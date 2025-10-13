España

Carlos III aumenta su patrimonio un 2200% y supera la fortuna de su madre: se convierte en una de las personas más ricas de Reino Unido

Según ha publicado el ‘Sunday Times’, el monarca ha visto como su fortuna crecía de manera exponencial este año

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Guardar
Carlos III reacciona durante una
Carlos III reacciona durante una recepción para el Fondo Benéfico Rey Carlos III (KCCF), en Clarence House, el 30 de septiembre de 2025. (Yui Mok/Pool vía REUTERS).

Carlos III ha experimentado un crecimiento económico sin precedentes este último año. Según la lista de Los más ricos del Sunday Times, el monarca británico ha visto cómo su patrimonio personal se disparaba de apenas 30 millones de libras a una cifra que ronda los 640 millones de libras. Este salto financiero, que lo coloca entre las mayores fortunas del país, marca un punto de inflexión en la historia económica reciente de la Corona.

El dato no solo impresiona por su magnitud, sino también por lo que implica: el rey es ahora más rico que su propia madre, la reina Isabel II, cuya fortuna, al momento de su fallecimiento en 2022, se estimaba en unos 370 millones de libras. De hecho, buena parte de esta expansión patrimonial procede de la cartera de inversiones heredada de la difunta soberana, a la que se suman los ingresos anuales del Ducado de Lancaster, uno de los activos privados más antiguos y rentables de la monarquía británica.

El Ducado de Lancaster representa uno de los pilares financieros de la casa real. Este patrimonio, valorado en 654 millones de libras, incluye más de 18.000 hectáreas de terreno distribuidas entre Lancashire, Yorkshire y propiedades en el corazón de Londres. Según estimaciones de medios británicos como The Express, esta vasta finca genera cerca de 20 millones de libras anuales en beneficios netos, destinados directamente al monarca como ingresos privados.

El rey Carlos de Gran
El rey Carlos de Gran Bretaña se reúne con personas durante una recepción para el Fondo Benéfico Rey Carlos III (KCCF), para representantes de organizaciones benéficas y organizaciones que se han beneficiado del fondo a través de su asociación con Waitrose Duchy Organic, en Clarence House, Londres, Gran Bretaña, el 30 de septiembre de 2025. (Yui Mok/Pool vía REUTERS).

Además, a diferencia de la mayoría de los contribuyentes, Carlos III no tuvo que abonar el impuesto de sucesiones sobre la fortuna que heredó de su madre, una exención legal vigente desde 1993 que busca evitar que el patrimonio real se vea mermado en cada cambio generacional. De no existir dicha medida, el monarca habría tenido que afrontar un gravamen del 40 % sobre todos los bienes que superaran un determinado umbral, lo que habría supuesto un impacto de cientos de millones de libras.

Con estas ventajas fiscales y una gestión financiera más diversificada, el rey ha logrado fortalecer los activos que recibió. Analistas citados por el Sunday Times apuntan que su equipo económico ha modernizado la administración de las propiedades y las inversiones personales del monarca, apostando por sectores más rentables y sostenibles.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

Guillermo y Harry, fortunas en caminos opuestos

Mientras el rey ve cómo su patrimonio se multiplica, su heredero directo, el príncipe Guillermo, también disfruta de una sólida posición económica. Como duque de Cornualles, gestiona la finca privada del Ducado de Cornualles, que abarca más de 52.000 hectáreas situadas principalmente en el suroeste de Inglaterra. Se calcula que esta propiedad genera alrededor de 20 millones de libras anuales en ingresos, lo que sitúa su patrimonio personal en torno a los 100 millones de libras.

Por su parte, el príncipe Harry mantiene una situación económica independiente de la institución. Pese a haber renunciado a sus funciones oficiales, conserva una fortuna estimada en unos 45 millones de libras, según la revista Hello!. Su riqueza procede tanto de la herencia familiar como de sus proyectos personales en Estados Unidos, entre los que destacan sus acuerdos con Netflix y Spotify, así como la publicación de sus memorias, Spare.

Temas Relacionados

Carlos IIICasa Real BritánicaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El polémico ‘chollo’ de la hermana de Sofía de Suecia: mudanza a una residencia real con alquiler a precio imbatible

La cuñada del príncipe Carlos Felipe y su esposo han vendido la villa en la que residían para trasladarse a una de las propiedades de la Corona

El polémico ‘chollo’ de la

Andrés Millán, abogado, explica cómo se puede invertir en oro: “Hay dos formas de hacerlo”

El abogado detalla las dos principales vías para invertir en oro, que son la compra física y los fondos cotizados (ETFs), y advierte sobre las comisiones, la custodia y los riesgos asociados a cada una

Andrés Millán, abogado, explica cómo

La prensa internacional alaba a la infanta Sofía y destaca la complicidad con su hermana el 12 de octubre: “Muchas sonrisas para animarla”

La hija pequeña de los reyes fue la gran protagonista del desfile y se estrenó en el besamanos del Palacio Real el Día de la Hispanidad

La prensa internacional alaba a

La constructora turca Limak ganó el concurso del Camp Nou pese a ser la peor valorada: se hizo un cambio en los requisitos para poder adjudicarle la obra

El informe interno situó a la constructora turca última en la clasificación técnica, pero el club priorizó el calendario de obras para otorgarle la adjudicación

La constructora turca Limak ganó

“Mi padre dice que la gente como tú ya no cuenta, ni siquiera tienes un TikTok”: una maestra de preescolar emociona a las redes sociales con una reflexión sobre la profesión docente

Una frase pronunciada por un niño de 6 años provoca un discurso en las redes sociales sobre el valor de la profesión de los docentes

“Mi padre dice que la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La constructora turca Limak ganó

La constructora turca Limak ganó el concurso del Camp Nou pese a ser la peor valorada: se hizo un cambio en los requisitos para poder adjudicarle la obra

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano senegalés que alegaba estar en peligro por haber mantenido una relación con la mujer de su primo

El país de Europa en el que ya es más barato comprar un BMW que un Seat y marca el camino: hasta un 150% del valor del coche en impuestos

El CIS da una ventaja de 15 puntos al PSOE frente a un PP que cae en picado y queda a tres puntos de Vox

Feijóo propone un registro de médicos dispuestos a practicar abortos: “La objeción de conciencia es un derecho fundamental”

ECONOMÍA

Andrés Millán, abogado, explica cómo

Andrés Millán, abogado, explica cómo se puede invertir en oro: “Hay dos formas de hacerlo”

La hemorragia no se corta: mueren 489 trabajadores en accidentes laborales hasta agosto, la mayoría por infartos

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 3

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Víctor Arpa, abogado, sobre las empleadas del hogar internas: “Aunque no tengas papeles, la ley te protege”

DEPORTES

El inesperado ganador del Masters

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final