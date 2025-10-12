Última hora de la DANA: Tarragona está en alerta máxima, con personas atrapadas en los vehículos y los trenes cancelados

El servicio Meteocat ha subido a rojo el nivel de su alerta para el sur de Tarragona, asignando el grado máximo de peligrosidad —6 en una escala de 0 a 6— debido a las lluvias. Paralelamente, se ha activado el plan Inuncat y se insta a la población a comunicar cualquier emergencia al 112. A las ocho de la tarde, la advertencia por “lluvias torrenciales” se ha ampliado a las comarcas de Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Baix Camp y Tarragonès. También se recomienda evitar desplazamientos que no sean imprescindibles y mantenerse alejados de ríos, rieras y barrancos. Previamente, a las seis de la tarde, la Generalitat de Cataluña, mediante Protección Civil, había enviado un mensaje EsAlert a quienes residen en la comarca del Montsià, limítrofe con la Comunidad Valenciana, debido al riesgo de inundaciones provocado por las fuertes lluvias en la región.