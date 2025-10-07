España

La hilarante broma de Juan Antonio Bayona a David Broncano gracias a su hermano gemelo, Carlos: “Me la habéis jugado muy bien”

El director de cine ha acudido como invitado a ‘La Revuelta’ para promocionar su última película, ‘Vieja Loca’

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Guardar
Juan Antonio Bayona junto a
Juan Antonio Bayona junto a su hermano gemelo, Carlos, en 'La Revuelta' (RTVE)

Este lunes, 6 de octubre, La Revuelta se ha convertido en el escenario de una inusual situación durante la visita del cineasta Juan Antonio Bayona, de 50 años, quien ha acudido como invitado al teatro Príncipe Gran Vía para mantener un diálogo con el presentador David Broncano. El encuentro, que comenzó como una charla convencional y tenía entre sus objetivos la promoción de la última película de Bayona, Vieja Loca, también ha incluido un incidente que ha desconcertado al propio presentador del programa de Televisión Española y ha desatado la confusión en el plató.

Desde el arranque, se anticipó que el programa reservaría alguna sorpresa. En los primeros minutos, los espectadores pudieron ver un adelanto de lo que sería el programa y en el que se mencionaba la existencia de una videollamada imprevista, aunque no se brindaban más detalles al respecto. No obstante, la transmisión continuó con normalidad hasta que se hizo evidente el motivo de aquel misterio anunciado.

Durante la conversación, David Broncano planteó una pregunta relacionada con la supuesta videollamada. “¿Videollamada? No prevista. ¿Es sorpresa tuya?”, ha preguntado el conductor de televisión andaluz. Juan Antonio Bayona le ha replicado que “no tenía ni idea”. No obstante, Broncano insistió en conocer el trasfondo de la situación: “¿La videollamada qué es?” Fue entonces cuando se vio en pantalla a Bayona, quien supuestamente estaba sentado en el sofá junto al andaluz. “David, me estoy retrasando un poco porque el tren de Barcelona ha llegado tarde, pero estoy entrando por la puerta”, ha manifestado el director de cine, dejando a todos boquiabiertos. El presentador reaccionó con asombro y ha comentado: “Estoy intuyendo lo que está haciendo este zorro, este desgraciado.”

Juan Antonio Bayona en una
Juan Antonio Bayona en una videollamada con Broncano (RTVE)

“¿Cuánto llego tarde?”, ha preguntado Bayona a Broncano, quien ha respondido: “Vas bien. No sé si es una cosa que está grabada”. En ese instante, Ricardo Castella intervino y sembró la duda. “Si está grabada, ¿cómo está hablando contigo?”, ha manifestado el colaborador del programa, complicando aún más la situación y aumentando el desconcierto en el rostro del presentador, que solo acertaba a reírse por la inesperada confusión.

En medio de la incertidumbre, el público observó cómo Juan Antonio Bayona ingresaba al teatro por las escaleras, mientras en el sofá, junto a Broncano, permanecía sentada una persona idéntica al director. Lo que hasta ese momento no había sido revelado es que quien ocupaba el lugar al lado del presentador era el hermano gemelo de Bayona, Carlos Bayona, quien se sumó a la cita para ejecutar una broma diseñada para originar el equívoco deliberadamente.

Los gemelos Juan Antonio y
Los gemelos Juan Antonio y Carlos Bayona en 'La Revuelta' (RTVE)

Broncano ha continuado con la entrevista y, después de algunos minutos, ha advertido que había estado conversando con el hermano gemelo del director sin percatarse de ello debido al notable parecido entre ambos. A pesar de los intentos del presentador por aclarar la situación, la similitud entre Bayona y su hermano le dificultó la identificación. “Perdón, ¿quién está hablando ahora? Ahora ya no sé quién es, os habéis movido muy rápido”, ha manifestado Broncano ante la situación.

