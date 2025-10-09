Portugal pide a los activistas de la Flotilla a Gaza que devuelvan el dinero que ha costado repatriarlos

Participantes de la Flotilla en Viena (REUTERS/Lisa Leutner)

La Flotilla Global Sumud que acabó abordada por el Ejército israelí sigue generando polémicas y controversias. Los participantes españoles ya están de vuelta, no sin crearse un debate mediático sobre el envío de un avión militar para acelerar el proceso. Reyes Rigo, la acusada de agredir a una funcionaria de Israel, continuará hasta el 10 de octubre entre rejas.

Otros países han optado por vías distintas con la acogida de los tripulantes. Portugal ha confirmado que sus repatriados tendrán que afrontar los costes generados para volver a la Península. Así lo ha asegurado el Gobierno de Luís Montenegro. Entre los tripulantes, habían cuatro portugueses, una política, dos activistas y una actriz.

Según la legislación portuguesa, el Estado debería afrontar los gastos en caso de ser un rescate de una situación de peligro. Sin embargo, al tratarse de una decisión personal el hecho de embarcarse hacia la Franja de Gaza, el Gobierno ha explicado que deben hacerse cargo de los costes generados.

Portugueses de la Flotilla repatriados

Según la comunicación oficial trasladada a los afectados tras su llegada a Lisboa, el coste de los billetes de vuelta fue adelantado por cuestiones operativas, pero se requerirá posteriormente el reembolso. El Ejecutivo explica que la regulación para desplazamientos no oficiales exige esta medida.

Los implicados son la diputada del Bloque de Izquierda Mariana Mortágua, así como la actriz Sofia Aparício y los activistas Miguel Duarte y Diogo Chaves. Mortágua expresó en X su desacuerdo con la decisión de las autoridades lusas y sostuvo que el destino original era Gaza, no Israel, reclamando que el Estado asuma los gastos ante lo que calificó como intervención de ayuda humanitaria.

“Un gobierno decente le pasaría la factura al genocida. Yo pagaré la factura, comprando así la prueba de que hay ministros sin agallas“, sentenció la política. De esta forma, la polémica decisión no tardará en llegar a las cámaras oficiales y en convertirse en debate central de los políticos portugueses.

Situación general de los tripulantes

Los ciudadanos españoles que viajaban en las distintas embarcaciones de la Flotilla ya han vuelto a España. Únicamente permanece detenida Reyes Rigo, cuya liberación está prevista para el viernes 10 de octubre. Según la información proporcionada por las autoridades israelíes, su puesta en libertad se ha retrasado porque está acusada de morder en la mano a una funcionaria penitenciaria.

Los miembros de la Global Sumud Flotilla exigieron el pasado martes la liberación inmediata de Reyes Rigo. Denunciaron episodios de violencia y torturas ejercidas por las fuerzas de seguridad israelíes durante el arresto tanto de ella como de otros integrantes del grupo humanitario.

Una nueva Flotilla de la Libertad que transportaba ayuda humanitaria con destino a Gaza fue interceptada por la Marina israelí durante la madrugada de este miércoles. Las fuerzas israelíes abordaron las nueve embarcaciones y detuvieron a cerca de 150 personas procedentes de 30 países, entre las que se encuentran ocho ciudadanos españoles. La detención volvió a producirse en aguas internacionales, en la parte que Israel defiende como ‘zona de exclusión’.