Doble expulsión sorpresa en ‘MasterChef Celebrity 10′ deja a uno de los favoritos para la final fuera: “Sin el fallo de hoy hubiera ganado yo”

Doble expulsión sorpresa en ‘MasterChef Celebrity 10′ deja a uno de los favoritos para la final fuera (La 1)

MasterChef Celebrity 10 ha atravesado una de sus galas más decisivas con una doble expulsión inesperada: Alejo Sauras y Rosa Benito han abandonado las cocinas después de siete episodios compitiendo entre fogones y por la aprobación de los jueces.

Tensiones que resultan en desventajas

El programa ha comenzado con una sorpresa: el tradicional supermercado se ha transformado en un escape room. Los aspirantes han debido seguir pistas para localizar los ingredientes requeridos en la elaboración de un plato que homenajease la dieta mediterránea. En este desafío, ha participado Eduardo Casanova como invitado, quien ha cocinado junto a Miguel. Durante el desarrollo de la prueba, ha irrumpido William Levy en el plató, lo que ha propiciado el esfuerzo de los concursantes por destacarse tanto en la cocina como ante las cámaras. Entre tantas novedades, José Manuel Parada, Rosa Benito y la Mala Rodríguez han entregado los platos mejor valorados por el jurado.

Las cocinas se han instalado en la antigua ciudad romana de Baelo Claudia, junto a la Playa de Bolonia, en Tarifa. Los aspirantes han preparado un banquete para ochenta personas siguiendo el diseño de Ángel León. Los equipos se han formado con Torito y Soraya Arnelas como capitanes. La mayoría ha optado por incorporarse al grupo liderado por Torito, dejando a Soraya con los concursantes no seleccionados, entre ellos Alejo Sauras, Juanjo Ballesta, Rosa Benito y Parada.

El reto ha supuesto una dificultad añadida para el equipo de Soraya. Las instrucciones de las recetas han generado dudas y los fallos han derivado en distintas discusiones internas, especialmente entre Parada y Alejo Sauras. Dentro de este clima, Soraya ha pedido salir del concurso con la frase: “No puedo más, quiero irme”. En ese momento, Jordi Cruz se ha acercado a animarle para que continuase. Rosa Benito también ha garantizado el trabajo en equipo hasta el final.

“Sin el fallo de hoy hubiera ganado yo”

Concluido el banquete, los jueces han lamentado el ambiente tenso entre los miembros del equipo azul, mientras el equipo rojo, liderado por Torito, ha obtenido la victoria por su coordinación. Como consecuencia, Soraya, Alejo, Juanjo, Rosa y Parada han afrontado la prueba de eliminación dedicada a las albóndigas de distintos países, con la visita del cantante Antonio Carmona.

En esa ronda definitiva, los concursantes han debido reproducir distintas versiones internacionales de albóndigas. Según han valorado los jueces, Soraya ha presentado un plato “que no estaba mal”. Juanjo Ballesta ha recibido buenas palabras por la presentación y el sabor. Rosa Benito ha fallado en el punto de fritura, mientras Parada ha convencido con una interpretación tradicional del plato.

El mayor inconveniente lo ha experimentado Alejo Sauras, quien, tras preparar una receta elaborada, no ha tenido tiempo para emplatarla y solo ha colocado la salsa en el plato. Al ser señalado para abandonar, Alejo ha afirmado durante su despedida: “Sin el fallo de hoy hubiera ganado yo”. La deliberación del jurado ha concluido con la frase: “El aspirante que no continúa en las cocinas es Rosa... y Alejo”, decisión que ha sorprendido a los presentes y ha dejado a Soraya Arnelas como la única salvada.