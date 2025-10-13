España

Así afectará la DANA Alice al resto del país esta semana: la Aemet activa las alertas en el interior y mantiene las del este por las fuertes lluvias

En el oeste peninsular será un día más tranquilo y estable, con temperaturas elevadas para la época con máximas por encima de los 30 grados

María Santos Viñas

María Santos Viñas

Mapa de alertas meteorológicas, para el lunes, 13 de octubre de 2025. (Aemet)

Durante los últimos días, las lluvias torrenciales provocadas por la DANA Alice han dejado a su paso miles de personas desplazadas que han pasado la noche en polideportivos, calles anegadas con barro, escombros y coches siniestrados y cientos de efectivos desplegados en las zonas más afectadas que van desde la Región de Murcia hasta Tarragona. Y Rubén del Campo, Portavoz de la Agencia Estatal (Aemet) advierte: “En las próximas jornadas, la verdad es que no acaba de remitir la inestabilidad”. De hecho, este lunes se expandirá hacia el interior del país.

Durante esta jornada, el temporal se irá extendiendo del área mediterránea a zonas del este y centro de la península, “donde podrá haber chubascos fuertes y localmente muy fuertes”, apunta el portavoz. Esto no significa que vayan a remitir donde han caído con más fuerza durante los últimos días. En zonas litorales y prelitorales de Tarragona, Castellón, Valencia y en las islas de Ibiza y Formentera, los chubascos, además de ser muy fuertes, podrán ser persistentes en unas zonas donde “ya va a llover sobre mojado”.

Ante este escenario, la Aemet ha activado los avisos meteorológicos. Castellón, Alicante, Valencia, Tarragona, Ibiza y Formentera estarán en alerta naranja por lluvias que podrán acumular entre 40 y 50 litros por metro cuadrado en una hora en el caso de las islas Pitiusas. Además, las provincias de Alicante y Valencia podrán alcanzar hasta los 100 litros por metro cuadrado en doce horas. También estas precipitaciones estarán acompañadas de tormentas. Por su parte, se activará la alerta amarilla en Huesca, Teruel, Zaragoza, Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Guadalajara, Barcelona, Gerona, Lérida, Navarra y La Rioja por lluvias, que tendrán lugar en su mayoría a partir de las 12.00 horas del mediodía, e irán acompañadas de tormentas.

En el oeste peninsular será un día más tranquilo y estable, con temperaturas elevadas para la época. En el Bajo Guadalquivir y en puntos del sur de Galicia se rondarán los 30 grados.

Cuándo empieza a remitir la DANA Alice

Del Campo indica que, a partir del martes, se iniciará una tendencia “lenta pero gradual a ir disminuyendo la inestabilidad”. No obstante, este día todavía caerán chubascos fuertes y persistentes en zonas costeras y también prelitorales desde Girona hasta Alicante y también en Baleares a lo largo de todo el día.

El miércoles seguirán formándose chubascos en zonas costeras y prelitorales del sur de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares y por la tarde otra vez en zonas montañosas del este peninsular. “Aunque puede haber algún chubasco intenso, en principio la situación ya no será tan adversa como en días previos”, señala el portavoz. Y, de nuevo, será una jornada más tranquila en el oeste peninsular, donde se mantendrán las temperaras elevadas con hasta 30 grados en el valle del Guadalquivir y puntos del sur de Galicia.

El jueves y el viernes seguirán los chubascos en puntos del tercio oriental, peninsular y en Baleares ya menos intensos, con tiempo estable en el resto, “aunque de cara al fin de semana podrían llegar lluvias al otro lado de nuestro país, al oeste de la península, por la influencia de una borrasca atlántica con unas temperaturas que además serían más bajas en el oeste y en el norte”, esboza el portavoz, que indica que darán más detalles de la evolución de las lluvias durante los próximos días

