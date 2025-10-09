España

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

El delantero recordó este episodio de su carrera en el programa de Josep Pedrerol

Por Jose Manuel Rodríguez Camarero

Guardar
El delantero de la selección
El delantero de la selección española, Dani Güiza. (Juan Carlos Cárdenas/EFE)

El delantero español Dani Güiza ha sorprendido a todos con una confesión inédita durante su entrevista con Josep Pedrerol en el programa El Cafelito, el nuevo formato de charlas personales del periodista.

Güiza, campeón de la Eurocopa de 2008 con España, es uno de los delanteros más recordados de su generación. En el programa, repasó su carrera deportiva y contó que estuvo muy cerca de cerrar su fichaje por el FC Barcelona en la etapa de Pep Guardiola, pero los factores extradeportivos y la figura de un integrante de la plantilla frenaron la operación y acabó firmando por el Fenerbahce turco.

El gaditano, que en la entrevista se declaró madridista “de corazón”, también ha tratado su vinculación con la prensa del corazón en el momento de su relación con Nuria Bermúdez, que destaca como “lo peor que hizo en la vida”, en referencia al hecho de entrar en ese mundo. Esa relación, según cuenta, le cerró la puerta del Barcelona porque un jugador no quería la presencia de la prensa rosa en el vestuario.

Fichaje frustrado

Guardiola me quería, pero hubo un jugador que no quería que yo firmara porque iba todos los días a la prensa del corazón. Y sé quién es, pero no lo voy a decir nunca”, comentó el jerezano, dejando caer que se trataba de un jugador español influyente dentro del vestuario culé.

Pep Guardiola y Sir Alex
Pep Guardiola y Sir Alex Ferguson. (Reuters)

Pedrerol insistió en el hecho de la influencia del jugador, preguntando si tenía peso en aquella época, a lo que Güiza contestó: “Bastante. Yo creo que la ha tenido siempre”. La conversación continuó de manera normal con algunos silencios hasta que el periodista preguntó si creía que Guardiola le hizo caso: “Si no firmé, por algo será”, respondió con resignación el delantero.

El exjugador de equipos como Mallorca y Getafe se sinceró sobre el dolor profundo que le causó aquella situación y que aún no lo había superado: “Sí, claro que me dio rabia. Lo tengo ahí guardado y no se me va a quitar nunca”. Además, Güiza admitió que no había perdonado a ese jugador ni lo va a perdonar, respondiendo a la pregunta del presentador”.

Carrera y otras decisiones

El andaluz habló con sinceridad sobre algunas decisiones que marcaron su carrera. Entre ellas destaca una de las que más lamenta, rechazar una oferta del Real Betis, ya que en ese momento priorizó la oferta económica de otro club. Actualmente reconoce que, si pudiera volver atrás, habría firmado con el Betis sin pensarlo.

También se confesó como seguidor del Real Madrid desde pequeño, donde soñó con jugar alguna vez. Nunca tuvo una oferta del conjunto blanco, pero asegura que un traspaso allí le habría cambiado la vida. Además, también destacó algunos aspectos de la plantilla actual y los cambios que él realizaría en el esquema.

Real Madrid celebró los 20 años de la inauguración de la Ciudad Real Madrid

Durante su carrera, uno de los momentos más destacados fue la inclusión en la Selección Española, un periodo que concluyó con la conquista de la Eurocopa en 2008, tras una temporada en la que anotó 29 tantos en el Mallorca y otros 2 en la competición continental. Esos tantos le sirvieron para lograr el Trofeo Zarra y el Pichichi. Fue clave durante ese ciclo, sobre todo en la fase de clasificación bajo el mando de Luis Aragonés. Sin embargo, tras ese torneo no logró consolidarse en el combinado nacional y no volvió a entrar en la selección.

En la actualidad, a sus 45 años, Dani Güiza continúa en activo en el Rayo Sanluqueño de la Primera Andaluza, donde permanecerá esta temporada y por lo que parece, las opciones de retirada no están de momento en la mente del delantero.

Temas Relacionados

Fútbol EspañaFútbolJosep PedrerolTikTok EspañaDani GüizaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Audiencia Provincial corrige al juez Peinado: no habrá un segundo juicio con jurado contra Begoña Gómez por el delito de malversación

Los jueces de segunda instancia avalan la investigación de Peinado sobre las labores de la asesora de La Moncloa, pero dicen que instructor actuó de forma “prematura e inmotivada” al dividir la causa

La Audiencia Provincial corrige al

Ayuso manda a “otro lado a abortar” y García insiste en que se cumpla la ley

La Comunidad de Madrid se niega a comentar si creará o no el registro de objetores de conciencia

Ayuso manda a “otro lado

Un oso entra en un supermercado de Japón y ataca a dos clientes: “Quería irse, pero no podía, y luego se puso nervioso”

Según los datos oficiales del país, el número de ataques de estos animales ha aumentado en los últimos años, generando preocupación en la población

Un oso entra en un

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo

La UE no exige que España haga fijos a los interinos, pero insiste en aumentar las indemnizaciones

El Abogado General de la Unión Europea respalda que los empleados públicos temporales tengan que opositar para ser indefinidos, aunque considera insuficientes las compensaciones económicas por abuso en los contratos

La UE no exige que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial corrige al

La Audiencia Provincial corrige al juez Peinado: no habrá un segundo juicio con jurado contra Begoña Gómez por el delito de malversación

Qué pasa si llueve en el desfile del Día de la Hispanidad: las unidades y militares que se ven afectados

González Amador, el novio de Ayuso, pide al Supremo que no le perdone la fianza al fiscal general

Procedente el despido de una teleoperadora que durante dos meses realizó 1.500 llamadas pero ninguna acabó en venta

El Puerto de Barcelona recibirá tres buques de la Armada para participar en el Salón Náutico: llegarán dos cazaminas y una fragata

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

La UE no exige que España haga fijos a los interinos, pero insiste en aumentar las indemnizaciones

Números ganadores del Super Once del Sorteo 1

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Yolanda Díaz ampliará a 10 días el permiso por fallecimiento y creará uno nuevo para cuidados paliativos

DEPORTES

Jugó en el Atlético de

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”

Cristiano Ronaldo se convierte en el primer y único futbolista multimillonario: de dónde viene su fortuna

Piqué vuelve a cargar contra los árbitros durante un partido del Andorra: “Esto es una puta vergüenza”

Un exjugador del Real Madrid muestra su apoyo a Israel, país en el que jugó unos años: “Estoy orgulloso de amar y ser amado por el pueblo israelí”

Una campeona de heptatlón denuncia a su exentrenador por abuso sexual: “Me pidió que me quitara el sujetador”