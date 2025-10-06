The New York Times

Un instructor de paracaidismo muere tras separarse de un alumno, según la policía

Por Livia Albeck-Ripka

El aprendiz, que presentaba heridas leves, fue rescatado tras quedar atrapado en un árbol de Nashville. Se "presume que el instructor cayó del cielo sin paracaídas", dijo la policía.

Un instructor de paracaidismo fue hallado muerto el sábado en una zona boscosa de Nashville tras separarse cerca del avión de su alumno, quien fue rescatado con vida de un árbol cercano, dijo la policía.

El alumno fue encontrado "atascado en un árbol con el paracaídas abierto" en el bosque junto a la Ashland City Highway, al noroeste del centro de Nashville, dijo en un comunicado el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville.

El estudiante "pudo marcharse solo con heridas mínimas que no ponían en peligro su vida después de permanecer varado varias horas", dijo en un comunicado el Departamento de Bomberos de Nashville, que lo rescató.

Del instructor, de 35 años, se "presume que cayó del cielo sin paracaídas" y fue hallado muerto en la misma carretera, dijo la policía.

Las autoridades no facilitaron más información sobre el episodio, incluida la forma en que ambos se habían separado o sus identidades.

"Otros tres paracaidistas que saltaron momentos antes aterrizaron sanos y salvos", dijo la policía, y señaló que el avión había aterrizado sin novedad en el aeropuerto John C. Tune de Nashville.

La Administración Federal de Aviación está investigando. El domingo no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Nashville confirmó por correo electrónico que estaba involucrado un avión operado por Go Skydive Nashville, que tiene su base en el aeropuerto John C. Tune.

El domingo Go Skydive Nashville no respondió inmediatamente a un correo electrónico y a una llamada telefónica en busca de comentarios.

Sin embargo, en una declaración a la cadena local de la NBC, WSMV-TV, la empresa dijo que estaba "cooperando plenamente con las autoridades locales" y que la identidad del instructor se mantenía en reserva a la espera de que se notificara a los familiares.

"Go Skydive Nashville sigue dedicada a mantener los más altos niveles de capacitación, seguridad y profesionalidad", dijo la empresa.

En una entrevista con WSMV-TV, un hombre que se encontraba cerca del lugar del rescate dijo que había ayudado a los bomberos.

"Me alegro de que haya bajado sano y salvo", dijo Ron Ulus, refiriéndose al paracaidista rescatado.

"Solo dijo que era su primer salto", añadió, "e iba a ser el último".

Livia Albeck-Ripka es una reportera del Times que cubre California, noticias de última hora y otros temas desde Los Ángeles.

