Feijóo propone un registro de médicos dispuestos a practicar abortos: “La objeción de conciencia es un derecho fundamental”

Imagen de archivo de Alberto Núñez Feijóo.

Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado una contrapropuesta al registro de objetores de conciencia del aborto: el líder del Partido Popular ha planteado la creación de un registro de médicos que sí estén dispuestos a realizar interrupciones voluntarias del embarazo. La iniciativa llega en medio del enfrentamiento entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, una de las cuatro regiones que todavía no ha creado esta lista requerida por la ley de salud sexual y reproductiva y que deberá hacerlo en los próximos tres meses, antes de que el Ejecutivo inicie medidas legales.

“A una mujer qué le interesa: ¿saber cuáles son los médicos que le pueden asistir o le interesa saber cuáles son los médicos que no están dispuestos a atenderla?”, ha dicho Feijóo en una entrevista con Antena 3. “Cuando llegue al Gobierno, la lista será la contraria, lo importante para una mujer es saber qué ginecólogos, qué obstetras están a disposición de ellas”, ha añadido.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, afirma que “es imposible entender la estrategia del Partido Popular con el aborto” y se pregunta “qué les pasa con las mujeres” al partido de la oposición. García afirma que “es muy sencillo, que se dejen de ocurrencias”. Y añade que deben limitarse a una sola cosa, “a cumpir la ley”.

Asimismo, el líder popular ha descartado que Madrid esté en “en rebelión” frente al Gobierno central, pese a que tanto la presidenta comunitaria como su consejera de Sanidad se hayan negado a crear el registro de objetores al aborto. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha calificado en varias ocasiones de “lista negra” esta medida, que consideran “punitiva” para los médicos que no deseen practicar estas intervenciones. La líder madrileña llegó a afirmar ante la Asamblea de Madrid que “nunca, nunca” crearía una “lista negra” de médicos y mandó “a otro lado a abortar” a quienes estuvieran en desacuerdo.

Feijóo: “La ley del aborto se cumple en España”

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, afirma que no creará "listas negras" para objetores del aborto y manda "a otro lado a abortar" si no les gustan las medidas actuales.

El registro es uno de los requisitos marcados por la reforma de la ley del aborto de 2023 que busca frenar el bloqueo del aborto en la sanidad pública, que actualmente realiza el 20% de las intervenciones. La medida fue votada ante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y aprobada por unanimidad, incluyendo el apoyo de la Comunidad de Madrid. Hasta ahora, todas las comunidades salvo cuatro han cumplido con la norma, a excepción de la capital, Aragón, Baleares y Asturias.

Mientras Aragón y Baleares, gobernadas por el PP, han mostrado su compromiso para crear dicho registro, el pasado viernes, el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, aseguró que la autonomía tiene “el derecho a decidir si se debe o no crear” el registro de objetores de conciencia a practicar abortos, y opinó que “no hay que crearlo” porque, a su juicio, “no aporta absolutamente nada”.

Este lunes, en cambio, Feijóo reiteraba que “la propuesta del PP está muy clara, la ley del aborto se cumple en España”. “El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo lleva vigente en España más de 30 años con distintas modalidades e intensidades”, ha recalcado el político, que tiene claro que “si una mujer quiere abortar puede hacerlo con el mejor asesoramiento médico y psicológico y de acuerdo con las leyes”.

Dicho esto, el presidente del PP ha recalcado que “el derecho a la objeción de conciencia es un derecho fundamental de cualquier médico”. “Y un médico tiene derecho a no ejercer, a no hacer abortos si lo considera oportuno”, ha avisado.