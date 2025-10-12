Última hora de la DANA: Tarragona está en alerta máxima, con personas atrapadas en los vehículos y los trenes cancelados

El servicio Meteocat ha subido a rojo el nivel de su alerta para el sur de Tarragona, asignando el grado máximo de peligrosidad —6 en una escala de 0 a 6— debido a las lluvias. Paralelamente, se ha activado el plan Inuncat y se insta a la población a comunicar cualquier emergencia al 112. A las ocho de la tarde, la advertencia por “lluvias torrenciales” se ha ampliado a las comarcas de Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Baix Camp y Tarragonès. También se recomienda evitar desplazamientos que no sean imprescindibles y mantenerse alejados de ríos, rieras y barrancos. Previamente, a las seis de la tarde, la Generalitat de Cataluña, mediante Protección Civil, había enviado un mensaje EsAlert a quienes residen en la comarca del Montsià, limítrofe con la Comunidad Valenciana, debido al riesgo de inundaciones provocado por las fuertes lluvias en la región.
Protección Civil ha mandado un segundo ES Alert a la población que amplía la zona afectada por las fuertes lluvias de la dana, en esta ocasión desde Alcanar hasta Salou, lo que comprende cinco comarcas tarraconenses (Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Baix Camp y Terra Alta). Las fuertes lluvias que están cayendo este domingo en el sur de Tarragona han causado el corte de cinco carreteras y la interrupción de todo el servicio ferroviario por acumulaciones de agua.
Según el Servicio Catalán de Tráfico, están cerradas la N-340 entre Amposta y Alcanar; la C-12 entre Amposta y Tortosa; la T-331 entre Ulldecona y Santa Bàrbara; la TP-331 entre Santa Bàrbara y La Sènia, la T-350 Santa Bàrbara-Masdeverge, la TV-3408 Amposta-La Ràpita y la TV-3421 Roquetes. Por su parte, la AP-7 entre Freginals y Ulldecona (desvíos en sentido sur hacia L’Hospitalet de l’Infant y en sentido norte a Ulldecona), ha sido cortada por una inundación en la vía.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido “máxima precaución” ante las lluvias torrenciales de este domingo en comarcas de Tarragona, especialmente en el Montsià, tras reunirse con el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) para abordar la situación.
“Desde el Govern seguimos pidiendo máxima precaución y seguir las indicaciones de Protecció Civil”, y ha dado las gracias a los servidores públicos por su trabajo, en un mensaje de X recogido por Europa Press.
Las lluvias torrenciales que están cayendo en la comarca tarraconense del Montsià han dejado a personas atrapadas en vehículos y bajos de inmuebles, aunque de momento no se tiene constancia de heridos o personas arrastradas por el agua. Protección Civil ha pedido a los ciudadanos de esta comarca tarraconense, en el delta del Ebro, que no salgan de casa por la “complicada situación” que se está viviendo por las intensas lluvias.
Cristina Vicente, jefa de operaciones de Protección Civil de Cataluña, ha pedido en declaraciones a los medios a todas las personas que se encuentren en problemas que llamen al 112, y a los que están en casa “que no salgan”. “La situación es complicada y la previsión dice que habrá más lluvia”, ha agregado.
*Información elaborada por EFE
Las condiciones meteorológicas adversas que afectan a la provincia de Tarragona han obligado a suspender las salidas de los trenes con origen Barcelona y Valencia del Corredor Mediterráneo a causa de las acumulaciones de agua en la vía, afectando a 17 trenes y a más de 3.000 viajeros.
Las fuertes lluvias han causado acumulaciones de agua en las vías del tren entre Ulldecona y L’Aldea, lo que ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria.
Según han informado fuentes de Renfe, algunos de estos trenes ya estaban en circulación cuando se ha producido la incidencia y están retrocediendo a distintas estaciones, mientras que otros han sido cancelados.
La DANA Alice ha vuelto a poner en jaque este domingo al litoral mediterráneo español, dejando tras de sí una larga lista de incidencias, inundaciones y daños materiales en Baleares, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Aunque en algunos puntos las precipitaciones han dado una tregua a lo largo del día, las autoridades meteorológicas insisten en mantener la precaución: el episodio sigue activo y podría recrudecerse durante la próxima madrugada.