La Revuelta es un programa de entrevistas y humor presentado por David Broncano en La 1 de RTVE. Emitido en directo desde el Teatro Príncipe Gran Vía, combina improvisación, actualidad y entrevistas sorpresa. Cuenta con colaboradores como Jorge Ponce y Grison, y busca atraer a una audiencia joven en la franja de access prime time.

El presentador ha explicado el equívoco ante el público y los invitados. “No me lo tengáis en cuenta porque os pasará todo el rato”, ha afirmado, agradeciendo a los hermanos Bayona la puesta en escena y destacando la efectividad de la broma. “No estaba entendiendo mucho. Excelente broma, muchas gracias por hacerla. Además, lo habéis jugado muy bien”, ha concluido el andaluz.

Temas Relacionados

Juan Antonio BayonaDavid BroncanoLa RevueltaRTVETVETelevisión EspañaEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Este es el día de la semana que no debes echar gasolina, según la OCU

Tener en cuenta ciertos patrones para repostar puede suponer un ahorro considerable para los usuarios

Este es el día de

Este es el sustituto de las islas de cocina: más cómodo, práctico y elegante

La nueva tendencia responde a la necesidad de las familias de aprovechar al máximo el espacio, así como tener un lugar donde no solo comer, sino reunirse y descansar

Este es el sustituto de

Juanjo Bona hace llorar a Noemí Galera en su regreso a ‘OT’: “A mí me cambió la vida y volver aquí es muy fuerte”

El exconcursante de OT 2023 visita la academia que marcó su vida para compartir con los actuales concursantes como afrontó la salida al mundo real y los retos de la industria musical

Juanjo Bona hace llorar a

Trabaja a media jornada en Bélgica y cobra más de 1.200 euros: “Puedes pasar a cobrar 2.200 euros”

Un hondureño que vive en el país europeo asegura que los salarios de los empleados a 20 horas semanales pueden llegar a cubrir todas las necesidades individuales

Trabaja a media jornada en

Sam Altman, padre de ChatGPT: “Algunas personas lo están usando para no pensar y otras para pensar más que nunca”

El director ejecutivo de OpenAI asegura que los modelos actuales están cerca de resolver preguntas complejas y alcanzar logros que desafían incluso a los expertos

Sam Altman, padre de ChatGPT:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Este es el día de

Este es el día de la semana que no debes echar gasolina, según la OCU

Cinco personas acuden al curso de recuperación del carnet de conducir en sus propios coches

Una sentencia pionera concede el derecho a percibir el complemento por brecha de género en su pensión a una jubilada por el cuidado de su nieta

La industria de defensa de España ingresa un 16,2% más que hace dos años gracias al rearme europeo: supera los 16.000 millones de euros

La Justicia confirma el desahucio de una vivienda por parte de la Agència de l’Habitatge de Catalunya contra unos ocupantes desconocidos

ECONOMÍA

Trabaja a media jornada en

Trabaja a media jornada en Bélgica y cobra más de 1.200 euros: “Puedes pasar a cobrar 2.200 euros”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 7 de octubre

Los consejos de economía del gurú del ‘Wall Street Journal’: “¿Quieres disfrutar más de la vida? Sé un participante, no un mero observador”

Los economistas piden al Gobierno medidas para contener el gasto en pensiones que afecten a los actuales y futuros jubilados

DEPORTES

Un expresidente del FC Barcelona

Un expresidente del FC Barcelona habla sobre la llegada de Leo Messi al club azulgrana: “Me tuvieron que convencer de que iba a ser excepcional”

La polémica celebración de un ciclista de Israel-Premier Tech Oded Kogut tras su victoria en el Tour de Croacia: “Para los que nos querían echar”

La UEFA da el visto bueno al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami: “Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”

Las altas temperaturas en el torneo de Shanghái hacen mella en los tenistas: Djokovic vomita en mitad de un partido y Sinner se retira con calambres

El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambiará de nombre y modificará su estructura para alejarse “de su actual identidad israelí”