EN VIVO: Multitudes se concentraron en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv para celebrar el acuerdo sobre Gaza

Multitudes de personas se reúnen en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv para celebrar el acuerdo sobre Gaza (REUTERS/Ronen Zvulun)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles que Israel y grupo terrorista Hamas llegaron a un acuerdo para un intercambio de rehenes por prisioneros, como primera fase de un plan global para la finalización de la guerra en Gaza que fue presentado por el mandatario estadounidense. El presidente Donald Trump afirmó que es probable que los rehenes sean liberados el lunes.El presidente estadounidense declaró que lo más probable es que viaje a Egipto en los próximos días, ya que es allí donde “todos están reunidos ahora mismo”.

El acuerdo, que será firmado este jueves en Egipto, contempla que en las próximas 72 horas Hamas libere a unos 20 rehenes con vida y que el ejército israelí se retire del territorio palestino. Durante la negociación, Hamas presentó una lista de prisioneros palestinos que desea liberar de las cárceles israelíes en la primera fase de la tregua. A cambio, el grupo terrorista liberará a los 47 rehenes restantes, tanto vivos como muertos, capturados en el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el acuerdo constituía un “éxito diplomático y una victoria nacional y moral” para su país. Hamas agradeció a Trump y a todos los mediadores involucrados.