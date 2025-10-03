España

Lali Espósito estalla tras las críticas por sus palabras en ‘La Revuelta’: “¿Solo les jode que no piense como ustedes?”

La cantante reflexionó sobre la ostentación en su visita al programa de David Broncano y aseguró que prioriza el bienestar de su familia a la compra de artículos de lujo

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Guardar
Lali Espósito y David Broncano,
Lali Espósito y David Broncano, en 'La Revuelta'. (RTVE)

Lali Espósito, una de las principales figuras del pop argentino, ha levantado ampollas en redes sociales tras su participación en el programa La Revuelta de TVE, conducido por David Broncano. Sus declaraciones sobre el dinero y la ostentación, emitidas el martes 30 de septiembre de 2025, han provocado una oleada de críticas a la artista, especialmente en Argentina, lo cual la ha llevado a responder de manera directa a través de sus plataformas digitales.

Durante la entrevista, Broncano realizó la habitual pregunta sobre el patrimonio personal, a lo que Espósito respondió: “Llevo 23 años trabajando. Soy privilegiada. No diría que estoy forrada, pero me va bien, pero no gasto en boludeces. (…) Para mí siempre ha sido importante que mi familia tenga un techo. Mi dinero está invertido en que los míos tengan una mejor vida, y yo también”. La cantante remarcó que no se identifica con el lujo ostentoso y afirmó: “A mí no me vas a ver con carteras caras, me da vergüenza gastar en esas cosas”. Estas palabras generaron una reacción inmediata en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron su visión sobre el dinero y la forma en que la expresó en televisión.

La respuesta de Espósito llega dos días después de la emisión. La cantante ha publicado un extenso mensaje en sus redes sociales, en el que defiende su postura y critica a quienes la han atacado. “Cómo se pusieron algunos con mis declaraciones sobre la ostentación en La Revuelta. Voy con subtítulos porque evidentemente los necesitan…”, comenzó su comunicado, en un tono irónico.

Espósito insiste en que sus decisiones financieras siempre han priorizado el bienestar familiar: “Tal vez otros, en mi lugar, hubieran priorizado comprar un Rolls Royce, mientras que yo preferí, antes que eso, comprarle una casa a mis viejos y garantizar el bienestar de los míos. Una vez asegurado eso, por supuesto que disfruto de los privilegios que me dio trabajar desde los 10 años”, ha espetado.

En su mensaje, la artista subraya que no busca juzgar a quienes eligen otros caminos, sino que defiende su propia elección: “No están ni bien ni mal ninguno de los dos caminos, son simplemente elecciones. Y la mía siempre fue esa”. Además, la cantante lanza varias preguntas retóricas dirigidas a sus detractores: “¿Será que en el fondo odian que alguien de origen humilde tenga éxito y no sea un ‘sorete’ con los demás? ¿Será que solo les jode que no piense como ustedes? ¿Será que lo único que persiguen es confirmar la película que se proyecta en sus pequeñas mentes enojadas?”.

La Revuelta es un programa de entrevistas y humor presentado por David Broncano en La 1 de RTVE. Emitido en directo desde el Teatro Príncipe Gran Vía, combina improvisación, actualidad y entrevistas sorpresa. Cuenta con colaboradores como Jorge Ponce y Grison, y busca atraer a una audiencia joven en la franja de access prime time.

Reacciones a las palabras de Lali Espósito

Las críticas a Espósito no solo provinieron de Argentina. En España, la repercusión de sus palabras también ha sido relevante. Parte de los comentarios negativos se centran en la supuesta contradicción entre su discurso de humildad y su participación en campañas publicitarias de productos de lujo, ya que en redes sociales circularon imágenes de la artista con artículos de alto valor.

El trasfondo de la controversia está vinculado con la trayectoria de Espósito y su insistencia en reivindicar su origen humilde. Con 23 años de carrera en la industria audiovisual, la cantante ha hecho de la autenticidad y la cercanía con sus raíces una parte central de su discurso público. Espósito ha sido objeto de campañas de odio en redes sociales, especialmente tras sus críticas al presidente argentino Javier Milei, lo que ha intensificado el escrutinio sobre sus declaraciones y su imagen pública. A pesar de las acusaciones de “hacerse la humilde”, la artista sostiene que sus decisiones económicas responden a una elección personal y no a una estrategia de imagen.

Temas Relacionados

Lali EspósitoLa RevueltaDavid BroncanoJavier MileiProgramas de TelevisiónTVERTVETelevisión EspañaRedes SocialesEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada

Javier Quintero, psiquiatra: “Nos cuesta ser felices. Es alinear mi propósito con lo que siento, y no siempre es fácil”

En su libro ‘¿Cómo estás? 21 días para crear el hábito de ser feliz’, Javier Quintero defiende la importancia de parar, escucharse y aprender a gestionar lo que sentimos para alcanzar un mayor bienestar

Javier Quintero, psiquiatra: “Nos cuesta

Un paramédico coge la ambulancia fuera del horario de trabajo y atropella a un peatón: se dio a la fuga y ha confesado su crimen un año más tarde

Tras negarlo en cinco ocasiones, el sanitario ha confesado que viajaba junto a su hijo

Un paramédico coge la ambulancia

La UCO señala que Ábalos desembolsó 95.000 euros en efectivo sin dejar rastro

Entre esa cifra destacan 20.799,40 euros de gastos “personales con cargo a una fuente de ingresos no declarada”

La UCO señala que Ábalos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO señala que Ábalos

La UCO señala que Ábalos desembolsó 95.000 euros en efectivo sin dejar rastro

Un policía Nacional aprovecha el deterioro cognitivo de un excompañero ya anciano para robárselo todo: 101.000 euros, un BMW y varias fincas

El Supremo juzgará al fiscal general entre el 3 y el 13 de noviembre y declararán el jefe de Gabinete de Ayuso y Lobato

Los drones alemanes que ha comprado el Ejército de Tierra por seis millones de euros: están diseñados para misiones de reconocimiento

Pepe Navarro y su casa de Ibiza, afectados por el temporal de la isla: “Era como tener una pared negra delante”

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Siempre tienes derecho a paro sin importar el motivo por el que te hayan despedido”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro