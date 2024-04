Akureyri, la impresionante ciudad de Islandia donde Aitana y Yatra grabaron su canción: lugar ideal para disfrutar de las auroras boreales

Akureyri, nueva canción de Aitana y Yatra (Wikimedia Commons / Youtube)

Una vez nos hemos aprendido el nombre de la ciudad que le da el título a la nueva canción de Aitana y Sebastián Yatra, tal vez nos hayan entrado ganas de visitar Akureyri.

Prácticamente rebasando el Círculo Polar Ártico, destaca como un punto de referencia en Islandia por su peculiar posición geográfica y su rica oferta cultural. Conocida como la segunda nación más importante de la nación, después de Reikiavik, se encuentra enclavada entre las montañas cubiertas de nieve y el Eyjafjörður, el fiordo más largo de este país insular.

Importancia estratégica a lo largo de los años

Akureyri en otoño (Wikimedia Commons)

Akureyri cuenta con el principal puerto pesquero y es la única villa relativamente grande. Aquí lo podríamos llegar a considerar pueblo, ya que, sólo tiene 18.191 habitantes. A pesar de encontrarse al norte de la isla, el estar ubicada en un fiordo protegido hace que tenga un clima relativamente templado, con temperaturas que oscilan entre los -3 °C y los 7 °C en esta época del año.

Akureyri, como apunta la web Guía de Islandia, ha evolucionado desde sus orígenes en el siglo IX, aunque oficialmente se fundó en el año 1778. El papel que juega es crucial en la economía del país gracias a su industria pesquera y su importancia como nodo comercial. Durante la Segunda Guerra Mundial fue una de las principales bases militares de los aliados, lo que refleja la trascendencia estratégica que ha tenido a lo largo del tiempo.

Más allá del sector pesquero, la fertilidad de la zona la convierte en un vital centro agrario islandés. Cuenta con una joven, pero activa Universidad y con el RES (The School for Renewable Energy Science) centro de investigación y formación en energías renovables.

Una ciudad más folklórica

Akureyri se asienta sobre un lugar de ensueño en el que poder disfrutar de los paisajes que caracterizan a Islandia. Situada en el fiordo Eyjafjörður, tiene una sierra montañosa, siendo Kista su cumbre es el Kista co casi 1500 metros de altura. Su apariencia varía según la estación del año. Nevada y gris en invierno y verde y azul durante el corto verano.

Mientras que Reykiavik es más cosmopolita, la segunda villa más importante de Islandia muestra el lado más folkórico de la nación. Cuenta con una rica variedad de eventos culturales durante el verano que atraen tanto a locales como a visitantes. Entre los más destacados se encuentra el tradicional baile “folk” islandés, el Vefarinn, que tiene sus raíces en esta región. Además, la ciudad y sus alrededores se convierten en escenario de numerosos festivales y conciertos, como la Feria Medieval en Gásir y el Akureyri International Music Festival.

Las auroras boreales

Aurora Boreal (National Geographic)

En este lugar también podremos disfrutar de la magia de las auroras boreales y apreciar como resplandece el cielo nocturno con ese estallido de color. Islandia está en una ubicación casi perfecta para poder ver este fenómeno natural, pero es necesario recalcar que algunas épocas del año son mejores que otras para poder vivir la experiencia.

La aurora boreal se da cuando hay perturbaciones del viento solar en el cielo. La temporada para poder disfrutarlas en este país se da entre finales de agosto y mediados de abril, siendo la época idónea entre finales de septiembre y el mes de marzo.

Logres o no poder observar esta maravilla de la naturaleza, no te arrepentirás de viajar a Akureyri, como apuntan Aitana y Sebastián Yatra en la canción: “Quedamos tú y yo mirando al cielo, esperando una aurora que no llega y que más da”.

Además, la localidad ofrece otras actividades como el avistamiento de ballenas y otros cetáceos, visitar los jardines botánicos del Ártico, esquiar o darse un baño de cerveza.

Cómo llegar a Akureyri

Gracias a su condición no oficial de “capital del norte”, es posible llegar a Akureyri de múltiples formas. Para llegar desde Reykiavik se debe coger la Ring Road, la carretera número 1 que circunda el país. La mayoría de las carreteras están asfaltadas, menos las que salen de Akureyri hacia el interior de la región, por ello se recomienda alquilar un vehículo adaptado para los caminos de grava y tierra.

En avión se puede llegar desde la capital aunque, la compañía Iceland Express conecta la ciudad con Copenhague. Además, Akureyri es una de las escalas de los cruceros que recorren Islandia y el Ártico.