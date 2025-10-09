EN VIVO: Multitudes se concentraron en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv para celebrar el acuerdo sobre Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles que Israel y grupo terrorista Hamas llegaron a un acuerdo para un intercambio de rehenes por prisioneros, como primera fase de un plan global para la finalización de la guerra en Gaza que fue presentado por el mandatario estadounidense. El presidente Donald Trump afirmó que es probable que los rehenes sean liberados el lunes.El presidente estadounidense declaró que lo más probable es que viaje a Egipto en los próximos días, ya que es allí donde “todos están reunidos ahora mismo”.
El acuerdo, que será firmado este jueves en Egipto, contempla que en las próximas 72 horas Hamas libere a unos 20 rehenes con vida y que el ejército israelí se retire del territorio palestino. Durante la negociación, Hamas presentó una lista de prisioneros palestinos que desea liberar de las cárceles israelíes en la primera fase de la tregua. A cambio, el grupo terrorista liberará a los 47 rehenes restantes, tanto vivos como muertos, capturados en el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra.
Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el acuerdo constituía un “éxito diplomático y una victoria nacional y moral” para su país. Hamas agradeció a Trump y a todos los mediadores involucrados.
A continuación, la cobertura minuto a minuto del acuerdo entre Israel y Hamas:
Unas 200 personas se reunieron en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv para celebrar el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas, que permitirá la liberación de todos los cautivos retenidos en Gaza.
Isaac Herzog aseguró que este jueves comenzó como "una mañana de noticias históricas y trascendentales" por el anuncio del tratado para la liberación de los rehenes y agradeció especialmente al primer ministro Benjamín Netanyahu, al equipo negociador, a los mediadores y al presidente Donald Trump.
El mandatario destacó en X el papel de su par estadounidense en la concreción del acuerdo que “pone fin a la guerra y genera esperanza para una nueva realidad en Oriente Medio”.
“Sin duda, merece el Premio Nobel de la Paz por ello”, afirmó. “Si Trump visita Israel en los próximos días, será recibido con inmenso respeto, afecto y gratitud por el pueblo de Israel”.
El presidente israelí señaló que el acuerdo representa “momentos de alivio indescriptible para las queridas familias que no han dormido durante 733 días”, y consideró que ofrece una oportunidad para “sanar y abrir un nuevo horizonte de esperanza para nuestra región”.
“La zona al norte de Wadi Gaza todavía se considera una zona de combate peligroso”, advirtió en X Avichay Adraee, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para medios árabes, quien también avisó a los gazatíes de que se mantengan alejados del Ejército israelí.
“Por su propia seguridad, absténganse de volver hacia el norte o de acercarse a zonas donde las FDI estén estacionadas y operen en cualquier lugar de la Franja, incluido el sur y el este de la Franja, hasta que no se emitan instrucciones oficiales”, agregó el funcionario.
El grupo terrorista Hamas emitió un comunicado confirmando el acuerdo de alto el fuego con Israel, que, según la organización, “prevé el fin de la guerra en Gaza, la retirada de las fuerzas de ocupación, la entrada de ayuda humanitaria y un intercambio de prisioneros”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el nuevo acuerdo entre Israel y Hamas como “paz en Medio Oriente”, durante una entrevista telefónica en vivo con el presentador de Fox News, Sean Hannity, el miércoles por la noche.