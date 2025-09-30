España

El tierno regalo del príncipe Harry a su padre en su encuentro en Clarence House: una fotografía enmarcada de sus hijos

Padre e hijo se encontraron a principios del mes de septiembre en la residencia londinense del monarca

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

El príncipe Harry y Carlos
El príncipe Harry y Carlos III. (Hannah McKay/Reuters)

El príncipe Harry regresó a Reino Unido a principios de este mes de septiembre y su estancia no ha pasado desapercibida para los medios británicos, sobre todo, por un hecho muy significativo: un reencuentro cara a cara con su padre, el rey Carlos III, tras más de un año y medio sin verse en persona. La cita se produjo en Clarence House, la residencia londinense del monarca, donde ambos compartieron una conversación privada que se prolongó durante algo menos de una hora.

Aunque no trascendieron demasiados detalles sobre el tono de la charla, The Mirror ha confirmado un gesto muy bonito que ha dado mucho de qué hablar: Harry llevó consigo un regalo desde California, una fotografía enmarcada de sus hijos Archie, de seis años, y Lilibet, de cuatro. Se trata de la primera vez que el soberano recibe una imagen reciente de sus nietos, a quienes no ve desde 2022.

Y, tras muchas informaciones que afirmaban que la pareja también aparecía en la fotografía, el portavoz de los duques ha negado este hecho: “Hubiéramos preferido que esos detalles se mantuvieran en privado, pero para mayor claridad podemos confirmar que se entregó una fotografía enmarcada; sin embargo, la imagen no contenía al duque y la duquesa”.

Tras conocerse la noticia de la reunión, algunos medios británicos afirmaron que el duque lo habría comparado con una audiencia oficial más que con un encuentro entre padre e hijo. Sin embargo, el representante de Harry también ha reaccionado con firmeza. “Las citas que se le atribuyen son pura invención, alimentadas, cabe suponer, por fuentes que buscan sabotear cualquier reconciliación entre padre e hijo”, ha señalado en un comunicado.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

Una agenda marcada por la discreción

El viaje de Harry no se limitó a este reencuentro. Durante sus días en Londres también mantuvo un encuentro privado con el príncipe Eduardo, duque de Kent, en el Palacio de Kensington. El motivo era ofrecer sus condolencias por el fallecimiento de la duquesa de Kent, ocurrido a principios de septiembre. Un gesto íntimo que pasó inadvertido en los primeros días, pero que ahora se interpreta como otra señal de que el hijo menor de Carlos III trata de cuidar sus vínculos familiares.

Este detalle adquiere relevancia porque Harry abandonó Reino Unido antes del funeral oficial en Westminster, al que asistieron otros miembros destacados de la realeza, como el príncipe Andrés y Sarah Ferguson. Desde Londres, puso rumbo a Ucrania para encontrarse con soldados heridos en combate, dentro de su compromiso con los veteranos y afectados por conflictos armados.

El príncipe Harry de Gran
El príncipe Harry de Gran Bretaña se va después de asistir a la corte para su apelación contra el rechazo de su desafío legal a la decisión del gobierno británico de quitarle su protección policial cuando se encuentra en Gran Bretaña, afuera del Tribunal Superior en Londres, Gran Bretaña, el 9 de abril de 2025. (REUTERS/Isabel Infantes/Foto de archivo).

Un regreso imposible

Personas allegadas a Harry informaron a PEOPLE que el rey Carlos había dejado sin respuesta las llamadas y mensajes de su hijo durante un tiempo considerable. El propio príncipe reconoció, en una entrevista con BBC Newsen mayo, su aspiración de lograr una “reconciliación“, mientras admitía que “algunas de mis acciones, como la publicación de mis memorias Spare, han dificultado la comunicación con mi familia”.

Pero la idea de que Harry pueda volver a ejercer como miembro activo de la realeza, aunque de forma intermitente, ha sido rechazada tajantemente. Voces vinculadas a la institución remarcan que no hay espacio para un “modelo híbrido”, en el que el hijo menor de Carlos combine su vida privada en California con apariciones oficiales en Londres. “El rey es un hombre indulgente, pero ha sido absolutamente claro al defender la decisión de su difunta madre de que no puede haber miembros ‘a medias dentro, a medias fuera’ en la familia real trabajadora”, insistieron al Daily Mail.

Los príncipes británicos Guillermo (izq.),
Los príncipes británicos Guillermo (izq.), Carlos (centro) y Harry miran un teléfono móvil durante los Juegos Invictus en el Lee Valley Athletics Centre, en el norte de Londres, el 11 de septiembre de 2014. (REUTERS/Neil Hall/Foto de archivo).

El argumento oficial es que la fortaleza de la monarquía reside en la unidad entre el monarca y el heredero, el príncipe Guillermo, respaldados por otros miembros plenamente comprometidos con la corona. Permitir una excepción con Harry abriría un precedente que, según temen en Buckingham, erosionaría la estabilidad de la institución.

El recelo hacia el entorno de Harry no se limita a cuestiones formales. Según el citado medio, en los pasillos de la institución circula la idea de que su equipo está intentando aprovechar la vulnerabilidad del rey —en plena lucha contra el cáncer— para influir en la narrativa pública. Algunos lo ven incluso como una estrategia para generar tensiones entre Carlos y Guillermo, sugiriendo que el heredero lleva menos carga de trabajo de la que le corresponde.

