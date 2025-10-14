El Gobierno central asegura que existen plazas disponibles en la Península para acoger menores solicitantes de asilo de Canarias

Un miembro de Salvamento Marítimo coge en brazos a un bebé migrante a su llegada al puerto de La Restinga, a 26 de agosto de 2024, en El Hierro, Canarias (España) / Antonio Sempere - Europa Press

Según informa la agencia EFE, Canarias no está remitiendo la documentación necesaria para agilizar el traslado de jóvenes solicitantes de asilo a la Península. Por este motivo, el Ejecutivo asegura que posee plazas disponibles para acoger a estos menores que son “susceptibles de ser traslados” a la Península. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha asegurado que, actualmente, hay centros en la España peninsular con vacantes para niños y niñas menores de 14 años, pero que el Gobierno canario no ha enviado la documentación adecuada para que puedan ser trasladados a dichos dispositivos.

La secretaria de Estado ha asegurado que el Ejecutivo central está haciendo “todos los esfuerzos”, pero ha recalcado que “tienen que ser por ambas partes”. El Gobierno central prevé que en unas tres semanas, el Estado llegará a tener integrados en su sistema de acogida de protección internacional a 500 chicos y chicas. Por su parte, el Gobierno canario exigió el día de ayer al Gobierno central que movilice todos los recursos necesarios para proceder al traslado a la Península de estos menores migrantes solicitantes de asilo, de los cuales asegura que solo han salido 182, mientras que están pendientes 1.164.

En marzo, el Tribunal Supremo emitió una orden para que el Estado se hiciera cargo de cerca de mil jóvenes que pidieron protección internacional a su llegada a Canarias. Desde entonces, cada martes, el Ejecutivo central y el de Canarias mantienen reuniones semanales para coordinar una respuesta conjunta. Ha sido tras el encuentro de hoy, cuando Cancela, además, ha comunicado a las islas que entre esta semana y la primera de noviembre, el sistema de acogida de protección internacional estatal ofrecerá, al menos, 130 plazas, número que podrá ser incrementado en función de la gestión compartida. Quienes podrán disponer de estas plazas son los niños y adolescentes que han solicitado el asilo.

La secretaria de Estado de Migraciones, según informa EFE, ha advertido que sería una situación indeseable para ambas partes “que, teniendo plazas, no podamos derivar a menores y, por tanto, no podamos disminuir ese hacinamiento que es en lo que se basa el auto del Tribunal Supremo para dictarnos estas medidas cautelares”. Aquello de lo que se queja el Ejecutivo central es que las autoridades canarias no están remitiendo "los listados y los expedientes necesarios para poder llevar a cabo las entrevistas o el traslado a nuestro centro temporal de Canarias 50“.

Hace una semana, la Fiscalía de Canarias tachaba de “error” la reforma de la ley de extranjería por la que los menores deberán ser identificados en un plazo de 15 días. “Lo ideal hubiera sido que se pudiera determinar la edad lo más rápido posible, pero que una vez determinada la edad, fuera cuando fueran remitidos a la Península”, explicaba la Fiscal Superior de Canarias, María Farnés Martínez.

La migración irregular a Canarias en cifras

Este julio pasado, el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) establecía que la inmigración es la tercera preocupación para los españoles. No obstante, los datos de la migración irregular que llega a Canarias revelan que la llegada por esta ruta cae en un 52%, aunque crece el recorrido a través de Baleares. Dentro de Europa, España se sitúa como segundo país en aglutinar más peticiones de asilo y Guinea-Bissau se convierte ahora en un punto de salida de cayucos. En lo que va de año, 93.467 personas han pedido asilo en España, la mayoría venezolanos.

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), publicaba el 10 de octubre en un comunicado de prensa que las rutas de África Occidental, cuyo destino es Canarias, habían experimentado “fuertes descensos” en los últimos nueve meses de 2025: caída del 58% y casi 12.900 detecciones. No así como el Mediterráneo occidental, vía que experimentó un aumento del 28 % en las entradas irregulares en el mismo período de tiempo. No obstante, las estimaciones de la Organización Internacional paras las Migraciones de personas fallecidas la tratar de cruzar el Mediterráneo se sitúan en 1.299 en lo que va de 2025.

Del mismo modo, la tendencia a la baja se mantiene. Entre enero de 2025 y agosto del mismo año, se contabilizaron 21.222 llegadas, un 34% menos que el mismo período de 2024. El principal descenso se producía, también, en la ruta del Atlántico hacia las Islas Canarias.