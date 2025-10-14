España

Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo dan la bienvenida a su tercera hija: el nombre cargado de significado que han elegido

El hijo de Carolina de Mónaco y la aristócrata italiana se han convertido en padres de familia numerosa con la llegada de la pequeña

Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo
Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo en una imagen de archivo. (Sebastien Nogier/Pool via REUTERS)

Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo se han convertido en padres por tercera vez. Padres de dos hijos varones, en esta ocasión la pareja ha tenido una niña, que completa la familia con su llegada.

Discretos como siempre, no han sido ellos quienes han desvelado la buena nueva, sino la revista francesa Paris Match, que también revela en su versión digital el nombre que han elegido para la pequeña. De momento, el Palacio Grimaldi guarda silencio sobre el nacimiento del bebé.

Los nombres elegidos para la pequeña son Bianca Carolina Marta y, aunque pueda parecer largo, sus padres han querido rendir homenaje a algunas de las mujeres más importantes de sus vidas.

Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo
Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo junto a sus hijos,, Stefano y Francesco en una imagen tomada en noviembre de 2023. (REUTERS/Claudia Greco)

Si bien Bianca parece ser con el que se la conocerá y es único en la familia, Carolina es un homenaje a su abuela paterna, la princesa Carolina de Mónaco. Un tributo que seguro le ha hecho mucha ilusión y que evidencia la gran relación que tiene con su hijo Pierre y su nuera.

En más de una ocasión la princesa monegasca ha dejado patente lo mucho que le gusta ser abuela. “Intento ser una abuela auténtica. Lo maravilloso es que pasé a ser abuela sin dejar de ser madre, porque Alexandra tenía 13 años cuando nació Sacha. La transición se hizo sin interrupciones. Siempre he tenido muchos niños en casa y me encanta dedicar tiempo a cuidar de mis nietos. Estoy muy orgullosa de los adultos en que se han convertido mis hijos e hijas. Son ellos mismos y seguimos muy unidos. Nos divertimos mucho juntos. Creo que esta alegría de estar juntos es esencial", confesó en una ocasión.

El tercer nombre de la niña, Marta, es en homenaje a la bisabuela materna de la niña, Marta Marzotto, quien fue toda una celebridad en Italia debido a su trabajo como diseñadora. La relación entre Beatrice Borromeo y su abuela fue especialmente cercana. Basta con recordar que este mismo año, Beatrice compartió una foto junto a ella en Instagram junto al mensaje: “feliz cumpleaños abuelita mía”.

Carolina de Mónaco en el
Carolina de Mónaco en el festival de Cannes de 2023. (Lionel Hahn/Getty Images)

Parece quedar claro que Bianca es la elección personal de los padres, pues no hay registros de que otra mujer se haya llamado antes así en sus familias.

La llegada de Bianca Carolina Marta supone también que Pierre y Beatrice se convierten oficialmente en familia numerosa. El matrimonio tiene otros dos hijos, Stefano, nacido en 2017, y Francesco, en 2018. Mientras que ellos se llevan apenas un año, con su hermana hay más diferencia así que serán conscientes sus primeros años.

La discreción de Beatriz Borromeo en su tercer embarazo

El embarazo de Beatrice Borromeo se mantuvo como un secreto bien guardado durante meses, en sintonía con la discreción que distingue a los Casiraghi-Borromeo.

Trascendió a finales de mayo, cuando la periodista Inga Griese desveló, tras un desfile de Dior en Roma, que había visto a la aristócrata en estado de buena esperanza. “Fue un verdadero placer reencontrarme con el icono de belleza Beatrice Casiraghi-Borromeo, que está felizmente embarazada de una niña después de dos hijos”.

Tras desvelarse Beatriz rebajó sus apariciones públicas y apenas se dejó ver. Además, en ningún momento hizo alusión en sus redes sociales a esta etapa que ahora culmina con la llegada de su hija.

Las confesiones del hijo de Alberto de Mónaco: “Decir que soy ilegítimo es insultante, mis padres no cometieron adulterio”

El significado del nombre Bianca

Más allá de por su sonoridad, Bianca es un nombre atractivo por el significado que tiene. De origen italiano, su traducción al español es de “blanca”, y se relaciona con la pureza y lo brillante.

De las mujeres que se llaman Bianca se dice que tienen un carácter fuerte y que son nobles por naturaleza. Además, según el sitio web Ser Padres, afirma que está vinculado a una forma de ser que potencia la justicia, pues suelen luchar por lo que creen. Y añade: “quienes llevan este nombre pueden sentir una profunda conexión con la tranquilidad y la armonía de la naturaleza, lo que a menudo se traduce en una personalidad equilibrada y reflexiva”.

