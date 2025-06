Guerra abierta en McLaren por lo ocurrido durante el GP de Canadá: Norris tuvo que disculparse con su compañero Piastri

El piloto de McLaren Lando Norris (REUTERS/Jennifer Gauthier)

La relación dentro de McLaren parece haber entrado en una etapa delicada tras el Gran Premio de Canadá, donde los dos pilotos del equipo protagonizaron un polémico incidente. Durante la lucha por las posiciones de cabeza, Lando Norris arruinó su carrera al intentar adelantar a su compañero de equipo, Oscar Piastri, en una maniobra que terminó con el británico impactando contra el muro. El desenlace ha puesto en jaque la dinámica interna del equipo británico, que deberá trabajar para dejar atrás este episodio y evitar que afecte el rendimiento en lo que queda de temporada.

El fin de semana ya había comenzado de forma complicada para McLaren. Aunque Piastri logró clasificar en una meritoria tercera posición, Norris tuvo mayores dificultades y se vio relegado al séptimo puesto en una parrilla dominada nuevamente por Max Verstappen y los Mercedes. La perspectiva de ambos pilotos de McLaren era intentar rescatar puntos importantes en una temporada en la que el equipo aún lucha por consolidarse como un contendiente regular en la zona alta del campeonato. A medida que avanzaba la carrera en Montreal, los McLaren lograron acercarse al grupo que peleaba por el podio, liderado por Kimi Antonelli. Sin embargo, la batalla se complicó debido al tráfico de los pilotos doblados, lo que permitió que el italiano ampliara ligeramente su ventaja sobre Piastri y Norris, quienes intentaban coordinarse para no comprometer la estrategia del equipo.

La situación explotó en las últimas vueltas. Norris vio una oportunidad para adelantar a su compañero australiano mientras ambos buscaban alcanzar a Antonelli, pero lo que podría haber sido una maniobra estratégica se convirtió en un error fatal. En un intento de encontrar un hueco por el interior en la curva inicial, Norris tocó el difusor trasero del auto de Piastri, perdió el control de su monoplaza y terminó chocando contra el muro en la recta de meta. Aunque Piastri logró continuar, el incidente dañó ambos autos y dejó a McLaren sin opciones de maximizar sus puntos en el circuito canadiense.

Piastri Norris

De inmediato, Norris asumió la responsabilidad por radio, reconociendo su error a los ingenieros del equipo. “La culpa es completamente mía”, admitió tras abandonar su monoplaza. El piloto británico, visiblemente afectado, se presentó luego ante la prensa para ofrecer disculpas tanto a Piastri como al equipo. “Pensé que tenía espacio suficiente para intentarlo, pero claramente calculé mal”, dijo. “Es mi responsabilidad, no tenía que haberme arriesgado de esa manera sabiendo que se trataba de mi compañero de equipo”.

El error de Norris

El error de Norris no solo le costó la posibilidad de sumar puntos, sino que también puso en peligro el resultado de Piastri y del propio equipo. “Siento que he decepcionado a todos. No solo he perdido puntos yo, sino que comprometí una posición sólida para Oscar. Este tipo de cosas no deben pasar, especialmente entre compañeros de equipo”, añadió. El piloto británico también reflexionó sobre las consecuencias a largo plazo de su actuación en Canadá. “Se trata de aprender, pero también de no repetir este tipo de errores. Hay muchas carreras por delante, pero hoy hemos dejado escapar una oportunidad importante tanto para mi campeonato como para el equipo”, señaló.

Por su parte, Oscar Piastri evitó hacer declaraciones polémicas respecto al choque, pero se limitó a destacar la importancia de dejar atrás lo sucedido para mantener el enfoque en las próximas citas del calendario. “Es una situación desafortunada para todos, pero debemos mirar hacia adelante y centrarnos en seguir mejorando como equipo”, comentó brevemente tras la carrera. McLaren enfrenta ahora el desafío de recomponer su dinámica interna. Aunque Norris ha pedido disculpas públicamente, el incidente pone de relieve las tensiones naturales que pueden surgir en un equipo que busca escalar a las posiciones de privilegio en el campeonato. El equipo británico deberá garantizar que este episodio no desencadene un conflicto mayor entre sus pilotos, priorizando los intereses colectivos de cara al resto de la temporada.

El Gran Premio de Canadá deja una lección clara para McLaren: el equilibrio en el seno del equipo es tan importante como los resultados en pista. Con cada punto siendo clave en un campeonato competitivo, mantener la armonía entre Norris y Piastri será fundamental para que McLaren pueda mantener sus aspiraciones y evitar que este choque marque un antes y un después en su temporada.