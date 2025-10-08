Pedro Sánchez presenta la Estrategia España Turismo 2030 en la V Convención Turespaña, en Cáceres (Carlos Criado / EuropaPress)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles la creación de un Observatorio de la Vivienda Turística para elaborar un “atlas de intensidad turística”, con el principal objetivo de conciliar mejor la convivencia entre visitantes y residentes, sobre todo en lo referido al aumento del coste de vida de las personas que viven en barrios y ciudades saturadas por el turismo.

Según anunció Sánchez durante su intervención en la V Convención de Turespaña, celebrada en Cáceres, el observatorio se aprobará en el Consejo de Ministros que se celebrará la próxima semana. Esta estrategia nació del consenso de casi 300 entidades del ámbito público y privado, como organizaciones empresariales, sindicales, empresas turísticas o representantes de las universidades, que han participado en las propuestas, lo que muestra “la implicación del sector” y “la legitimidad que se le da a esta herramienta”.

“En esta estrategia se apuesta por los nuevos avances digitales y tecnológicos como palanca de innovación”, explicó el Presidente, que resalto la “transversalidad” del plan, ya que las 50 medidas que incluyen afectan a diferentes ministerios y organismos de la Administración General, y apuntó que, por primera vez, se tiene en cuenta la “emergencia climática” y como afecta al sector turístico.

“No podemos morir del éxito”

El Presidente también hizo referencia a los datos del turismo, con un 2024 con 94 millones de visitantes, con un gasto asociado de 126.000 millones de euros, y un “verano extraordinario” en 2025, con cifras que suponen el 12,3% del POB nacional y el 13,2% del empleo total del país: “Sin duda, una visión positiva, pero no podemos permitirnos morir de éxito”.

Sánchez anuncia la creación de un Observatorio de la Vivienda Turística: “El turismo no puede vaciar nuestros barrios” (EuropaPress)

Pese a los buenos datos, Sánchez reconoció que está causando “problemas”, como la gentrificación de algunos territorios, que afecta al 27% de las ciudades turísticas, con el auge de los pisos turísticos que impide a muchos poder acceder a una vivienda digna en municipios que multiplican por ocho el número de turistas: “El turismo llena nuestras ciudades de vidas pero no puede vaciar nuestros barrios de sus vecinos”.

“Todos sabemos que la gente que habita estas zonas, sometidas todas ellas a una enorme prisión, no son parte del decorado, son su alma, su esencia. Por eso, poner a la gente en el centro de nuestro modelo no es solamente una obligación moral, que lo es, es también, invertir en sostenibilidad”, expresó tras recordar la medida de retirar unos 54.000 pisos turísticos “ilegales” de los portales de alquiler vacacional. Además, anunció que se avanzará en la ordenación del alquiler temporal y se trabajará en la calidad del empleo turístico.

Caminar hacia un turismo sostenible

Durante su intervención, Sánchez también invitó a reflexionar sobre el modelo de turismo del país, “una España como destino al servicio del turista” o “un turismo al servicio de España y de los españoles”. En este sentido, el Presidente incidió en que hay que caminar hacia un turismo sostenible en lo social, económico, empresarial, laboral, territorial y medioambiental que tenga en cuenta el cambio climático: “Un modelo de turismo que construya futuro en lugar de hipotecarlo”.

En la misma línea invitó a “no dejarse llevar por la inercia” de modelos turísticos como el de la “especulación urbanística”, que son “pan para hoy y hambre para mañana”. Según el Presidente, los buenos datos del sector se deben a un “esfuerzo compartido” de empresas, trabajadores y las administraciones, pero también de los ciudadanos: “España atrae y engancha porque tenemos una forma de estar, de vivir, que enamoran”.