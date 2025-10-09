El espectacular chalet de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, una construcción centenaria rodeada de naturaleza

Andreu Buenafuente y Silvia Abril, en una fotografía de sus redes sociales. (@andreubuenafuente)

Andreu Buenafuente y Silvia Abril son uno de los matrimonios más exitosos de la televisión. El presentador y la cómica no solo comparten su vida desde hace casi dos décadas, sino que están acostumbrados a trabajar juntos en formatos de éxito. Es el caso de Futuro imperfecto, el espacio del prime time de TVE que ha tenido una gran acogida por parte de la audiencia.

Cuando los focos se apagan, Andreu y Silvia disfrutan de una vida privada que siempre han llevado en la más estricta discreción. Pocas veces comparten con su público lo que ocurre entre las paredes de su casa, un espectacular chalet en el que residen junto a su hija, Joana, y su perro, Balú.

Enclavado en la tranquilidad de Cabrera de Mar, a unos 30 kilómetros de Barcelona, el chalet donde residen Silvia Abril y Andreu Buenafuente se ha consolidado como un refugio familiar que conjuga historia, diseño y naturaleza. Esta vivienda, construida en 1900 y valorada en más de medio millón de euros, destaca por su arquitectura centenaria y su entorno privilegiado, así como por la reforma que la ha transformado en un espacio moderno y acogedor, sin perder la esencia rústica que la caracteriza. La piscina de lujo y el gran jardín, protagonistas del hogar, completan un escenario que invita al descanso y a la vida en familia.

Silvia Abril, en el salón de su casa. (Instagram:@silviabril)

Entorno privilegiado

La historia de esta propiedad se remonta a finales del siglo XIX, cuando se erigió como una casa de campo típica de la comarca del Maresme. La pareja adquirió la vivienda en la década de los 90, en pleno auge profesional de Buenafuente, y desde entonces la han adaptado a sus necesidades familiares, siempre respetando su carácter original.

La decoración, en gran parte obra de Silvia Abril, fusiona influencias rurales, mediterráneas y contemporáneas, sin que la modernización de la casa desentone con su valor histórico.

Andreu Buenafuente, en su taller artístico. (Instagram:@andreubuenafuente)

La ubicación de la casa ofrece una privacidad casi absoluta y una conexión directa con la naturaleza, con un entorno rodeado de frondosos bosques y caminos de tierra, con vistas panorámicas al mar y a la comarca, lo que permite a la familia disfrutar de un ambiente sereno y alejado del bullicio urbano. La parcela, de más de 450 metros cuadrados, se integra perfectamente en el paisaje, y la disposición de la vivienda favorece la entrada de luz natural y la relación fluida entre los espacios interiores y exteriores.

Decoración funcional y elegante

El interior de la vivienda refleja el gusto de Silvia Abril y Andreu Buenafuente por la funcionalidad y la estética elegante. El estilo nórdico y el mobiliario retro predominan en los salones, donde la madera y los tonos claros aportan calidez y luminosidad. El salón principal es un espacio diáfano, con grandes ventanales que conectan con el jardín y escaleras de caracol blancas que conducen a la planta superior. En este ambiente destaca un piano de cola negro, rincón favorito del presentador, y numerosos detalles personales como fotografías familiares, libros y pequeñas esculturas. El comedor y la cocina mantienen la misma línea estética, con mesas de madera, espacios abiertos y una gran isla central que combina diseño y practicidad.

Silvia Abril, en el exterior de su casa. (Instagram:@silviabril)

En el exterior, la arquitectura mantiene elementos originales como la fachada de piedra, el majestuoso arco de entrada y los muros que delimitan la propiedad, todos ellos en piedra natural y con el característico color marrón de las casas rurales catalanas. El diseño paisajístico del jardín, con un gran árbol que proporciona sombra y abundante vegetación, refuerza la atmósfera de privacidad y frescura. El jardín con piscina-terraza es, precisamente, la joya de la casa, un espacio pensado para el ocio y el descanso, con porche cubierto, hamacas y zonas chill out que invitan a compartir momentos al aire libre.

Además de la piscina y el jardín, la casa cuenta con un porche cubierto con sofás de exterior, una zona de hamacas junto al solárium, un huerto propio y áreas dedicadas a la meditación y el yoga, actividades que la pareja practica con regularidad. También se puede encontrar una zona de juegos para su hija Joana, así como una cama elástica que se ha convertido en uno de los elementos favoritos de la familia. El estudio de arte de Buenafuente, donde el humorista da rienda suelta a su pasión por el dibujo y la pintura, completa la oferta de espacios personales y creativos.