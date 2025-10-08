Sánchez se ríe de Feijóo y le aconseja que “elija bien sus batallas” porque “para sobrecogedor, el PP”: “Ánimo, Alberto”

Feijóo anuncia que el PP citará a Sánchez en octubre en la comisión del 'caso Koldo'.

La “chistorrada" de Ábalos ha copado la última sesión de control al Ejecutivo en el Congreso. En su cara a cara particular con Pedro Sánchez, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a vincular los pagos en efectivo al ex secretario de Organización del PSOE sin justificar con una supuesta financiación irregular del partido. Y en este sentido, el líder de la oposición ha anunciado que citará al presidente del Gobierno a la Comisión de investigación en el Senado en octubre.

“Un presidente limpio y decente hubiese hecho dos cosas. La primera, preguntar en Ferraz de dónde vienen los sobres con billetes de 500 euros, eso que ustedes llaman ‘chistorras’. La segunda, hablar con el ministro de territorial y preguntar si lo que se está publicando sobre él es cierto”, ha comenzado su intervención el líder popular.

“Chistorras”, “soles” y “lechugas” son las palabras clave con las que el exministro de Transportes José Luis Ábalos, según el último informe de la UCO, se refería a los presuntos pagos en metálico vinculados a la concesión de obras públicas. Los investigadores certificaron que el exasesor ministerial Koldo García y su exmujer, Patricia Uriz, hablaban de billetes de 500 euros como “chistorras”, mientras que los de 200 eran “soles” y los de 100, “lechugas”.

El líder socialista, que ve acreditado por la propia Guardia Civil que ese dinero en metálico no llegó a tocar la tesorería del partido, ha celebrado que los populares insistan en dirigirse hacia un callejón sin salida. Así, en su réplica, Sánchez le ha recomendado leer “la página 28” del citado informe para ver que “sus acusaciones son absolutamente falsas”. “Elija bien sus batallas, porque para sobrecogedor, el Partido Popular”, ha dicho Feijóo.

“Es imposible haber delinquido sin usted”

De nuevo, Feijóo ha vuelto a endurecer su tono: “: “Patético, Sr. Sánchez. Un breve repaso a sus mentiras. Decía usted, ‘mi hermano y mi mujer son inocentes’: ocho delitos investigados. ‘Ábalos es una persona honesta’: Sentado en el banquillo del Supremo. ‘Cerdán es un buen socialista’: En la cárcel desde junio. [...] ‘El PSOE no se ha financiado ilegalmente’: el informe de la UCO avala su jerga [...] En el año 2020, 295 cuentas bancarias a nombre del PSOE sin incluir en su contabilidad [...] El problema es que es imposible haber delinquido sin usted. Está tan pringado como ellos”, ha afirmado.

En ese momento, el presidente del PP ha citado al líder socialista a comparecer en la comisión de investigación en el Senado que se celebrará en octubre: “Le digo dos cosas: Primera, le resultará muy difícil, pero está obligado a decir la verdad. Y segunda, usted es el máximo responsable de todo. Está tan pringado como ellos”, ha espetado Feijóo a Sánchez, que en una escueta respuesta, le ha contestado: “Ánimo, Alberto”.