas por una huelga de sanitarios es agredida por el familiar de un paciente

ECONOMÍA

El Gobierno enfada a ATA

El Gobierno enfada a ATA y al PP con el anuncio del aumento progresivo de las cotizaciones de los autónomos: acusaciones de “sablazo” y de “llevarse por delante a la clase media”

Los depósitos con una rentabilidad del 4% ‘resucitan’, pero hay que leer la letra pequeña

Lotería 6/49: la combinación ganadora del sorteo de este 13 de octubre

“En Holanda te pagan por tener hijos”: una persona que vive allí explica cómo funcionan las ayudas

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 13 octubre

DEPORTES

Los 10 seleccionadores mejor pagados:

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20