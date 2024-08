Todo sobre Xuso Jones: el vídeo viral que le hizo famoso, un desconocido marido y una blindada vida personal

Xuso Jones, en una fotografía de archivo. (Mediaset España)

Xuso Jones debuta este domingo 25 de agosto como presentador de Mediaset España. El murciano se pone al frente del concurso Lo sabe, no lo sabe, que regresa a Cuatro más de una década después con más dinero en juego.

El cantante se enfrenta al reto de sustituir a Juanra Bonet al frente de este formato en el que los concursantes tendrán que encontrar por la calle a personas que sepan o no la respuesta a varias preguntas para ganar hasta 50.000 euros.

Esta es la segunda experiencia de Xuso como presentador tras conducir las galas de OT al día en Prime Video durante la última edición de Operación Triunfo. Sin embargo, su vínculo con la televisión se remonta a hace más de una década.

Quién es Xuso Jones

Jesús Segovia Pérez, conocido como Xuso Jones, tiene 35 años y nació en Murcia, una región que siempre lleva por bandera. Siendo prácticamente un niño, subía vídeos versionando canciones en su canal de YouTube, aunque su salto a la fama se produjo cuando se viralizó un vídeo en el que aparecía cantando un pedido en el McAuto.

Los inicios profesionales del comunicador están ligados a la música. En 2013, un año después de su vídeo viral, publicó su primer álbum de estudio, Part 1, con varias canciones grabadas en Los Ángeles. Comenzaba así una prometedora carrera en la que llegó a ser telonero de estrellas internacionales como Justin Bieber, Selena Gomez o Jesse J.

Su incursión en televisión llegaría también en 2013, cuando fichaba como concursante de la tercera edición de Tu cara me suena, en la que logró convertirse en tercer finalista. Al año siguiente, triunfaría como mentor de Abril Montmany en Tu cara me suena mini, convirtiéndose en la pareja ganadora del formato.

En 2016, Xuso Jones fue uno de los candidatos a representar a España en Eurovisión con la canción Victorious. El artista quedó en segunda posición en la gala de Objetivo Eurovisión, de la que Barei salió como abanderada de RTVE en Estocolmo.

Xuso Jones, en 'Objetivo Eurovisión'. (RTVE)

Dos años después, el murciano volvía a la cadena pública, aunque en esta ocasión lo hacía como concursante de la tercera edición de MasterChef Celebrity, en la que fue el segundo expulsado.

En la actualidad, Xuso presenta junto a Ana Brito el pódcast Poco se habla, en el que hace gala de su particular sentido del humor y deleita a sus invitados con chistes malos que se han convertido en su especialidad.

Recién casado

Este verano, Xuso Jones se convertía en noticia por un asunto personal. Las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez desvelaron en su pódcast Las mamarazzi que el murciano se había casado en secreto el pasado 25 de mayo.

Según contaron las autoras de esta información, el joven contrajo matrimonio con un desconocido anestesista en su tierra natal, rodeado de amigos y familiares entre los que estuvo Ruth Lorenzo, que cantó en directo en la ceremonia.

Tras el revuelo generado por esta noticia, el artista habló con total naturalidad del que define como el día más bonito de su vida. “Sabía que se iba a filtrar porque yo nunca me he escondido, pero tampoco voy a una alfombra roja a decir con quién me acuesto”, confesó a Socialité.

Fiel a su estricta discreción, el artista apenas ha dado datos sobre su marido, a quien conoció “de copas en un bar”. “Mi pareja es anónima, no se dedica a esto, no tiene ni redes sociales, pero si los medios me preguntáis, claro que voy a hablar. Eso sí, tendré mis cosicas privadas, a mi pareja la mantengo al margen”, aseveró en el programa de Telecinco.

Lo que sí se sabe es que la pareja se ha dado el ‘sí, quiero’ tras ocho años de relación y que ha disfrutado de “un viajazo espectacular” a París, Las Vegas y México, tal y como él mismo contó a Semana en unas declaraciones en la que dejó claro el amor mutuo que él y su marido se profesan: “Nos cuidamos mutuamente muchísimo, nos queremos muchísimo, nos respetamos muchísimo y somos almas ‘gemelicas’”.