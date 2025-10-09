España

No, Valeria Ros no se va de ‘La Revuelta’: “Ahí abajo guardamos las cosas que no se usan”

La cómica ha intervenido por primera vez en el programa después de varias semanas desde que comenzó la temporada para aclarar su ausencia

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Valeria Ros desmiente los rumores
Valeria Ros desmiente los rumores sobre su despido en 'La Revuelta' (@LaRevuelta_TVE)

Valeria Ros ha reaparecido en el plató de ‘La Revuelta’ tras semanas de rumores sobre su supuesta salida del programa. De este modo, desmintiendo que hubiera sido apartada, ha aclarado con humor, junto a sus compañeros, los motivos de su ausencia. La cómica ha intervenido por primera vez en el programa del pasado miércoles, 8 de octubre, después de varias semanas desde que comenzó la temporada.

Su regreso ha sucedido justo después de que el presentador concluyese la entrevista con Óscar Jaenada y Ricardo Gómez, protagonistas de la nueva serie La suerte y le diese paso. El recibimiento se ha convertido en una conversación repleta de ironía que comenzaba haciendo alusión al programa del lunes, 6 de octubre, donde Grison hizo un chiste sobre lo poco explotada que estaba la sección de Ros. Acto seguido, Valeria ha confesado haber sentido una gran incertidumbre ante la falta de información concreta sobre su continuidad.

Grison sobre los rumores del
Grison sobre los rumores del despido de Valeria (@LaRevuelta_TVE)

“Te digo una cosa, me ha hecho ilusión”

Tal y como vivieron los espectadores del lunes, y han recordado los de este miércoles, Grison, compañero de Ros en el programa, lanzaba al aire: “Ahí abajo guardamos las cosas que no se usan. Malo será que no te encuentres ahí a Valeria Ros o a Pantomima Full”, expresaba con ironía. Seguidamente, Broncano le aclaró en ese momento que Ros “viene esta semana, ¿eh?”. Aun así, el comentario colaborador habitual, quien no sabía que la cómica volvería, ha abierto la puerta a una serie de intervenciones en tono cómico sobre la aparente desaparición de la colaboradora.

Después de la recapitulación de lo que se dijo el lunes, David le ha pedido disculpas a la colaboradora y Grison intentó hacer lo mismo sin mucho éxito: “Era una reivindicación”. Para sorpresa de todos, en medio del ambiente distendido, Ros admitía: “No, pero te digo una cosa, me ha hecho ilusión”, desmontando toda la tensión acumulada. Además, según ha reconocido, le ha venido bien para hablar del tema: “Por fin alguien ha abierto el melón”.

Acto seguido, la cómica ha explicado cómo vivió las especulaciones sobre su salida de La Revuelta, durante la promoción de MasterChef Celebrity 10, donde se ha postulado como una de las participantes. “Yo también pensaba que no venía a más”, confesaba. Cuando Broncano preguntó la razón, Ros rememoró los titulares que leyó en distintos medios: “‘La nueva temporada de Broncano llega con cambios. La revuelta prescinde de Valeria Ros’. Yo: ‘¡No!’”.

Sin embargo, desde entonces la ausencia de explicaciones dentro del equipo ha generado cierta confusión para la colaboradora, que llegó a dudar de su pertenencia a la plantilla: “Imaginaros, un programa, un access de lunes a jueves y lo único que cambia es que me voy yo para ganar audiencia”. Más adelante, Ros compartía lo que había vivido hace unas pocas semanas: “Si estos chicos no me dicen nada..., voy al photocall del Festval con MasterChef. Nadie me preguntaba de MasterChef. Todo el mundo me preguntaba: ‘¿Por qué te han echado de La revuelta?’”, recordaba. Esa insistencia reforzó la sensación de confusión, que, según sus propias palabras, también compartían sus compañeros de plató.

El momento culminante llegó cuando Grison reconoció: “Bueno, yo lo dije porque pensaba que no ibas a venir más”. Ros respondió entre risas: “Ojo, yo también pensaba que no venía a más”. Broncano, por su parte, quiso zanjar el tema asegurando que el equipo mantiene una relación cercana con ella. Por lo que “si algún día se te chuta, se te comunicará”.

