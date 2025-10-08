Colombia

Clara Lucía Sandoval critica a Petro por “propagar mentiras” sobre Israel en el aniversario del ataque de Hamás

La concejal afirmó que Hamás, y no Israel, bloquea la ayuda humanitaria y acusó de infundadas las denuncias de genocidio, insistiendo en que el conflicto es contra Hamás, no contra Palestina

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar

La concejal bogotana Clara Lucía Sandoval lanzó críticas directas al presidente Gustavo Petro, acusándolo de difundir información engañosa respecto al conflicto entre Israel y Hamás. Hoy, 7 de octubre de 2025, fecha que marca el segundo aniversario del ataque perpetrado por el grupo Hamás, Sandoval difundió un mensaje en redes sociales acompañado de un video, en el cual detalló sus argumentos y cuestionamientos.

En su mensaje, Sandoval escribió: “Hoy 7 de octubre se cumplen 2 años del atentado de Hamás contra Israel, que dejó 1.300 personas asesinadas. Se han hecho acusaciones falsas contra Israel, y es importante aclarar la cosas, porque no es correcto dar crédito a narrativas falsas, como las de Petro, que propaga mentiras para tapar su desastre.”

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Estas declaraciones estuvieron acompañadas de un video que mostró imágenes de los efectos de la guerra y de la tragedia humana provocada por el conflicto en la región.

En el video, la concejal abordó varios temas relacionados con el conflicto, empezando por una aclaración sobre los actores involucrados. Destacó: “La guerra es entre Israel y Hamás, un grupo terrorista respaldado por Irán. Y esto no es un asunto menor, porque los promotores de falsas noticias quieren hacerle creer a la opinión pública que la guerra de Israel es contra Palestina. Y eso es falso. Es tan falso que Israel está a favor del tratado de paz propuesto por Trump, en el que el mismo Israel se compromete a respetar la creación de un Estado palestino.”

La concejal Clara Lucía Sandoval
La concejal Clara Lucía Sandoval criticó al presidente Petro por “propagar mentiras” sobre Israel durante el segundo aniversario del ataque de Hamás. - crédito @clarasandoval/X

Critica a Petro y defensa de Israel

Sandoval acusó al presidente Petro de mentir y distorsionar los hechos. Remarcó: “Algunos, dentro de los cuales se encuentra Petro, el mentiroso, acusan a Israel de genocidio, pero olvidan dos cosas. Por un lado, olvidan que el primero en atacar fue Hamás, con la masacre del 7 de octubre de 2023 contra Israel. Y acá hay que decir que Hamás siempre ha sido un problema en Medio Oriente, al punto que casi todos los gobiernos de la región quieren que Hamás sea desmantelado.”

La concejal abordó el significado de genocidio y negó que Israel busque exterminar al pueblo palestino, planteando que su objetivo es combatir a Hamás, un grupo que, señaló, ha manifestado su deseo de exterminar a Israel e involucra a civiles palestinos como escudos humanos.

Debate sobre la ayuda humanitaria

Sandoval refutó la acusación de que Israel impide la ayuda humanitaria a Palestina, y afirmó: “La verdad es que ha sido Hamás el que impide el ingreso de ayuda humanitaria cuando proviene de fuentes legítimas.” Además, criticó el papel de algunas flotillas humanitarias, a las que consideró impulsadas más por motivos de protagonismo que por un genuino interés en aportar soluciones.

Señalamiento sobre canales digitales y narrativas

La concejal sugirió que existen canales digitales financiados por Hamás tanto en la región como en Suramérica, que difunden información falsa sobre el conflicto. Sostuvo que tales narrativas provienen de opinadores movidos por resentimiento o falsa compasión, y que “ninguno de ellos ha dicho nada de todos los crímenes que ha cometido Hamás contra la misma población palestina”.

