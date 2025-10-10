España

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1

Helmut Marko contactó con el piloto español cuando se complicaba su futuro en la escudería británica

Por Jose Manuel Rodríguez Camarero

El piloto español Álex Palou.
El piloto español Álex Palou. (EFE/Travis Hinkle/IndyCar)

En medio del litigio que enfrenta a Álex Palou con McLaren, ha surgido un dato llamativo, ya que el español asegura haber conversado con Helmut Marko, consejero de Red Bull, para valorar su posible llegada a la escudería Alpha Tauri.

Según Palou, ese contacto tuvo lugar en junio de 2023. En esa llamada, Marko habría mostrado cierto interés en ficharlo, aunque luego la negociación se enfrió cuando se empezó a abordar la liberación de su contrato con McLaren. El propio piloto relata que Alpha Tauri perdió esa apuesta cuando decidió que los acuerdos con McLaren eran más complicados de lo previsto.

Este intento de acercamiento adquiere relevancia porque Palou ha sostenido que, desde que McLaren fichó a Oscar Piastri, sus posibilidades de ascenso a la Fórmula 1 se diluyeron. En su declaración ante el tribunal, insistió en que Zak Brown, director ejecutivo de McLaren, le había prometido que el rendimiento de Piastri se evaluaría junto al suyo para el asiento de 2024, sin afectarlo. Pero cuando el australiano fue oficializado como piloto, todo cambió.

McLaren lo niega

McLaren ha negado rotundamente estas versiones. Zak Brown declaró en el juicio que nunca aseguró a Palou un asiento en F1 para esa temporada, y que su rol era más bien un “plan B” ante posibles bajas. También rechazó que existiera una manipulación por parte del equipo para favorecer a Piastri.

El episodio con Alpha Tauri, si bien no se concretó, sirve como un punto de apoyo en el argumento de Palou, que él siempre buscó una vía real hacia la F1, pero las condiciones nunca llegaron a concretarse. Y esta falta de concreción ha derivado ahora en un enfrentamiento judicial que podría estar marcando su reputación y su futuro.

El juicio con McLaren

En 2022, Palou firmó un contrato con McLaren para correr en IndyCar y aspirar a un asiento en Fórmula 1. Pero Chip Ganassi Racing reclamó derechos sobre él y hubo negociaciones y mediaciones que llevaron a que Palou permaneciera en Ganassi en 2023. El pacto fue modificado y Palou asumiría su rol de piloto reserva de F1 en 2024 y esperaba subir tras ello.

El conflicto estalló cuando Palou decidió no abandonar Ganassi y renunciar al acuerdo con McLaren, alegando la falta de garantías reales para acceder a la F1. La entidad británica respondió demandando al español por daños y pérdidas de patrocinio, inversión en pruebas y contratos adicionales.

Alex Palou durante las prácticas
Alex Palou durante las prácticas del GP de Estados Unidos subido al McLaren. (Ricardo Arduengo/Reuters)

McLaren reclama alrededor de 20 millones de dólares. La defensa considera esa cifra exagerada y acusa a Zak Brown de haber lanzado promesas falsas sobre un futuro en la Fórmula 1 para atraer al piloto. Brown lo niega, asegurando que nunca garantizó un asiento y que siempre gestionó las expectativas del español con transparencia.

El juicio iniciado a finales de septiembre de 2025, también investiga la posible eliminación de mensajes de WhatsApp por parte de McLaren, lo que el equipo justifica como política interna. Las audiencias determinarán si las pérdidas reclamadas son reales o infladas, con un fallo previsto para noviembre. Si la escudería demuestra su versión, el campeón de la IndyCar podría enfrentarse a una dura sanción económica y reputacional; si no, saldría reforzado y con margen para reabrir su camino hacia la Fórmula 1.

Momento deportivo actual en la Fórmula 1

Mientras tanto, Palou no se ha detenido. A sus 28 años, es tetracampeón de IndyCar (2021, 2023, 2024 y 2025) y se consagró vencedor de las 500 Millas de Indianápolis 2025. Su dominio en la Indy le da una gran fortaleza mediática y comercial, lo que consideró McLaren a la hora de presentar su demanda.

La reacción de los pilotos de Fórmula 1 al ver al "hombre meme" en el Gran Premio de Hungría

Por su parte, McLaren atraviesa su mejor momento en la F1 al haber conseguido el Campeonato Mundial de Constructores y tener a sus pilotos, Piastri y Lando Norris, compitiendo por el título. Esa fortaleza le da respaldo al plano legal y mediático frente al juicio con Palou.

