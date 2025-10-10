Fran Sánchez, psicólogo: “No mientas nunca a tu pareja”

Los bucles de conversaciones sobre los mismos asuntos pueden debilitar y acabar rompiendo una relación. (Freepik)

La sobreinformación actual respecto a las relaciones va en aumento. Principalmente en redes sociales, sumándose a los discursos audiovisuales del cine o la literatura más romántica que arrasa en ventas. Afortunadamente, entre tantos relatos hay especialistas que usan medios como TikTok para arrojar algo de información válida en la construcción de relaciones sanas.

Fran Sánchez, un psicólogo conocido como Minddtalk en redes sociales, ha creado una comunidad que supera los 100.000 seguidores. Sus temas principales giran en torno a aplicar en la vida cotidiana aspectos de la psicología, por lo que el especialista emplea un vocabulario llano, haciendo que las explicaciones lleguen a todo su público.

En uno de sus últimos vídeos, Sánchez ha querido hablar sobre la importancia de la sinceridad en una relación. Un tema que no ha tardado en generar debate y reflexión en los comentarios. Las mentiras pueden traer muchas consecuencias y reflejar una gran cantidad de inseguridades, miedos y hasta un rechazo inconsciente.

¿Por qué es tan peligrosa la mentira?

“Una mentira que se descubre es el mayor veneno para una relación”, explica el experto con claridad. A lo largo del vídeo, ejemplifica mentiras que aparentemente pueden ser piadosas o inofensivas. Por ejemplo, si estás dejando de fumar y ocultas a tu pareja que en las cenas con tus amigos pides algún cigarrillo. Incluso ocultarle que has felicitado el cumpleaños a tu expareja porque para ti no tiene importancia. “Si tu pareja descubre esa mentira o varias, empezará a pensar que para ti mentir es legítimo y está justificado en función de un criterio que tú mismo estableces”.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Lo más complejo dentro de todo esto, ya sea bien con mentiras sin una trascendencia mayor o algún asunto grave, es la confianza. “Tu pareja empezará a desconfiar de todo”, dice Fran Sánchez, argumentando así que tu pareja empezará a dudar de la persona con la que ha establecido un lazo. Una confianza rota es si no el fin, casi el fin asegurado de una relación. La desconfianza está ligada a la decepción y son dos cosas muy difíciles de remontar.

Los usuarios no han dudado en ejemplificar con sus propios casos el dolor que han sentido cuando han descubierto que sus parejas no eran sinceras. “Entro en bucle, pienso que todo es mentira y hasta creo que el problema es mío por no inspirarle ese espacio seguro para que me hable con claridad”, confiesa una seguidora.

La solución ante la desconfianza

Por lo tanto, la solución, aunque sea incómoda, es sencilla. Hay que ser lo más sincero posible siempre. “Un pequeño conflicto o una discusión acalorada siempre será mejor que arriesgarse a acabar con una confianza rota”. Hay que tener conversaciones incómodas para que tu pareja sepa con seguridad con quién convive a diario; si no, se acabará construyendo una relación ficticia donde nada acaba de ser cierto. La conclusión es que hay abordar la situación de cara y llegar a puntos en común.

Una pareja hablando (AdobeStock)

“El peaje de procesar una verdad que duele dentro de la pareja siempre será mejor que reparar la herida que dejan las mentiras”. Desde un punto de vista psicológico, Sánchez asegura que esto muchas veces es casi irreparable y muy destructivo. La sinceridad es clave y fundamental para construir una relación sana.