España

Así será el desfile del 12 de Octubre: horario y recorrido, la posibilidad de lluvia o los 3800 militares

Se desarrollará entre las 11 y 14 horas del próximo domingo

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

El desfile militar del 12
El desfile militar del 12 de octubre (Eduardo Parra / Europa Press)

Madrid se prepara para acoger el desfile militar del ‘Día de la Fiesta Nacional 2025’. El 12 de octubre, que es el próximo domingo, entre las 11 y las 14 horas, las unidades del Ejército se desplegarán en la capital para una exhibición que miles de españoles ven en directo. Un espectáculo que paraliza la ciudad y que se ha convertido en una tradición para todo el país.

Según el Ayuntamiento de Madrid, la zona centro contará con la presencia de cerca de 80.000 personas, basándose en estimaciones con datos de otros años. Esto implica un gran dispositivo de seguridad y movilidad. Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el rey Felipe VI y el resto de grandes figuras de España estarán en la tribuna, lo que incrementa la necesidad de un gran operativo.

Existen bastantes posibilidades de lluvia en el momento del desfile. Según la Aemet, a lo largo del domingo el porcentaje se eleva hasta un 65%. En caso de precipitaciones, en otras ocasiones se ha optado por cancelar la actuación de los aviones y los paracaidistas. Son algunos de los momentos más esperados por el público, pero el riesgo es demasiado elevado.

Así será el desfile del 12 de Octubre

El desfile contará con una amplia representación de vehículos y unidades de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Sobre el asfalto de Madrid participarán un total de 123 vehículos y 39 motos, entre los que destacan carros de combate Leopard 2E, vehículos blindados URO VAMTAC en diferentes configuraciones, camiones pesados, sistemas de artillería o los vehículos de caballería Centauro B1.

La Armada y el Ejército del Aire y del Espacio aportarán vehículos todoterreno URO VAMTAC adaptados con armamento especializado, ambulancias y vehículos logísticos. La Unidad Militar de Emergencias (UME), que acaba de cumplir 20 años, mostrará medios de intervención NBQR, drones terrestres y vehículos anfibios.

La Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y otras instituciones civiles como Protección Civil y Salvamento Marítimo sumarán vehículos de mando, embarcaciones remolcadas y pick-up todoterreno. El despliegue contará también con la presencia de 45 aviones y 29 helicópteros sobrevolando la ciudad, mientras que más de 3.800 efectivos marcharán a pie, escoltados por agrupaciones montadas y perros de trabajo.

Itinerario del desfile del 12
Itinerario del desfile del 12 de Octubre (Ministerio de Defensa)

Horario y recorrido

El itinerario oficial del desfile recorrerá los distritos de Chamberí, Salamanca, Centro, Retiro y Arganzuela. La ruta comenzará en la glorieta del Emperador Carlos V y avanzará por el Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos hasta la Plaza de Colón. El desfile terrestre se desarrollará entre las 12 y las 13:30, mientras que la parada en su conjunto, incluyendo todos los actos, está prevista de 11 a 14 horas.

El público se repartirá principalmente a lo largo de Hermosilla, Goya, Serrano, Génova, Alcalá y Atocha. Durante los días previos, del 5 al 11 de octubre, se aplicarán restricciones parciales en determinadas zonas para el montaje de tribunas y ensayos. Las autoridades insisten en que los horarios de corte de tráfico son orientativos y pueden modificarse en función de las necesidades operativas o por previsión de lluvia.

Desfile 12 de OctubreDía de la HispanidadFuerzas ArmadasEjércitoEspaña-NacionalEspaña Noticias

