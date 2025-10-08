España

Sánchez anuncia la creación de un Observatorio de la Vivienda Turística: “El turismo no puede vaciar nuestros barrios”

El Presidente incidió en que hay que caminar hacia un modelo sostenible en lo social, económico, empresarial, laboral, territorial y medioambiental que tenga en cuenta el cambio climático

Enzo Iriarte

Por Enzo Iriarte

Guardar
Pedro Sánchez presenta la Estrategia
Pedro Sánchez presenta la Estrategia España Turismo 2030 en la V Convención Turespaña, en Cáceres (Carlos Criado / EuropaPress)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles la creación de un Observatorio de la Vivienda Turística para elaborar un “atlas de intensidad turística”, con el principal objetivo de conciliar mejor la convivencia entre visitantes y residentes, sobre todo en lo referido al aumento del coste de vida de las personas que viven en barrios y ciudades saturadas por el turismo.

Según anunció Sánchez durante su intervención en la V Convención de Turespaña, celebrada en Cáceres, el observatorio se aprobará en el Consejo de Ministros que se celebrará la próxima semana. Esta estrategia nació del consenso de casi 300 entidades del ámbito público y privado, como organizaciones empresariales, sindicales, empresas turísticas o representantes de las universidades, que han participado en las propuestas, lo que muestra “la implicación del sector” y “la legitimidad que se le da a esta herramienta”.

“En esta estrategia se apuesta por los nuevos avances digitales y tecnológicos como palanca de innovación”, explicó el Presidente, que resalto la “transversalidad” del plan, ya que las 50 medidas que incluyen afectan a diferentes ministerios y organismos de la Administración General, y apuntó que, por primera vez, se tiene en cuenta la “emergencia climática” y como afecta al sector turístico.

“No podemos morir del éxito”

El Presidente también hizo referencia a los datos del turismo, con un 2024 con 94 millones de visitantes, con un gasto asociado de 126.000 millones de euros, y un “verano extraordinario” en 2025, con cifras que suponen el 12,3% del POB nacional y el 13,2% del empleo total del país: “Sin duda, una visión positiva, pero no podemos permitirnos morir de éxito”.

Sánchez anuncia la creación de un Observatorio de la Vivienda Turística: “El turismo no puede vaciar nuestros barrios” (EuropaPress)

Pese a los buenos datos, Sánchez reconoció que está causando “problemas”, como la gentrificación de algunos territorios, que afecta al 27% de las ciudades turísticas, con el auge de los pisos turísticos que impide a muchos poder acceder a una vivienda digna en municipios que multiplican por ocho el número de turistas: “El turismo llena nuestras ciudades de vidas pero no puede vaciar nuestros barrios de sus vecinos”.

“Todos sabemos que la gente que habita estas zonas, sometidas todas ellas a una enorme prisión, no son parte del decorado, son su alma, su esencia. Por eso, poner a la gente en el centro de nuestro modelo no es solamente una obligación moral, que lo es, es también, invertir en sostenibilidad”, expresó tras recordar la medida de retirar unos 54.000 pisos turísticos “ilegales” de los portales de alquiler vacacional. Además, anunció que se avanzará en la ordenación del alquiler temporal y se trabajará en la calidad del empleo turístico.

Caminar hacia un turismo sostenible

Durante su intervención, Sánchez también invitó a reflexionar sobre el modelo de turismo del país, “una España como destino al servicio del turista” o “un turismo al servicio de España y de los españoles”. En este sentido, el Presidente incidió en que hay que caminar hacia un turismo sostenible en lo social, económico, empresarial, laboral, territorial y medioambiental que tenga en cuenta el cambio climático: “Un modelo de turismo que construya futuro en lugar de hipotecarlo”.

En la misma línea invitó a “no dejarse llevar por la inercia” de modelos turísticos como el de la “especulación urbanística”, que son “pan para hoy y hambre para mañana”. Según el Presidente, los buenos datos del sector se deben a un “esfuerzo compartido” de empresas, trabajadores y las administraciones, pero también de los ciudadanos: “España atrae y engancha porque tenemos una forma de estar, de vivir, que enamoran”.

Temas Relacionados

Pedro SánchezVivienda EspañaPisos TurísticosAlquiler EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Así funcionan los salarios en Suecia: “El gobierno no establece un salario mínimo”

Países como Suecia, Noruega o Suiza figuran entre los destinos más atractivos para quienes buscan sueldos altos, estabilidad y una elevada calidad de vida

Así funcionan los salarios en

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo, explica cómo desarrollar la confianza de los niños: “Cuanto más pequeños son, más errores tienen”

Estos son los consejos que da en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@soyalvarobilbao)

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo, explica cómo

Así pueden denunciar las mujeres afectadas por los cribados del cáncer de mama en Andalucía

El Defensor del Paciente presenta unas pautas para las usuarias que deseen reclamar ante los juzgados

Así pueden denunciar las mujeres

La regla 5-6-7 de los cocineros americanos para preparar la hamburguesa perfecta

En la búsqueda de la hamburguesa perfecta, los expertos recomiendan un truco para conseguir el mejor sabor y textura, con un consejo que tiene que ver con los tiempos de cocción de la carne

La regla 5-6-7 de los

El espectacular pueblo de Jaén que está en pleno corazón de la Sierra de Segura: entre montañas, increíbles barrancos y verdes valles

Además de ser el municipio más amplio del Parque Natural Sierras de Cazorla, destaca por su entorno natural, ideal para practicar senderismo, y su riqueza histórica y monumental

El espectacular pueblo de Jaén
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Israel prolonga tres días más

Israel prolonga tres días más la detención de Reyes Rigo, la única activista española de la Flotilla que no ha sido deportada

Almeida apunta como posible hipótesis del derrumbe en el centro de Madrid al apilamiento de materiales de obra: “La tragedia podía haber sido peor”

La consejera de Sanidad de Ayuso, Fátima Matute, oculta en el Portal de Transparencia que trabajó 17 años para Quirón

Podemos confirma que votará a favor del embargo de armas a Israel y el Gobierno podrá sacar adelante el decreto

Un motorista se compra una Honda de 8.000 euros y a los 20 minutos ya no le sirve para nada: “La cagó 8 kilómetros antes”

ECONOMÍA

Así funcionan los salarios en

Así funcionan los salarios en Suecia: “El gobierno no establece un salario mínimo”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Ignacio de la Calzada, abogado, explica cómo actuar si eres víctima de acoso laboral: “Muchos me dicen que lo sufren”

DEPORTES

Una campeona de heptatlón denuncia

Una campeona de heptatlón denuncia a su exentrenador por abuso sexual: “Me pidió que me quitara el sujetador”

La liga U de baloncesto: La nueva apuesta española por el talento joven y la formación integral

Jordi Alba, el ‘partner in crime’ de Messi: le llamaban el ‘folleti’ en el Barça, conquistó una Champions y levantó una Eurocopa

Toni Kroos carga contra el FC Barcelona y su dependencia a varios jugadores: “Cualquier equipo les puede hacer daño”

El mensaje de Topuria que evidencia que su vuelta está cerca: “El rey está llegando… Nadie está a salvo. ¡La toma de poder continúa!”