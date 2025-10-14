España

El Gobierno central asegura que existen plazas disponibles en la Península para acoger menores solicitantes de asilo de Canarias

El Ejecutivo estatal prevé tener integrados en su sistema de acogida de protección internacional a 500 chicos y chicas en tres semanas

Por Carolina Viciano

Guardar
Un miembro de Salvamento Marítimo
Un miembro de Salvamento Marítimo coge en brazos a un bebé migrante a su llegada al puerto de La Restinga, a 26 de agosto de 2024, en El Hierro, Canarias (España) / Antonio Sempere - Europa Press

Según informa la agencia EFE, Canarias no está remitiendo la documentación necesaria para agilizar el traslado de jóvenes solicitantes de asilo a la Península. Por este motivo, el Ejecutivo asegura que posee plazas disponibles para acoger a estos menores que son “susceptibles de ser traslados” a la Península. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha asegurado que, actualmente, hay centros en la España peninsular con vacantes para niños y niñas menores de 14 años, pero que el Gobierno canario no ha enviado la documentación adecuada para que puedan ser trasladados a dichos dispositivos.

La secretaria de Estado ha asegurado que el Ejecutivo central está haciendo “todos los esfuerzos”, pero ha recalcado que “tienen que ser por ambas partes”. El Gobierno central prevé que en unas tres semanas, el Estado llegará a tener integrados en su sistema de acogida de protección internacional a 500 chicos y chicas. Por su parte, el Gobierno canario exigió el día de ayer al Gobierno central que movilice todos los recursos necesarios para proceder al traslado a la Península de estos menores migrantes solicitantes de asilo, de los cuales asegura que solo han salido 182, mientras que están pendientes 1.164.

En marzo, el Tribunal Supremo emitió una orden para que el Estado se hiciera cargo de cerca de mil jóvenes que pidieron protección internacional a su llegada a Canarias. Desde entonces, cada martes, el Ejecutivo central y el de Canarias mantienen reuniones semanales para coordinar una respuesta conjunta. Ha sido tras el encuentro de hoy, cuando Cancela, además, ha comunicado a las islas que entre esta semana y la primera de noviembre, el sistema de acogida de protección internacional estatal ofrecerá, al menos, 130 plazas, número que podrá ser incrementado en función de la gestión compartida. Quienes podrán disponer de estas plazas son los niños y adolescentes que han solicitado el asilo.

La secretaria de Estado de Migraciones, según informa EFE, ha advertido que sería una situación indeseable para ambas partes “que, teniendo plazas, no podamos derivar a menores y, por tanto, no podamos disminuir ese hacinamiento que es en lo que se basa el auto del Tribunal Supremo para dictarnos estas medidas cautelares”. Aquello de lo que se queja el Ejecutivo central es que las autoridades canarias no están remitiendo "los listados y los expedientes necesarios para poder llevar a cabo las entrevistas o el traslado a nuestro centro temporal de Canarias 50“.

Hace una semana, la Fiscalía de Canarias tachaba de “error” la reforma de la ley de extranjería por la que los menores deberán ser identificados en un plazo de 15 días. “Lo ideal hubiera sido que se pudiera determinar la edad lo más rápido posible, pero que una vez determinada la edad, fuera cuando fueran remitidos a la Península”, explicaba la Fiscal Superior de Canarias, María Farnés Martínez.

La migración irregular a Canarias en cifras

Este julio pasado, el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) establecía que la inmigración es la tercera preocupación para los españoles. No obstante, los datos de la migración irregular que llega a Canarias revelan que la llegada por esta ruta cae en un 52%, aunque crece el recorrido a través de Baleares. Dentro de Europa, España se sitúa como segundo país en aglutinar más peticiones de asilo y Guinea-Bissau se convierte ahora en un punto de salida de cayucos. En lo que va de año, 93.467 personas han pedido asilo en España, la mayoría venezolanos.

