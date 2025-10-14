La regla 7-11-4 de Aurelio Rojas, cardiólogo: “Puedes reducir el riesgo de sufrir un ataque al corazón en un 50%” (@doctorrojass)

El sedentarismo y los hábitos poco saludables lideran la lista de amenazas para el corazón. Aurelio Rojas, cardiólogo - y creador de contenido divulgativo a través de sus redes sociales - ha puesto sobre la mesa, a través de una publicación reciente en su perfil de Instagram (@doctorrojass) una propuesta fácil de recordar y de aplicar: la regla del 7-11-4. Más allá de fórmulas rígidas o rutinas maratonianas, esta pauta combina tres acciones sencillas para quienes buscan reducir el riesgo de infarto y ganar bienestar en el día a día.

La regla del cardiólogo “reduce drásticamente tu riesgo de infarto”

¿Las tres acciones? Caminar 7.000 pasos, sumar 11 minutos de ejercicio intenso - como andar rápido o subir escaleras - y realizar ejercicios de fuerza al menos 4 días a la semana son los tres pilares de esta regla. “Pero este tiempo no tiene por qué ser seguido”, puntualiza Rojas, que insiste en la flexibilidad del método. Los beneficios, según asegura el especialista, pueden sentirse desde el primer momento: “Aplicar la regla del 7-11-4 desde hoy mismo reduce drásticamente tu riesgo de infarto a la mitad, incluso si no cambias absolutamente nada más de tu estilo de vida”.

El respaldo a esta fórmula no llega solo; la Fundación Española del Corazón defiende que el movimiento diario es decisivo para regular el peso, los triglicéridos y el colesterol, así como para mejorar los niveles de glucosa. Los ejercicios aeróbicos y el trabajo de fuerza forman un tándem clave, ya que ayudan a proteger el sistema cardiovascular y la masa muscular, especialmente con el paso de los años.

La regla 7-11-4: caminar 7.000 pasos, sumar 11 minutos de ejercicio intenso y hacer ejercicios de fuerza al menos 4 días a la semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El corazón es un músculo y, como cualquier otro, si no lo entrenas termina fallando”

La visión de Aurelio Rojas es clara: “El corazón es un músculo y, como cualquier otro, si no lo entrenas termina fallando”. Sumar pasos, moverse con intensidad y dedicar algunos minutos semanales a fortalecer la musculatura son la forma de mantenerlo activo y resistente. En sus palabras: “No tener tiempo no es una excusa: con mi regla puedes reducir el riesgo de sufrir un ataque al corazón en un 50% y ganar energía, descansar mejor y menos estrés”.

No solo se trata de esquivar problemas de salud graves, según explica el profesional médico: las personas que adoptan la regla del 7-11-4 suelen experimentar más energía, un sueño más reparador y un nivel de estrés más bajo en su día a día. “Conseguirás rebajar los niveles de cortisol crónico, esa hormona silenciosa que desgasta poco a poco el organismo”, explica el cardiólogo, que destaca que los cambios pueden empezar con gestos simples, como dejar el ascensor de lado y optar por las escaleras, o acelerar el paso al caminar.

“La regla 7-11-4 reduce drásticamente los riesgos de sufrir un ataque al corazón, incluso sin cambiar ningún aspecto más de nuestro día a día”, concluye Aurelio Rojas. Frente al avance de la información y de los recursos en salud, la recomendación se mantiene: el ejercicio diario, sencillo y constante, sigue siendo el mejor aliado del corazón.