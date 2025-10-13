La prensa internacional alaba a la infanta Sofía y destaca la complicidad con su hermana el 12 de octubre: “Muchas sonrisas para animarla”

La infanta Sofía y la princesa Leonor en el besamanos del 12 de octubre (RTVE).

Dos años después de su última aparición en el Día de la Fiesta Nacional, la infanta Sofía regresó este domingo a la tribuna del Paseo del Prado junto a sus padres, los reyes Felipe VI y Letizia, y su hermana, la princesa Leonor. Su presencia, discreta pero significativa, marcó además su debut en la recepción oficial que se celebró en el Palacio Real tras el desfile militar, un paso más en su progresiva incorporación a la vida institucional.

El retorno de Sofía no solo acaparó titulares en España: también ha sido celebrado por la prensa extranjera, que ha destacado tanto su porte como el momento simbólico que representa para la nueva generación de la familia real. Desde Londres hasta París, los principales medios especializados en realeza han coincidido en un mismo punto: la hija menor de los Reyes se está preparando, con elegancia y naturalidad, para vivir “bajo la luz real”.

La revista británica Tatler, autoridad indiscutible en cuestiones de aristocracia y protocolo, ha dedicado un extenso reportaje al regreso de la infanta, subrayando que “la infanta Sofía de España demostró que está lista para su vida bajo la luz real al unirse a sus padres y a su hermana para un importante compromiso en Madrid”.

El medio, que sigue de cerca la evolución de las jóvenes royals europeas, ha recordado que la infanta ya había participado en la parte militar de las celebraciones —su primer desfile fue en 2014—, pero que esta es la primera ocasión en que participa en la recepción en el Palacio Real, un gesto de madurez institucional que la acerca más al papel público de su hermana mayor.

La reina Letizia, el rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía a su llegada a la recepción en el Palacio Real de Madrid con motivo de la Fiesta Nacional este domingo. (EFE/ Fernando Villar)

Tatler también ha analizado con detalle su estilismo: Sofía eligió un vestido de seda y gasa con lunares blancos y negros de Carolina Herrera, modificado para darle un toque más juvenil, y una capa de lana en tono negro para la parte exterior de la jornada. Y completó su look con bailarinas negras de Magrit, un guiño a la moda española y a los gustos de su madre. “Una diseñadora muy querida por su madre, la siempre elegante reina Letizia de España”, ha indicado el medio.

La publicación británica destaca, además, la formación académica de Sofía, a quien define como “una joven empática y perseverante, con vocación internacional”. Tras graduarse del prestigioso UWC Atlantic en Gales —apodado “el Hogwarts hippie” por su enfoque humanista—, la infanta estudia actualmente Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College de Lisboa, una institución afiliada a la London School of Economics. Por ello, en palabras de la revista, “con una formación tan excepcional, todas las miradas están puestas en la infanta Sofía de España en su ascenso al estrellato real”.

Guiada por la sonrisa de Leonor

Desde Francia, la publicación Point de Vue, especializada en casas reales europeas, ha ofrecido una crónica más emotiva del 12 de octubre, poniendo el acento en los lazos familiares y en la complicidad entre la familia: “El rey Felipe y su hija Leonor volvieron a demostrar una gran sintonía durante la ceremonia matutina, al igual que la reina Letizia y Sofía, habituales del evento”.

Para la revista, esta edición del desfile fue especialmente significativa: “Tras cuatro años sin aparecer juntos para celebrar esta festividad tan simbólica de la monarquía española, los cuatro compartieron un momento de simbiosis, mostrando una hermosa unidad”. Además, el medio francés también subraya el primer besamanos de la hija de Felipe VI en el Palacio Real, una experiencia para la que “contó con la guía de su hermana mayor, la princesa Leonor”, quien la acompañó con “muchas sonrisas para animarla en este nuevo compromiso”. De hecho, Point de Vue describe la escena como una muestra de "hermandad" en medio del rigor protocolario.

La princesa Leonor y la infanta Sofía en el besamanos del 12 de octubre (CASA REAL).