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), publicaba el 10 de octubre en un comunicado de prensa que las rutas de África Occidental, cuyo destino es Canarias, habían experimentado “fuertes descensos” en los últimos nueve meses de 2025: caída del 58% y casi 12.900 detecciones. No así como el Mediterráneo occidental, vía que experimentó un aumento del 28 % en las entradas irregulares en el mismo período de tiempo. No obstante, las estimaciones de la Organización Internacional paras las Migraciones de personas fallecidas la tratar de cruzar el Mediterráneo se sitúan en 1.299 en lo que va de 2025.

Del mismo modo, la tendencia a la baja se mantiene. Entre enero de 2025 y agosto del mismo año, se contabilizaron 21.222 llegadas, un 34% menos que el mismo período de 2024. El principal descenso se producía, también, en la ruta del Atlántico hacia las Islas Canarias.

Temas Relacionados

Pilar CancelaMigracionesCanariasMigrantesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La mujer condenada a 144 años de cárcel por asesinar varias ancianas es detenida en prisión por otro crimen durante un permiso penitenciario

‘La Reme’ cumplía condena por tres asesinatos y cinco tentativas de asesinato contra ancianas de Barcelona y Mataró en 2006

La mujer condenada a 144

Castilla y León ofrecerá 300 euros a autónomos para compensar la subida de cuotas en 2026

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado que la iniciativa refleja el “compromiso” de su Ejecutivo con un sector “clave, que sostiene el tejido económico y social de Castilla y León”

Castilla y León ofrecerá 300

Quién es Pablo Benegas, el miembro de La Oreja de Van Gogh que deja la banda: hijo de un socialista vasco y autor de sus grandes éxitos

El guitarrista de una de las bandas de pop-rock más famosas de nuestro país para dedicarse a otros proyectos creativos, según ha afirmado Cadena 100

Quién es Pablo Benegas, el

Andy prepara su venganza a Lucas tras su separación: una canción titulada ‘Marioneta’ y una entrevista en televisión para contar su verdad

Después de la polémica disolución del dúo Andy y Lucas, Andrés Morales tiene previsto ofrecer su versión sobre lo que ha vivido en los últimos años junto a su pareja artística

Andy prepara su venganza a

Una estudiante da los mejores consejos para no fallar en un examen tipo test: “Apenas he fallado”

Patricia Leonors muestra sus trucos para acertar en estas pruebas

Una estudiante da los mejores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sandra Sánchez, jurista, explica todo

Sandra Sánchez, jurista, explica todo lo que debes saber antes de ir a un juicio como testigo: “Si te han citado, tienes la obligación legal de asistir”

El Supremo solicita al Parlamento Europeo que levante a Alvise Pérez su inmunidad como eurodiputado para investigarlo por financiación ilegal

Estados Unidos insiste en que España debe cumplir con el objetivo de gasto del 5% en Defensa “sin excepciones ni salvedades”

El Supremo rechaza la renuncia del abogado de Ábalos y mantiene la declaración del exministro: considera que actuó “en fraude de ley”

El Poder Judicial abre expediente al juez Eloy Velasco por sus críticas a Irene Montero: “Nunca aprenderá desde su cajero de Mercadona”

ECONOMÍA

Castilla y León ofrecerá 300

Castilla y León ofrecerá 300 euros a autónomos para compensar la subida de cuotas en 2026

El Gobierno protege a las renovables frente a los precios bajos y refuerza el papel de Red Eléctrica dentro del sistema

El aumento del precio de la vivienda y las concesiones bancarias acercan el crédito hipotecario a los niveles del ‘boom’ de 2008

Precio de la luz por horas este 15 de octubre: tarifa máxima baja y la mínima sube este miércoles

Un padre acude a los tribunales para retirar la pensión a su hijo universitario que estudió la carrera con becas: el juez le da la razón y alega que el joven rompió el contacto con su progenitor

DEPORTES

Laporte con el ’10′, Lucas

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera