Tatuadores denuncian que ‘First Dates’ permita que dos concursantes se tatúen sin medidas sanitarias: “Requiere higiene y un entorno controlado”

Victoria y Diego en su cita de First Dates. (Cuatro)

Una cita entre dos participantes de First Dates ha terminado generando una fuerte polémica, aunque no por motivos románticos. Diego, murciano de 35 años que se describe como “artístico y místico”, y María, leonesa de 32 años, astróloga y terapeuta holística, protagonizaron una escena que ha causado preocupación en el sector del tatuaje: ella le tatuó en pleno plató del programa.

Lo que parecía un gesto espontáneo y divertido se convirtió rápidamente en un foco de críticas. Las imágenes muestran a María realizando un tatuaje a Diego sin ningún tipo de protección sanitaria ni material profesional adecuado. Esto llevó a que la Unión Nacional Tatuadores y Anilladores Profesionales (Untap) reaccionara con un comunicado muy duro en el que expresa su rechazo absoluto por lo ocurrido.

La asociación también informó que ha compartido el fragmento del programa con el Área de Sanidad Ambiental de la Comunidad de Madrid para que se abra un expediente sancionador contra la productora. “Recordamos que el tatuaje es una práctica sanitaria y artística regulada, que requiere formación, higiene, material esterilizado y un entorno controlado”, señaló Untap. Para ellos, emitir algo así en televisión no es un simple error de producción: implica normalizar conductas que pueden poner en riesgo la salud pública.

Victoria y Diego en su cita de First Dates. (Montaje Infobae)

Una moda: tatuajes sin medidas sanitarias

No es la primera vez que la organización denuncia este tipo de situaciones. En noviembre del año pasado ya habían criticado duramente un video en el que el cantante Dani Martín aparecía tatuándose en su estudio de grabación sin guantes. “Lo denunciamos, en primer lugar, porque se tatúa sin guantes”, explicó entonces Fidel Prieto, secretario de Untap, al periódico El Mundo. “No veo ninguna práctica sanitaria que se realice sin guantes, lo veo simple”, afirmó.

En el caso de First Dates, Prieto considera que lo más grave no fue solo la ausencia de guantes o medidas básicas de higiene. Hubo un momento específico que generó aún más alarma: María se chupó un dedo antes de limpiar la sangre del tatuaje. “Imagínate que en la Seguridad Social, cuando te fueras a hacer un análisis de sangre, en vez de ponerte una gasa, la enfermera se chupara el dedo y lo dejara un minuto en tu piel: saldría en todas las noticias de todos los telediarios”, advirtió.

Para Prieto, este tipo de escenas transmiten un mensaje peligroso. “El sector del tatuaje es uno en el que es normal comenzar con pocos medios y trabajando con amigos o conocidos”, reconoció. “Pero no es positivo dar estas imágenes. Hay un aumento de las prácticas ilegales; y más, viendo la gente esto en la televisión”, dijo. “Si tú en la televisión, que es parte de tu educación, ves que se tatúa sin guantes y que te chupas el dedo y limpias el tatuaje”, añadió, dejando claro que lo considera un problema de salud pública.

Desde la asociación también señalaron directamente a la cadena y la productora por permitir que algo así se emita sin ningún control previo. “Me ha dejado sorprendido que no haya nadie de Mediaset España que haga de filtro, emiten cualquier cosa sin ningún tipo de control”, afirmó Prieto.

La escena ha reabierto un debate dentro del sector: hasta qué punto programas de entretenimiento pueden mostrar prácticas que están reguladas por normas sanitarias. Para Untap, no se trata de exagerar, sino de marcar límites claros. Su posición es que un tatuaje no es un juego ni un simple detalle romántico: es un procedimiento que debe hacerse con garantías.