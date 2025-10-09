Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

El delantero de la selección española, Dani Güiza. (Juan Carlos Cárdenas/EFE)

El delantero español Dani Güiza ha sorprendido a todos con una confesión inédita durante su entrevista con Josep Pedrerol en el programa El Cafelito, el nuevo formato de charlas personales del periodista.

Güiza, campeón de la Eurocopa de 2008 con España, es uno de los delanteros más recordados de su generación. En el programa, repasó su carrera deportiva y contó que estuvo muy cerca de cerrar su fichaje por el FC Barcelona en la etapa de Pep Guardiola, pero los factores extradeportivos y la figura de un integrante de la plantilla frenaron la operación y acabó firmando por el Fenerbahce turco.

El gaditano, que en la entrevista se declaró madridista “de corazón”, también ha tratado su vinculación con la prensa del corazón en el momento de su relación con Nuria Bermúdez, que destaca como “lo peor que hizo en la vida”, en referencia al hecho de entrar en ese mundo. Esa relación, según cuenta, le cerró la puerta del Barcelona porque un jugador no quería la presencia de la prensa rosa en el vestuario.

Fichaje frustrado

“Guardiola me quería, pero hubo un jugador que no quería que yo firmara porque iba todos los días a la prensa del corazón. Y sé quién es, pero no lo voy a decir nunca”, comentó el jerezano, dejando caer que se trataba de un jugador español influyente dentro del vestuario culé.

Pedrerol insistió en el hecho de la influencia del jugador, preguntando si tenía peso en aquella época, a lo que Güiza contestó: “Bastante. Yo creo que la ha tenido siempre”. La conversación continuó de manera normal con algunos silencios hasta que el periodista preguntó si creía que Guardiola le hizo caso: “Si no firmé, por algo será”, respondió con resignación el delantero.

El exjugador de equipos como Mallorca y Getafe se sinceró sobre el dolor profundo que le causó aquella situación y que aún no lo había superado: “Sí, claro que me dio rabia. Lo tengo ahí guardado y no se me va a quitar nunca”. Además, Güiza admitió que no había perdonado a ese jugador ni lo va a perdonar, respondiendo a la pregunta del presentador”.

Carrera y otras decisiones

El andaluz habló con sinceridad sobre algunas decisiones que marcaron su carrera. Entre ellas destaca una de las que más lamenta, rechazar una oferta del Real Betis, ya que en ese momento priorizó la oferta económica de otro club. Actualmente reconoce que, si pudiera volver atrás, habría firmado con el Betis sin pensarlo.

También se confesó como seguidor del Real Madrid desde pequeño, donde soñó con jugar alguna vez. Nunca tuvo una oferta del conjunto blanco, pero asegura que un traspaso allí le habría cambiado la vida. Además, también destacó algunos aspectos de la plantilla actual y los cambios que él realizaría en el esquema.

Durante su carrera, uno de los momentos más destacados fue la inclusión en la Selección Española, un periodo que concluyó con la conquista de la Eurocopa en 2008, tras una temporada en la que anotó 29 tantos en el Mallorca y otros 2 en la competición continental. Esos tantos le sirvieron para lograr el Trofeo Zarra y el Pichichi. Fue clave durante ese ciclo, sobre todo en la fase de clasificación bajo el mando de Luis Aragonés. Sin embargo, tras ese torneo no logró consolidarse en el combinado nacional y no volvió a entrar en la selección.

En la actualidad, a sus 45 años, Dani Güiza continúa en activo en el Rayo Sanluqueño de la Primera Andaluza, donde permanecerá esta temporada y por lo que parece, las opciones de retirada no están de momento en la mente del delantero.