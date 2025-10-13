España

Feijóo propone un registro de médicos dispuestos a practicar abortos: “La objeción de conciencia es un derecho fundamental”

El líder del PP asegura que, si llega a gobernar, “la lista será la contraria” de la que exige la ley

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Guardar
Imagen de archivo de Alberto
Imagen de archivo de Alberto Núñez Feijóo.

Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado una contrapropuesta al registro de objetores de conciencia del aborto: el líder del Partido Popular ha planteado la creación de un registro de médicos que sí estén dispuestos a realizar interrupciones voluntarias del embarazo. La iniciativa llega en medio del enfrentamiento entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, una de las cuatro regiones que todavía no ha creado esta lista requerida por la ley de salud sexual y reproductiva y que deberá hacerlo en los próximos tres meses, antes de que el Ejecutivo inicie medidas legales.

“A una mujer qué le interesa: ¿saber cuáles son los médicos que le pueden asistir o le interesa saber cuáles son los médicos que no están dispuestos a atenderla?”, ha dicho Feijóo en una entrevista con Antena 3. “Cuando llegue al Gobierno, la lista será la contraria, lo importante para una mujer es saber qué ginecólogos, qué obstetras están a disposición de ellas”, ha añadido.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, afirma que “es imposible entender la estrategia del Partido Popular con el aborto” y se pregunta “qué les pasa con las mujeres” al partido de la oposición. García afirma que “es muy sencillo, que se dejen de ocurrencias”. Y añade que deben limitarse a una sola cosa, “a cumpir la ley”.

Asimismo, el líder popular ha descartado que Madrid esté en “en rebelión” frente al Gobierno central, pese a que tanto la presidenta comunitaria como su consejera de Sanidad se hayan negado a crear el registro de objetores al aborto. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha calificado en varias ocasiones de “lista negra” esta medida, que consideran “punitiva” para los médicos que no deseen practicar estas intervenciones. La líder madrileña llegó a afirmar ante la Asamblea de Madrid que “nunca, nunca” crearía una “lista negra” de médicos y mandó “a otro lado a abortar” a quienes estuvieran en desacuerdo.

Feijóo: “La ley del aborto se cumple en España”

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, afirma que no creará "listas negras" para objetores del aborto y manda "a otro lado a abortar" si no les gustan las medidas actuales.

El registro es uno de los requisitos marcados por la reforma de la ley del aborto de 2023 que busca frenar el bloqueo del aborto en la sanidad pública, que actualmente realiza el 20% de las intervenciones. La medida fue votada ante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y aprobada por unanimidad, incluyendo el apoyo de la Comunidad de Madrid. Hasta ahora, todas las comunidades salvo cuatro han cumplido con la norma, a excepción de la capital, Aragón, Baleares y Asturias.

Mientras Aragón y Baleares, gobernadas por el PP, han mostrado su compromiso para crear dicho registro, el pasado viernes, el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, aseguró que la autonomía tiene “el derecho a decidir si se debe o no crear” el registro de objetores de conciencia a practicar abortos, y opinó que “no hay que crearlo” porque, a su juicio, “no aporta absolutamente nada”.

Este lunes, en cambio, Feijóo reiteraba que “la propuesta del PP está muy clara, la ley del aborto se cumple en España”. “El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo lleva vigente en España más de 30 años con distintas modalidades e intensidades”, ha recalcado el político, que tiene claro que “si una mujer quiere abortar puede hacerlo con el mejor asesoramiento médico y psicológico y de acuerdo con las leyes”.

Dicho esto, el presidente del PP ha recalcado que “el derecho a la objeción de conciencia es un derecho fundamental de cualquier médico”. “Y un médico tiene derecho a no ejercer, a no hacer abortos si lo considera oportuno”, ha avisado.

Temas Relacionados

Alberto Núñez FeijóoAbortoInterrupción Voluntaria del Embarazo, PPPartido PopularMonica GarciaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Pedro Sánchez y Donald Trump se saludan por primera vez en plena tensión por la sugerencia de expulsión de España de la OTAN

El encuentro entre ambos líderes se produce en el marco de una cita internacional en Sharm el Sheij para consolidar el alto el fuego entre Israel y Hamás

Pedro Sánchez y Donald Trump

Postura del águila: el ejercicio de yoga que mejora la concentración, el equilibrio y fortalece varios músculos

Estos son los pasos que debes seguir para realizarla correctamente

Postura del águila: el ejercicio

Suavizante o vinagre blanco: un experto en limpieza revela qué producto es mejor para tu ropa

El dueño de una tienda especializada explica las diferencias entre ambos productos y cómo utilizar el vinagre blanco de limpieza correctamente

Suavizante o vinagre blanco: un

Un experto en longevidad sobre combinar carbohidratos y proteína después de entrenar: “Retrasa la velocidad de consumo de la proteína”

En los últimos tiempos varios los estudios relacionan de la longevidad con la masa muscular y la calidad de vida. Pero no solo importa trabajar los músculos, sino también una buena dieta equilibrada antes y después de entrenar

Un experto en longevidad sobre

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 13 octubre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Comprobar Super Once: los números
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así ha sido el primer

Así ha sido el primer saludo entre Pedro Sánchez y Donald Trump tras la polémica sugerencia de expulsión de España de la OTAN

La constructora turca Limak ganó el concurso del Camp Nou pese a ser la peor valorada: se hizo un cambio en los requisitos para poder adjudicarle la obra

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano senegalés que alegaba estar en peligro por haber mantenido una relación con la mujer de su primo

El país de Europa en el que ya es más barato comprar un BMW que un Seat y marca el camino: hasta un 150% del valor del coche en impuestos

El CIS da una ventaja de 15 puntos al PSOE frente a un PP que cae en picado y queda a tres puntos de Vox

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 13 octubre

Bank of America prevé que el precio de la vivienda en España empiece a bajar “en algún momento” de 2026 si empeora la asequibilidad

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 13 octubre

Andrés Millán, abogado, explica cómo se puede invertir en oro: “Hay dos formas de hacerlo”

La hemorragia no se corta: mueren 489 trabajadores en accidentes laborales hasta agosto, la mayoría por infartos

DEPORTES

El inesperado ganador del Masters

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final