Sandoval sostuvo que desinformar sobre
Sandoval sostuvo que desinformar sobre estos hechos del conflicto armado en curso enfrenta a Israel con Hamás, y no con el pueblo palestino, solo favorece a quienes desean prolongar la violencia en la región. - crédito Clara Lucía Sandoval/Facebook y REUTERS

Llamado final a negociaciones de paz y crítica a la política local

Hacia el cierre de su intervención, Sandoval indicó: “No queremos la guerra y tampoco creemos en soluciones mágicas. Pero hasta el momento, la única solución viable es que Hamás acepte el tratado de paz propuesto por Trump y que en países como Colombia deje de usarse la guerra en el otro lado del mundo como una cortina de humo para tapar el desastre de gobierno que tenemos”.

Reacciones sobre las movilizaciones en Colombia

En paralelo, durante el 7 de octubre, se registraron movilizaciones en apoyo a Palestina en ciudades como Bogotá, la mayoría de ellas bajo la consigna de solidaridad con el pueblo palestino. Desde sectores afines a Israel, las manifestaciones recibieron críticas en redes sociales. Entre las respuestas destacadas se encuentra el cuestionamiento a las celebraciones realizadas en el aniversario, refiriéndose puntualmente al asesinato de 370 jóvenes en el festival de música Nova durante el ataque de Hamás.

People take part in a
People take part in a pro-Palestinian protest after Israeli forces intercepted the vessels of the Global Sumud Flotilla aiming to reach Gaza and break Israel's naval blockade, on the day of the two-year anniversary of the deadly October 7, 2023 attack on Israel by Hamas from Gaza, in Bogota, Colombia October 7, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez

Comunicado de la comunidad judía en Colombia

La Confederación de Comunidades Judías en Colombia difundió un mensaje de agradecimiento por las expresiones de solidaridad recibidas el 7 de octubre. Remarcaron su aprecio por dichas muestras y reiteraron la gravedad de la masacre ocurrida en 2023. El mensaje concluyó con la frase “Nunca Olvidaremos”, en referencia a las víctimas del atentado.

Temas Relacionados

Clara Lucía SandovalGustavo PetroHamásIsraelataque 7 de octubreconflicto Israel-PalestinaColombia-Noticias

Más Noticias

Los cortes de agua en Bogotá este 8 de octubre

Desde unas cuantas horas hasta un día entero, aquí la lista completa de barrios que se verán afectados por la suspensión temporal

Los cortes de agua en

Pico y Placa Cali evita multas este miércoles 8 de octubre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Pico y Placa Cali evita

Este es el Pico y Placa en Medellín para este miércoles 8 de octubre

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad

Este es el Pico y

Gustavo Petro pide marchas por Palestina en todo el país y critica a las “clases populares”

El presidente Gustavo Petro respaldó las movilizaciones propalestinas del 7 de octubre y señaló a las “clases populares” por no unirse, en medio de cuestionamientos por la coincidencia con la fecha del ataque de Hamás a Israel

Gustavo Petro pide marchas por

Lilo & Stitch junto con El extraño Mundo de Jack conquistan a los usuarios de Disney+ Colombia

Desde misterios hasta romance, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

Lilo & Stitch junto con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Lilo & Stitch junto con

Lilo & Stitch junto con El extraño Mundo de Jack conquistan a los usuarios de Disney+ Colombia

Exesposa de Miguel Varoni reveló cómo se enteró de la infidelidad del actor: “Había chismes”

Madre de B King negó reconciliación de su hijo con Marcela Reyes: “Es mentira”

Top 10 de los podcasts favoritos hoy de Spotify Colombia

Colombiano recorrió el barrio más peligroso de Pakistán y así le fue: “No te conviene estar aquí”

Deportes

Millonarios se llevó el clásico

Millonarios se llevó el clásico ante América y mantiene vivas las esperanzas de llegar a los cuadrangulares

Poderoso equipo español habría enviado ojeadores a seguir de cerca a Neyser Villarreal en el Mundial Sub-20: ¿rumbo a LaLiga?

Yeison López hizo historia en el Mundial de Pesas: impuso récord mundial y se llevó tres medallas

Atlético Nacional habría tomado radical decisión sobre el futuro de su entrenador: “Ya le anunciaron a los jugadores”

Ricardo ‘El Gato’ Pérez no seguirá como director deportivo de Millonarios: este será su nuevo cargo