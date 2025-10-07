La hilarante broma de Juan Antonio Bayona a David Broncano gracias a su hermano gemelo, Carlos: “Me la habéis jugado muy bien”

Juan Antonio Bayona junto a su hermano gemelo, Carlos, en 'La Revuelta' (RTVE)

Este lunes, 6 de octubre, La Revuelta se ha convertido en el escenario de una inusual situación durante la visita del cineasta Juan Antonio Bayona, de 50 años, quien ha acudido como invitado al teatro Príncipe Gran Vía para mantener un diálogo con el presentador David Broncano. El encuentro, que comenzó como una charla convencional y tenía entre sus objetivos la promoción de la última película de Bayona, Vieja Loca, también ha incluido un incidente que ha desconcertado al propio presentador del programa de Televisión Española y ha desatado la confusión en el plató.

Desde el arranque, se anticipó que el programa reservaría alguna sorpresa. En los primeros minutos, los espectadores pudieron ver un adelanto de lo que sería el programa y en el que se mencionaba la existencia de una videollamada imprevista, aunque no se brindaban más detalles al respecto. No obstante, la transmisión continuó con normalidad hasta que se hizo evidente el motivo de aquel misterio anunciado.

Durante la conversación, David Broncano planteó una pregunta relacionada con la supuesta videollamada. “¿Videollamada? No prevista. ¿Es sorpresa tuya?”, ha preguntado el conductor de televisión andaluz. Juan Antonio Bayona le ha replicado que “no tenía ni idea”. No obstante, Broncano insistió en conocer el trasfondo de la situación: “¿La videollamada qué es?” Fue entonces cuando se vio en pantalla a Bayona, quien supuestamente estaba sentado en el sofá junto al andaluz. “David, me estoy retrasando un poco porque el tren de Barcelona ha llegado tarde, pero estoy entrando por la puerta”, ha manifestado el director de cine, dejando a todos boquiabiertos. El presentador reaccionó con asombro y ha comentado: “Estoy intuyendo lo que está haciendo este zorro, este desgraciado.”

Juan Antonio Bayona en una videollamada con Broncano (RTVE)

“¿Cuánto llego tarde?”, ha preguntado Bayona a Broncano, quien ha respondido: “Vas bien. No sé si es una cosa que está grabada”. En ese instante, Ricardo Castella intervino y sembró la duda. “Si está grabada, ¿cómo está hablando contigo?”, ha manifestado el colaborador del programa, complicando aún más la situación y aumentando el desconcierto en el rostro del presentador, que solo acertaba a reírse por la inesperada confusión.

En medio de la incertidumbre, el público observó cómo Juan Antonio Bayona ingresaba al teatro por las escaleras, mientras en el sofá, junto a Broncano, permanecía sentada una persona idéntica al director. Lo que hasta ese momento no había sido revelado es que quien ocupaba el lugar al lado del presentador era el hermano gemelo de Bayona, Carlos Bayona, quien se sumó a la cita para ejecutar una broma diseñada para originar el equívoco deliberadamente.

Los gemelos Juan Antonio y Carlos Bayona en 'La Revuelta' (RTVE)

Broncano ha continuado con la entrevista y, después de algunos minutos, ha advertido que había estado conversando con el hermano gemelo del director sin percatarse de ello debido al notable parecido entre ambos. A pesar de los intentos del presentador por aclarar la situación, la similitud entre Bayona y su hermano le dificultó la identificación. “Perdón, ¿quién está hablando ahora? Ahora ya no sé quién es, os habéis movido muy rápido”, ha manifestado Broncano ante la situación.

La Revuelta es un programa de entrevistas y humor presentado por David Broncano en La 1 de RTVE. Emitido en directo desde el Teatro Príncipe Gran Vía, combina improvisación, actualidad y entrevistas sorpresa. Cuenta con colaboradores como Jorge Ponce y Grison, y busca atraer a una audiencia joven en la franja de access prime time.

El presentador ha explicado el equívoco ante el público y los invitados. “No me lo tengáis en cuenta porque os pasará todo el rato”, ha afirmado, agradeciendo a los hermanos Bayona la puesta en escena y destacando la efectividad de la broma. “No estaba entendiendo mucho. Excelente broma, muchas gracias por hacerla. Además, lo habéis jugado muy bien”, ha concluido el andaluz.