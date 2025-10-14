Los sindicatos amenazan con convocar la primera huelga de funcionarios de “la era Sánchez” en diciembre si no se aprueba la subida salarial

El coordinador del área pública de CCOO, Lucho Palazzo, durante una concentración de CCOO y UGT por los incumplimientos del gobierno con los funcionarios (Matias Chiofalo / EuropaPress)

Las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF han anunciado este martes que iniciarán su calendario de movilizaciones en las subdelegaciones de Gobierno de toda las provincias de España y en Madrid en las puertas del Ministerio de Función Pública para exigir un nuevo acuerdo salarial para funcionarios y han avisado de que aumentarán “la presión” y “la tensión”. Así mismo, han advertido de que convocarán una huelga a nivel nacional en diciembre “si Función Pública mantiene su actitud y se niega a negociar”.

Tras el anuncio realizado en rueda de prensa por parte del coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, y el presidente de CSIF, Miguel Borra, los tres sindicatos compartieron un comunicado en el que advierten de que las movilizaciones serán ascendentes, llegando a una “gran movilización” en noviembre en Madrid si el Gobierno no abre una mesa de negociación, que ponga encima de la mesa una cifra de aumento salarial para los empleados públicos y aborde un nuevo acuerdo marco que sujete salarios.

“Pedimos un nuevo acuerdo donde tiene que haber una subida salarial, donde se tiene que ver qué índices se manejan en esa subida salarial, qué revisión y qué cláusulas de revisión tiene que haber para que no se pierda poder adquisitivo”, expuso Isabel Araque. Además, señaló que, según dijo Carlos Cuerpo, “España va a todo gas a nivel económico”, ya que ha subido la recaudación, tanto por impuestos directos como indirectos más de un 7%. “No hay problemas para gestionar este país, aunque no se aprueben Presupuestos Generales. ¿Qué está pasando? Si los sindicatos, que formamos parte de la mesa de negociación, pese a todo lo que están anunciando los ministros y las ministras, no sabemos hoy por qué no se desbloquea la Mesa de Diálogo”, añadió.

Por su parte, el presidente de CSIF ha indicado que el ministro de Función Pública, Óscar López, “ningunea” el diálogo social y que el Gobierno “maltrata” a los empleados públicos debiéndoles dinero, en concreto, 1.860 millones de euros “sólo en estos últimos diez meses”. “El Gobierno, que sepa que tiene poco tiempo para conseguir un acuerdo, de lo contrario tendrá sobre la mesa la primera huelga en las Administraciones Públicas de la era de Pedro Sánchez”, advirtió Borra.

En la rueda de prensa, la secretaria general de UGT Servicios Públicos también ha acusado al Gobierno de estar “parcheando”, sin convocar la mesa de diálogo, el Estatuto Básico del Empleo Público y ha avisado de que “o se negocia un acuerdo ya o la Administración acabará desangrándose”. Desde el sindicato han exigido que, junto al nuevo acuerdo salarial, se ponga fin a la tasa de reposición para poder parar “la temporalidad” en la Administración Pública. Además, piden que se frene la externalización de los servicios de la Administración Pública, que supone un 24,05% del gasto público, es decir, el 11% del PIB y mejorar el acceso a la Función Pública con procesos “más ágiles” acorde al tiempo actual y que no sean “anacrónicos”.

“Entrar hoy en la Administración es como mover a un elefante enfermo. No se sabe nada de la digitalización, no se sabe cómo va a afectar al volumen de empleado públicos. No se sabe cuáles van a ser las acciones formativas, no se sabe cuáles son los nuevos perfiles que se necesitan para precisamente la modernización para una Administración del siglo XXI”, añadió Araque.

Por su parte, CCOO recalcó en su intervención en la rueda de prensa que se han perdido en torno a 42.000 efectivos en los últimos 20 años y las ofertas de empleo están “muy lejos” de cubrir las necesidades de la Administración, por lo que ha exigido garantizar ofertas de empleo público que cubran las vacantes existentes.