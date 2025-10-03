Lali Espósito estalla tras las críticas por sus palabras en ‘La Revuelta’: “¿Solo les jode que no piense como ustedes?”

Lali Espósito y David Broncano, en 'La Revuelta'. (RTVE)

Lali Espósito, una de las principales figuras del pop argentino, ha levantado ampollas en redes sociales tras su participación en el programa La Revuelta de TVE, conducido por David Broncano. Sus declaraciones sobre el dinero y la ostentación, emitidas el martes 30 de septiembre de 2025, han provocado una oleada de críticas a la artista, especialmente en Argentina, lo cual la ha llevado a responder de manera directa a través de sus plataformas digitales.

Durante la entrevista, Broncano realizó la habitual pregunta sobre el patrimonio personal, a lo que Espósito respondió: “Llevo 23 años trabajando. Soy privilegiada. No diría que estoy forrada, pero me va bien, pero no gasto en boludeces. (…) Para mí siempre ha sido importante que mi familia tenga un techo. Mi dinero está invertido en que los míos tengan una mejor vida, y yo también”. La cantante remarcó que no se identifica con el lujo ostentoso y afirmó: “A mí no me vas a ver con carteras caras, me da vergüenza gastar en esas cosas”. Estas palabras generaron una reacción inmediata en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron su visión sobre el dinero y la forma en que la expresó en televisión.

La respuesta de Espósito llega dos días después de la emisión. La cantante ha publicado un extenso mensaje en sus redes sociales, en el que defiende su postura y critica a quienes la han atacado. “Cómo se pusieron algunos con mis declaraciones sobre la ostentación en La Revuelta. Voy con subtítulos porque evidentemente los necesitan…”, comenzó su comunicado, en un tono irónico.

Espósito insiste en que sus decisiones financieras siempre han priorizado el bienestar familiar: “Tal vez otros, en mi lugar, hubieran priorizado comprar un Rolls Royce, mientras que yo preferí, antes que eso, comprarle una casa a mis viejos y garantizar el bienestar de los míos. Una vez asegurado eso, por supuesto que disfruto de los privilegios que me dio trabajar desde los 10 años”, ha espetado.

En su mensaje, la artista subraya que no busca juzgar a quienes eligen otros caminos, sino que defiende su propia elección: “No están ni bien ni mal ninguno de los dos caminos, son simplemente elecciones. Y la mía siempre fue esa”. Además, la cantante lanza varias preguntas retóricas dirigidas a sus detractores: “¿Será que en el fondo odian que alguien de origen humilde tenga éxito y no sea un ‘sorete’ con los demás? ¿Será que solo les jode que no piense como ustedes? ¿Será que lo único que persiguen es confirmar la película que se proyecta en sus pequeñas mentes enojadas?”.

La Revuelta es un programa de entrevistas y humor presentado por David Broncano en La 1 de RTVE. Emitido en directo desde el Teatro Príncipe Gran Vía, combina improvisación, actualidad y entrevistas sorpresa. Cuenta con colaboradores como Jorge Ponce y Grison, y busca atraer a una audiencia joven en la franja de access prime time.

Reacciones a las palabras de Lali Espósito

Las críticas a Espósito no solo provinieron de Argentina. En España, la repercusión de sus palabras también ha sido relevante. Parte de los comentarios negativos se centran en la supuesta contradicción entre su discurso de humildad y su participación en campañas publicitarias de productos de lujo, ya que en redes sociales circularon imágenes de la artista con artículos de alto valor.

El trasfondo de la controversia está vinculado con la trayectoria de Espósito y su insistencia en reivindicar su origen humilde. Con 23 años de carrera en la industria audiovisual, la cantante ha hecho de la autenticidad y la cercanía con sus raíces una parte central de su discurso público. Espósito ha sido objeto de campañas de odio en redes sociales, especialmente tras sus críticas al presidente argentino Javier Milei, lo que ha intensificado el escrutinio sobre sus declaraciones y su imagen pública. A pesar de las acusaciones de “hacerse la humilde”, la artista sostiene que sus decisiones económicas responden a una elección personal y no a una estrategia de imagen.